De Vido, inquieto sólo por una de sus causas

26/05 – 07:15 – Confía en salir indemne en la mayoría de los casos en su contra; le preocupa Once, que lo tiene cerca del juicio

Por: Maia Jastreblansky

“De las doce causas sensibles que tiene Julio De Vido , en once somos profundamente optimistas.” El pronóstico, plagado de buenos augurios, corresponde a uno de los abogados del ex ministro de Planificación kirchnerista. Mientras Elisa Carrió golpea la mesa y asegura que “todos, sin exclusiones” quieren proteger al ex funcionario todopoderoso, en Comodoro Py las causas sortean un sinuoso camino.

De Vido está imputado en 21 causas de peso (según el Centro de Información Judicial) y tiene cuatro procesamientos, todos dictados una vez que dejó el poder.

El único caso que hoy le pisa los talones es el de la tragedia de Once, que dejó 52 muertos. La causa originalmente no lo incluyó entre los procesados: el hilo se había cortado en los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Pero cuando en diciembre de 2015 el TOF N° 2 condenó a 21 personas, dio la orden de investigarlo.

Así, el juez Claudio Bonadio, en cinco meses, procesó a De Vido. Pero la defensa planea dilatar la llegada del banquillo. “Creemos que fue una investigación express y vamos a pedir más pruebas”, dijo a LA NACION el abogado del diputado del FPV, Adrián Maloneay.

La compra de locomotoras a España y Portugal, la causa que puso tras las rejas a Jaime, tiene a De Vido con un procesamiento confirmado. Pero ahora el ex funcionario exige que se realice otro peritaje, que demorará el caso. De Vido también fue procesado por el juez Sebastián Ramos por la renegociación de las concesiones ferroviarias. Pero la Cámara le alivió los cargos y pidió profundizar la pesquisa. En el caso por los subsidios a las concesionarias, en tanto, ni siquiera fue indagado.

El problema con las causas vinculadas a la política ferroviaria es que De Vido buscará unificarlas. Dirá que existe conexidad y apuntará a un megajuicio. Eso podría permitir licuar sus condenas, en lugar de sumar las penas caso a caso.

Patrimonio y obra pública

El expediente que apunta al patrimonio personal de De Vido, por enriquecimiento ilícito, quedó detenido en el tiempo: el caso investiga al ex funcionario sólo entre 2003 y 2007 y aún no tiene resolución. El ex ministro había sido sobreseído, pero en 2015 la causa se reabrió. Recién ahora se realiza un peritaje sobre sus vieja situación contable.

Bajo el paraguas de la obra pública, De Vido fue procesado junto a Cristina Kirchner por “asociación ilícita” en la causa por el direccionamiento de contratos viales a Lázaro Báez. Esa pesquisa transita una nueva ronda de 17 indagatorias.

Skanska, emblemático caso de coimas durante el kirchnerismo, demostró que De Vido era intocable. La causa data de 2005 y no tuvo condenados, a pesar de la admisión de los sobornos. El expediente estuvo herido de muerte cuando la Cámara declaró nula una grabación que revelaba las coimas. Pero Casación resucitó el expediente.

Sebastián Casanello, que heredó la causa, ya indagó a De Vido y se espera que en las próximas semanas resuelva su situación. “Hay cosa juzgada”, considera la defensa, que buscará interponer más recursos.

Skanska II, en tanto, investiga una segunda ampliación de los gasoductos y tiene bajo la lupa a Odebrecht. El juez Ariel Lijo había archivado el caso el año pasado, pero la Cámara pidió su reapertura.

En área de energía, existieron sólo dos casos de peso. Uno, por los presuntos sobreprecios en la central termoeléctrica de Río Turbio, donde Bonadio había sobreseído a De Vido. El otro, en el mismo juzgado, aún investiga si hubo sobreprecios en la importación de gas licuado.

El caso Sueños Compartidos, que enervó a Carrió, tiene a De Vido con falta de mérito. La UIF planea apelar esta decisión, que le permitió al ex ministro dormir tranquilo. (La Nación)