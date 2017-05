Brasil le dará a Gils Carbó los datos de Odebrecht, pero serán secretos

30/05 – 10:15 – Así se lo indicó por carta el procurador brasileño a su par argentina; la información empezará a llegar al país pasado mañana

El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, informó a su par argentina, Alejandra Gils Carbó , que solicitó que los datos sobre quiénes cobraron en la Argentina sobornos de la empresa Odebrecht -que se liberarán a partir de pasado mañana- se mantengan en estricto secreto.

El funcionario de Brasil le envió una carta a la procuradora con esta novedad. La noticia confirma que los datos llegarán, que el canal será Gils Carbó y que serán reservados.

A su vez se conoció ayer otra novedad que ratifica que será la Procuración y no el Poder Ejecutivo quien reciba los datos: este viernes, un día después de que venza la veda informativa, viajarán a Brasil el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez a Brasil y fueron invitados a formar un equipo los tres fiscales argentinos con casos ligados a la operación Lava Jato: Franco Picardi, Gerardo Pollicita y Federico Delgado.

Al mismo tiempo, Janot Monteiro de Barros, el procurador de Brasil, llegará a Buenos Aires la semana próxima y se reunirá con todos sus colegas del Mercosur para hablar de la Lava Jato. Con Gils Carbó firmará un acuerdo de cooperación específico, que terminará de formalizar este intercambio, dijeron a LA NACION fuentes de la Procuración.

Éste es el peor escenario para el Gobierno, que desconfía de Gils Carbó porque cree que puede filtrar la información para proteger a ex funcionarios del kirchnerismo y sumar evidencias contra allegados al macrismo. Marcos Peña ayer hizo pública esta molestia: dijo que la jefa de los fiscales tuvo, por su militancia kirchnerista, una “actitud muy pasiva” y advirtió que “si por razones legales hubiera un impedimento concreto” en hacer “públicos” los nombres de quienes pagaron coimas en la Argentina, “hay otros instrumentos” para que “no quede encapsulada esta información”. Peña dijo que siempre está la posibilidad de que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público o la Oficina Anticorrupción accedan a esos datos. Y la diputada Elisa Carrió sumó mas sospechas sobre la procuradora: Gils Carbó “no es garantía de búsqueda de la verdad en absoluto, y tengo fundados temores de que intente encubrir o desviar las investigaciones abiertas respecto del pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht”, dijo.

Pero en la Procuración están tranquilos. Muestran la carta del brasileño, que ratifica que el intercambio se realizará entre representantes del Ministerio Público Fiscal. Brasil no es la Argentina, los sistemas jurídicos no son iguales y la independencia del Poder Judicial y de los fiscales no es la misma.

La información con que cuenta Brasil se basa en nombres de los intermediarios usados para sobornar y terabytes de datos vinculados con las transferencias bancarias. Esos datos deben ser liberados por el Supremo Tribunal y está previsto que esta semana caiga la confidencialidad que pesa sobre ellos.

El procurador brasileño dijo que a partir de ese día será posible compartir las prueba con otros países. Se trata, además, de las declaraciones de los ex directores de la empresa que fueron condenados en Brasil a penas reducidas a cambio de su confesión. Janot Monteiro de Barros dijo que le pidió al Superior Tribunal de Brasil que mantenga el secreto respecto de estos hechos, cuando hubieran ocurrido fuera de Brasil. Esta medida garantizará que no se divulgue públicamente el contenido de la colaboración que prestaron los empresarios y así no se verán perjudicadas las investigaciones judiciales que se realizan en la Argentina. Aquí, el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Rodríguez es quien viene acumulando datos sobre hechos y obras relacionadas con el escándalo de Odebrecht en una especie de investigación preliminar. Al mismo tiempo, fiscales y jueces llevan sus propios expedientes y anhelan a acceder a las revelaciones de Brasil.

La información puede llegar con cuenta gotas dada la gran cantidad y diversidad de información involucrada. Los brasileños designaron al viceprocurador general José Bonifácio Borges de Andrada, para realizar reuniones en Brasilia sobre la operación Lava Jato. (La Nación)