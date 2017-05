Si el día de la Patria el sol sale así, es que los argentinos tenemos el cerebro nublado

25/05 – 12:30 – No me voy a cansar de señalar que el hecho insólito de que la ex presidenta esté hoy siendo “armadora” del PJ o parte de él y que piense postularse para un cargo electivo, no habla mal de ella, pues hace lo que sabe y puede: zafar de la justicia, ganar impunidad y engañar a parte de adeptos políticos que aún le ve algo que solo ellos ven; el problema es que habla mal de nosotros como sociedad. Quiere decir que no aprendemos nada y que cualquier embaucador nos hace tropezar con la misma piedra la veces que crea necesario. (Por Rubén Lasagno)

Algunos dicen que al macrismo le conviene que Cristina Fernández se largue a las elecciones de medio tiempo porque polariza al PJ. Personalmente no me importa nada si a Macri le conviene o no y si por mí fuera, me gustaría que ambos fracasen en sus objetivos electorales (eso hablaría de nuestra maduración política); sin embargo la realidad va más allá de mi voluntad y es un hecho que Macri pugna por no perder la pol position, por un lado y la ex presidenta, jefa de la banda, de acuerdo a la denominación judicial otorgada, pugna por volver al ruedo político, cuando a estas alturas en cualquier país normal, por la magnitud de los delitos cometidos en la función pública y las toneladas de documentos probatorios de esos delitos que hay en los juzgados, una persona así estaría presa.

Pero no. Los brotes verdes del gobierno de Macri, han hecho crecer las esperanzas políticas de la jefa de la asociación ilícita que encabeza con sus hijos y colaboradores y después de una reunión con algunos intendentes que sobrevivieron a la estampida por el olor a rejas, coquetea para ver si en realidad se lanza o no a senadora, obviamente por la provincia de Buenos Aires, porque Santa Cruz jamás le importó nada (ni a ella ni a su marido) y a las pruebas me remito. Solo basta mirar a Santa Cruz repasar los últimos años de cómo quedó este rincón de la patria.

Por eso hoy, la impune jefa de la banda, a quien los jueces de la corpo K le vienen haciendo un precio especial, con descuento incluido y pago con tarjeta a largo plazo sin intereses, pretende que salga el sol del 25 de mayo, (tal vez por esto de que están de moda las series de zombies) dando una supuesta “entrevista” a los (caros) payasos comunicacionales Roberto Navarro, Victor Hugo Morales y Gustavo Sylvestre, esos mismos que Cristina le ordena (aún hoy) al pelotudo de Parrilli que les diga lo que debían decir y que, seguramente, cobran de manos de la cuñada Alicia, con dineros que hoy falta para el pago docente en Santa Cruz. No perdería ni un solo minuto frente a la pantalla, escuchando la marea de estupideces, arrastramiento y mentiras de todo tipo que escurrirán allí. Ya son grande para soportar tanta pavada y perversión politiquera.

Claro, siguiendo la tradición, ¿Dónde iba a hablar Cristina Fernández si no era en un canal de su propiedad?. Por supuesto, lo hace en C5N del defraudador serial Cristóbal López, su cómplice y amigo en la ardua tarea de vaciar el país durante la década afanada.Allí nadie le va a preguntar, verdaderamente.

Resumo: si “el sol del 25” asoma de esta manera para los argentinos, estamos realmente mal. No hay duda que el único sol que está asomando es el de la esperanza cada vez más cierta que tiene esta mujer corrupta, de salvarse de las rejas, junto a su patota de ladrones infames, defraudadores y traficantes. Sin embargo, ella no es la culpable. Son culpables, en primer lugar quienes la ponen allí, entre ellos la sarta de intendentes truchos, muchos de ellos con causas de corrupción, aprietes y otros delitos, haciendo honor al pedigree político al que pertenecen y por otro lado, quienes (si se diera el fenómeno único en el mundo y posible en Argentina) votaran a esta mujer en las elecciones de octubre.

Que un país tan grande y rico, sea tan desdichado como el nuestro, no es culpa de los delincuentes, es de quienes los colocamos en el lugar justo, el tiempo justo para que roben lo que no es justo y nos dejen justo como estamos. Y si no lo creen, miren a Santa Cruz. Esta provincia es obra (y nada de gracias) del kirchnerismo que la asoló por 27 años. Pero aún así, la runfla política sigue ganando (legítima o ilegítimamente) un lugar en el poder.

Ya se, alguien podrá preguntar ¿Y Santa Cruz tiene alguien potable para el recambio político que le de esperanzas a la provincia?, personalmente creo que no. Pero también soy absolutamente consciente de que estos no pueden seguir. Posiblemente pase lo que a nivel nacional. Sacamos la escoria y muchos de quienes votamos a Macri (personalmente hubiera votado al Chapulín Colorado si era necesario), solo para expulsar lo que estaba, hoy no soportamos su nivel de corrupción, complicidad, negociados, inacción y falta de control administrativo. Es cierto. Pero desde el periodismo lógico, libre y sin condicionamientos hacemos lo que debemos: criticar, denunciar y seguir buscando; nunca avalando la corrupción y el ahogo social, pero mucho menos, volver a que nos impongan a quienes nos mandaron al fondo del abismo y hoy, como esta señora que ya debería estar presa, pretende hacernos creer que con ella el Sol de 25 viene asomando. (Agencia OPI Santa Cruz)