Como era previsible, la reunión con la Comisión de Educación nacional fracasó

26/05 – 11:00 – Lo que advertimos en dos notas anteriores sucedió: la reunión entre padres, docentes, autoridades del CPE y el Subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación, fracasó. Era tan claro como pensar que este conflicto se arregla con palabras o actitudes bonitas o que basta con “acercar a las partes”. Aquí hacen falta fondos. Si no hay plata, si no aparecen los fondos frescos, el conflicto en Santa Cruz no se arregla. (Por Rubén Lasagno)

Lo obvio suele ser invisible a los ojos, sin embargo la resolución del conflicto en Santa Cruz es obvio y tan visible que no nos puede generar dudas. Cualquiera sabe que para resolver la crisis de la provincia, lo necesario son los fondos para poner al día los sueldos del sector estatal, pero fundamentalmente para que vuelvan las clases, el pago en tiempo y forma del sector docente. En dos notas precedentes lo expresamos y cuando hablaban, tratando de generar expectativas, sobre la llegada de una comisión nacional para ayudar a resolver el problema de la falta de clases en la provincia, fuimos claros al respecto: nada puede prosperar si en los cajeros de los docentes no aparecen los sueldos en tiempo y forma. Y así sucedió.

La reunión mantenida entre el enviado nacional Félix Lacroze, Subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación de la Nación, la titular del CPE, María Cecilia Velázquez, su vice, Ismael Enríquez y Mariano Luongo, subsecretario de Relaciones Institucionales del CPE, Padres autoconvocados y representantes de ADOSAC, fracasó estrepitosamente porque faltó lo principal: la plata que al menos pusiera equidad en el cobro de los salarios y asegurara el sueldo de todo el sector docente en tiempo y forma.

Los funcionarios nacionales pensaron que con la sola presencia de ellos el conflicto se resolvería. Honestamente, es no evaluar la profundidad de la crisis y no tener idea de la génesis del problema. “Cambiemos” debe pensar que todo se ciñe a un “mal entendido” entre gremio y gobierno. Pensaron ser las estrellas del partido y resolver de un plumazo la falta de clases en la provincia, solo llamando a conciliación. Hay dos interpretaciones: o son de una linealidad escalofriantes para el análisis de una crisis o están empeñados en vender humo como lo hizo siempre el kirchnerismo.

Los funcionarios nacionales plantearon que era necesario y urgente que se iniciaran las clases, que se debían recuperar los días perdidos y extender la jornada escolar y se les ocurrió la magnífica idea de que si las escuelas no están en condiciones, “la sociedad debe ayudar”,(se le ocurrió a Lacroze) y prestar los cines y el teatro para que se desarrolle el ciclo lectivo, hasta tanto se arribe a un acuerdo de partes, estimado (según un cálculo optimista del funcionario nacional) en 15 días más.

Dicho esto y luego que le preguntaran cuándo van a depositar los fondos para resolver el pago de los haberes de los maestros, Lacroze entendió que su esfuerzo estaba llegando a su fin, se levantó, ni siquiera les dejó su teléfono para que alguien lo contactara, rechazó de plano estar presente en la Paritaria docente (¿No es que había venido a resolver el problema docente?) y se fue sin responder preguntas a los periodistas que pretendían abordarlo. Una vergüenza más de quienes no miran el conflicto de Santa Cruz con la debida seriedad que tiene.

Lacroze, sabía de antemano y llegó a Río Gallegos conociendo perfectamente la dinámica del conflicto, que esto solo lo arregla el gobierno provincial con el cumplimiento del pago de los salarios, en principio, pero ni bien logre calmar las aguas con el pago en tiempo y forma, deberá sentarse a planificar junto a la ADOSAC el aumento salarial para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, lo cual implica una nueva etapa de discusión con problemas insalvables hacia adelante que podrían implicar otras medidas de fuerza. Pero si esto fuera poco, el gobierno enfrenta en dos meses más el pago de los aguinaldos y aún no ha logrado destrabar las ayudas que no puede liberar porque la gobernadora Alicia Kirchner se niega a abrir las cuentas públicas de Santa Cruz.

Dicho esto, es una real estupidez que haya sectores políticos y gremiales en la provincia que le estén exigiendo a Eduardo Costa (alguien con representantividad política pero que no es gobierno) que “se siente con la gobernadora a resolver los problemas de Santa Cruz”, cuando la propia gobernadora no los puede resolver sentada en la oficina de Rogelio Frigerio, por el único y absoluto capricho de la señora Kirchner, que no admite sincerar los números de la provincia, vaya a saber por qué motivos ocultos que jamás conoceremos.Por lo tanto, plantear ese discurso ante la sociedad, es solo y simplemente a los fines de ser funcional al Ejecutivo provincial, en la victimización que busca llevar adelante y no le queda bien, claro está.

Lacroze, de acuerdo a los trascendidos de la reunión, dijo que venía con la orden del presidente Macri de “encapsular el conflicto docente”, esto es sacarlo del contexto general de la crisis, tratarlo independientemente, resolverlo de la manera más rápida posible y que se impartan clases, mientras se resuelven las otras variables sociales de la crisis; el problema es que o Lacroze no sabe, no le dijeron o se hizo el zonzo, aquí para empezar a hablar de levantar el paro, deben pagar los salarios. Parece que el funcionario pensó que con “su sola presencia” el gremio iba a rendir sus banderas y confiar en la gobernadora, que a la luz de los acontecimientos, es la única y principal responsable de todo lo que ocurre hoy en santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)