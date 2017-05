Alicia Kirchner no logró acuerdo. Faltan dos reuniones y aún no se cumplen las condiciones exigidas por Nación

23/05 – 20:30 – Al cabo de la reunión que desde las 16:30 mantuvieron la gobernadora con Rogelio Frigerio y el equipo económico de la provincia, junto a funcionarios del Ministerio del Interior, si bien hubo avances, no se ha logrado aún un acuerdo para el endeudamiento de Santa Cruz pero hay cierto acuerdo sobre la conformación de un fondo fiduciario. La gobernadora, sin embargo, se mostró “confiada” de lograr un resultado positivo y dijo que faltan aún dos reuniones más en la búsqueda de un salvataje económico y financiero para salir de la crisis.

Alicia Kirchner, al finalizar la reunión con Rogelio Frigerio y los equipos que buscan una salida para destrabar ayudas económicas a Santa Cruz, señaló que si bien no se ha logrado cerrar un acuerdo definitivo, las negociaciones no están cerradas, aún faltan dos reuniones más y en el día de mañana confirmó que está prevista una reunión con el Secretario de Finanzas, Luis Caputo.

La gobernadora dijo que no va a ceder en el ajuste de personal y se mostró optimista sobre la posibilidad de formar un fondo fiduciario para ayudar a la provincia de Santa Cruz, a la que volvió a describir como “quebrada”, a la vez que afirmó su intención de no traspasar la Caja de Jubilaciones y armonizarla al sistema previsional nacional, considerando que esa no es un tema de discusión. Cuando le preguntaron si bajaría la Ley de Lemas, por pedido del gobierno nacional, Alicia Kirchner respondió que hay cosas más importantes para hablar ahora y que por el momento, el cambio de sistema electoral no es una preocupación.

Qué dice Nación

Fuentes del propio Ministerio del Interior, le aseguraron a OPI que la reunión fue “distendida” y donde se habló de todo, pero aún así, no se logró un avance que haga pensar definitivamente en una solución a la crisis, por cuanto, le confiaron a OPI “no terminan de convencer los números que muestra el gobierno provincial” y allí estaría uno de los principales escollos.

“Al gobierno nacional le interesa que comiencen las clases cuando antes”, dijo la fuente “y queremos garantizar los servicios básicos. En todo este marco es muy importante cómo y en cuánto se cierre con Educación”, indicaron y si bien reconocieron que Santa Cruz presentó un plan de equilibrio hasta 2019, no termina de convencer a las autoridades “los números finos” y el manejo que hará de los déficit que presenta mensualmente de aquí a final de mandato. En este sentido la exigencia es que de ninguna manera el gasto público siga en crecimiento de aquí en más y hubo un reconocimiento a una baja sustancial que estaría operando, al indicar que desde fines del año pasado, los gastos son menores que los ingresos por todo concepto.

Las mismas fuentes confirmaron que hay avances en la conformación del fondo fiduciario y remarcaron que si bien la provincia quiere salir con una línea de créditos, colocando bonos, la crisis brasilera ha enfriado el mercado externo y todo está más dificultoso, en ese sentido. Hoy por hoy, aseguraron las fuentes a OPI, al no poder salir al mercado de capitales internacional, Santa Cruz tiene como única forma de financiarse el Estado nacional o el mercado financiero interno.

El gran problema, que analizan los observadores nacionales, es que el gobierno no puede pagar sueldos sin paritarias y aquí encontrarían el mayor problema. En este sentido, Nación ve con más preocupación la crisis con el sector Educativo por el enorme impacto que tiene socialmente y las fuentes señalaron que el gobierno tiene especial interés en regularizar el dictado de clases, porque éste sería el primer síntoma de un regreso paulatino a la normalidad. Desde Presidencia se advierte mucha preocupación por la posibilidad de la pérdida del año escolar y eso genera una urgencia, que, sin embargo – le indicaron a OPI – no es resorte de nación; lo tiene que resolver la gobernadora con los gremios docentes.

En Santa Cruz el gobierno ha lanzado la noticia de que una comisión de Educación nacional, vendría a interiorizarse y “ayudar” en la crisis, sin embargo, nuestras fuentes le dieron una validez relativa a esta novedad, insistiendo que si el gobierno provincial no empieza por regularizar los salarios de los docentes, difícilmente haya consenso para hablar de temas específicos que hagan al sector. Esto, claro está, es decisión de la gobernadora y de que ordene abrir un diálogo concreto con ADOSAC y AMET, al tiempo que deposite de manera total y actualizada, los salarios en las cuentas de cada maestro, que es el punto fundamental que hoy mantiene las aulas vacías. (Agencia OPI Santa Cruz)