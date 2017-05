Piden que Eduardo Costa se expida sobre los dichos de Zuvic, o renuncie a la UCR

23/05 – 15:00 – Las declaraciones de Mariana Zuvic produjeron un cimbronazo dentro del radicalismo provincial. OPI entrevistó a la Vicepresidenta de la UCR en la provincia, Stella Maris Bubola, quien dijo tajantemente que si Eduardo Costa no se expide sobre los dichos de su mujer, debe renunciar al partido y si no lo hace, renunciará ella, por entender que Costa no la representa.

OPI entrevistó a Stella Maris Bubola, Vicepresidenta de la UCR Santa Cruz, quien dijo estar muy disgustada con Mariana Zuvic por los dichos que tuvo en Clarín para con el Radicalismo de esta provincia, pero fundamentalmente dijo estar muy molesta y contrariada con Eduardo Costa, esposo de Zuvic y Presidente de la UCR en la provincia, por cuanto aún no ha salido a tomar posición sobre las declaraciones del titular del ARI.

“Costa es un referente del partido Radical y se tiene que expedir sobre este tema o bien renunciar al partido – comenzó diciéndole Bobula a OPI – porque no es digno si no es capaz de defender la labor que hemos hecho los radicales en tantos años. Tenemos que recordar que aquí hubo personas que hicieron mucho por el radicalismo en tiempos muy nefastos para el país y la provincia. Si somos tan pechos fríos, el primer pecho frio que tiene ella es su marido”, disparó Bubola devolviéndole la calificación que hizo Zuvic hacia el radicalismo de Santa Cruz.

Más adelante la ex diputada señaló “Costa tiene que salir a dar explicaciones de este tema porque nosotros no nos merecemos ni como radicales ni como santacruceños y opositores, lo que dijo Zuvic y él (Costa) tiene que renunciar al partido si no tiene la capacidad de repudiar lo que dijo esta mujer. Que de un paso al costado”, recalcó y subiendo la apuesta, en una clara partición del partido tras las declaraciones de Zuvic, Stella Bubola dijo “Yo como Vicepresidenta de la UCR, si Costa no renuncia, renuncio yo”.

La referente de la UCR zona norte consideró que Eduardo Costa está donde se encuentra posicionado en la política, por la ayuda de todo el partido “Porque nosotros trabajamos mucho para que él esté donde está” dijo y aclaró “pusimos plata de nuestro bolsillo, caminamos y recorrimos toda la provincia con nuestros medios, por lo tanto él no puede dejar de decir algo, tiene que tomar posición como presidente del partido. Eso es lo que le voy a pedir. Cuando me propuso que yo lo acompañe, nosotros confiamos plenamente en él como persona, como ser humano. Después pasaron muchas cosas en el medio, pero esto de hoy colmó el vaso”, indicó.

Devolviéndole los dichos a Zuvic y planteando de dónde provino la esposa de Costa, Bubola expresó que el propio Presidente de la UCR dijo que “su mujer nunca iba a hacer política porque se tenía que ocupar de la casa”. Esto lo planteó la dirigente para contrarrestar la posición machista que adoptó Zuvic, cuando le manifestó a Clarín que las mujeres en el Radicalismo de la provincia solo servían café.

Bubola consideró que Mariana Zuvic pretende despegarse de su marido para iniciar un camino político incierto y “con altísimo costo para él, porque ahora Eduardo tendrá que salir a dar explicaciones como presidente del partido porque todos se lo estamos pidiendo. La verdad, me asombra y no entiendo qué va a lograr Zuvic diciendo algo así”, se preguntó la ex legisladora provincial.

Para finalizar, Bubola le recriminó a Zuvic la actitud machista que demostró en los dichos a Clarín “me duele esta agresividad y actitud marchista de parte de ella, porque es minimizar a la mujer en todos los sentidos como que solo ella vale y las demás no tenemos entidad” y remarcó que la mujer de Costa “no tiene ni una cuota de humildad”. Bubola aseguró “Si hay algo que la caracteriza a Zuvic no es la humildad y ¿Qué podemos esperar de la esposa de quien puede ser el próximo gobernador?. Esto me da bronca pero mucha pena también, porque muestra la calidad de dirigentes que tenemos. Ella (Zuvic) llegó donde llegó por el marido y la metieron a la política por la puerta de atrás. Si hoy por hoy se tiene que presentar en una elección, nadie la vota”, concluyó Bubola. (Agencia OPI Santa Cruz)