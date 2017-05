Mariana Zuvic calentó los pechos fríos de Santa Cruz y ya se siente émula de Carrió

23/05 – 12:00 – Las declaraciones de Mariana Zuvic despertaron a varios medios nacionales y particularmente a los radicales de Santa Cruz. La joven acomodada que no libraba ninguna batalla más que con la rutina de su resuelta cotidaneidad, apareció en el 2007 junto a su marido Eduardo Costa, se subió al tren del ARI-CC y de ahí en más siguió un derrotero sin votos en la provincia, pero con los ojos puestos donde no la conocen: Buenos Aires y los alrededores de Carrió, de quien ya se siente heredera.

“Yo no podría ser radical, porque el kirchnerismo en Santa Cruz fue gracias al radicalismo. Una cosa que a mí me genera rechazo son los pecho frío”, dijo Mariana Zuvic a Clarín tras acotar de manera despreciativa que en el Radicalismo de la provincia, las mujeres solo sirven para servir café. Y si algo de ella quedaba en Santa Cruz por respeto al partido centenario, propios y extraños la destrozaron ya sea en los medios como en las redes sociales.

Entre verdades y medias verdades, Zuvic se despegó convenientemente, no solo del radicalismo santacruceño, sino de Santa Cruz misma. Una muestra más de lo que alguna vez dijimos: nunca le interesó la provincia, sino solamente como escalón necesario para su lanzamiento al conocimiento público, haciendo en primera instancia de vocera de Elisa Carrió en las denuncias mediáticas contra Lázaro Báez, entablando en una sorda pelea personal con Daniel Peralta y finalmente, muerto Kirchner y con su esposa en declive de poder, emprendiéndola contra los Kirchner, virtud que siempre fue privativa de Lilita, la única que con nombre y apellidos los acusó de ladrones desde el primer momento.

En Santa Cruz las palabras de Zuvic no solo cayeron mal entre los Radicales que salieron a recordarle su “origen político” sino que destrozó los últimos atisbos de posibilidades del ARI-CC en Santa Cruz, porque el oleaje de contradicciones que produjeron sus declaraciones no solo se extienden como una bomba neutrónica por el radicalismo, sino lo hace por la opinión pública en general, entendiendo que el pasaje de Zuvic por Santa Cruz fue meramente circunstancial y nunca le interesó generar política para mejorar esta provincia.

María Stella Bubola Vicepresidente de la UCR en Santa Cruz, refiriéndose a los dichos de Zuvic expresó en la Fm 106.1 de zona norte “Para mi es un pena, porque la creía mas inteligente; creo que en la situación en que se encuentra hoy la provincia de Santa Cruz, hay muchos temas para debatir que son importantes y podría hacer honor al cargo que tiene. Zuvic ha logrado llegar a un lugar muy importante que se merece seriedad, respeto, obligación y solidaridad, máxime para aquellas personas que hicieron de Eduardo Costa lo que es hoy”.

En tanto Alfredo Martínez, senador UCR por Santa Cruz dijo en Tiempo Fm “es una señora (Mariana Zuvic) que está acostumbrada a basar su crecimiento en la política en base a las denuncias y no de la construcción, se debe haber quedado sin tema y ahora quiere posicionarse a nivel nacional”, recalcó el senador sin errarle ni un centímetro a su apreciación. Desde adentro de su propio partido aseguran que la embestida y el “sinceramiento” público de Zuvic, es un preludio a su candidatura en la diputación por provincia de Buenos Aires, de la mano de Elisa Carrió.

Dentro del radicalismo provincial hay mucha bronca con la mujer de Costa y en absoluta confidencia un alto referente de la UCR en esta capital señaló “esta mujer que como confesó ella solo jugaba a la canasta, se subió al tren de la política a espaldas de su marido y hoy se cree Lilita” y enfatizó “ pero nunca vendría a postularse a Santa Cruz porque no la vota nadie y no creo que después de esto su partido vaya a sacar un voto en la provincia, más bien creo que desaparece”.

El deterioro de la imagen pública recae también sobre Eduardo Costa, a quien en este momento le pasan la factura por no haber advertido esto con anticipación a pesar de las señales que existían al respecto “ella no podría ser radical – prosiguió la fuente de la UCR – porque en el partido nadie la soportó nunca, es egocéntrica, autoritaria, se cree el ombilgo de todo y es una pobre ignorante. Ni siquiera estudió y no tiene tarjeta de crédito como ella dice, porque nunca laburó. Claro, no tenía necesidad si vivía de su marido” y concluyó con una frase lapidaria “sería bueno que diga de qué vive Mariana Zuvic, porque si la sostiene un pecho frío es una mentirosa y traidora y si vive de otra cosa, como política honesta que pretende ser deberá decir de donde obtiene su medio de vida”, señaló esta alta fuente de la UCR absolutamente enojado con las palabras de la mujer de Costa que, inclusive en su entrevista, declaró “estar sola”, negando seguir en pareja con el presidente de la UCR en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)