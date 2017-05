Sin voluntad para trabajar, Concejales no sesionan por “falta de pago a proveedores”

30/05 – 11:25 – Cuando alguien no quiere hacer algo huelgan las excusas y no es raro tener a mano algún tipo de argumento, aún el más irrisorio, para justificar un faltazo. El Concejo Deliberante de Río Gallegos encontró una para no laburar: el Presidente del Cuerpo informó que como no está al día el pago a proveedores, el jueves no habrá sesión. No se toma el trabajo de informar a la comunidad cuáles son los ítems de la deuda que les impide cumplir con su obligación. La democracia los ampara. Nadie va a trabajar, no hay sanción y todos cobran igual. (Por Rubén Lasagno)

El Presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos (adviértase que excluyo conscientemente la palabra “Honorable”), Evaristo Ruiz (UCR), elaboró una Resolución con fecha 29 de mayo de 2017 donde suspende la sesión del día jueves 1º de junio por cuanto argumenta que el Ejecutivo provincial no abonó a los proveedores del órgano deliberativo y por tal razón se dificultan las tareas de los ediles.

Tal medida, única en la ciudad, que se basa entre otras razones en cuestiones eminentemente políticas (además de presupuestarias, podríamos inferir algún interés empresario?) no otorga muchas explicaciones al respecto y nada dice, por ejemplo, en qué afecta a los concejales de esta ciudad, sentarse aunque sea con la luz apagada a deliberar sobre cuestiones que debieran tener tratamiento urgente, habida cuenta de la enorme cantidad de problemas urbanos que existen y demoran su solución por cuestiones, atendibles en todo caso desde el punto de vista funcional/integral del Concejo Deliberante, pero que pasa a ser una simple excusa (válida pero éticamente discutible) la negativa a sentarse en una silla a hablar de temas comunes a la sociedad, sosteniendo que “la municipalidad no cumple con el pago a proveedores”.

Es razonable que si un organismo tiene deudas y se le cortan algunos servicios, la actividad se complejice y algunas cuestiones atinentes a su funcionamiento se vean afectadas, pero Evaristo Ruiz en todo caso, expresa una conclusión y da una solución salomónica al problema, sin explicar cómo se llegó a esto (evita enumerar las deudas que afectan dicha funcionalidad) y por qué, en todo caso no se advirtió con anterioridad a la comunidad que había estas falencias y más aún, no se hizo nada para resolverlas con anticipación,; en tal caso decreta una medida aludiendo a sus competencia como jefe de grupo.

El problema del Concejo Deliberante de la ciudad es que está ocupado desde hace muchos años por personas ignotas, sin trayectoria, que surgen a la política en listas sábanas, que construyen su “nicho personal” en la política de entrecasa entre las inmensas paredes de un edificio que les queda grande (literalmente hablando) y cuando colapsan (como ahora), no tienen forma de explicarlo. Si están o desaparecen, pocos nos daremos cuenta porque en general cuesta ubicarlos en un contexto político y social por lo que dejan y/o han sido en su vida civil.

Es evidente que los concejales de esta ciudad no tienen la mínima voluntad de cumplir con su trabajo. Porque aunque el municipio sea el responsable de no girar los fondos (lo desconocemos, en todo caso deberían enumerar y denunciar públicamente la deuda) la administración, inversión y reparto de esos fondos, más aún en épocas de crisis y vacas flacas, es de los concejales que deberían propender a la economía y al manejo cuidado de los recursos. Están alojados en un enorme edificio, que hasta la presidencia de Grasso debía un año y medio de alquiler exorbitante, sin que se justifique que para un cuerpo integrado por 6 legisladores, deba existir una desproporcionalidad tan grande de alojamiento laboral. A eso también en su momento le encontraron una explicación, para justificar el traslado y funcionamiento dentro de un edificio desproporcionado con una renta mensual increíble.

La excusa siempre fue “la cantidad de personal que aloja”, otro argumento que se vuelve en contra de ellos mismos, cuando han sido históricamente los concejales del FPV/PJ y la UCR, quienes han poblado de asesores, empleados y ñoquis un edificio que les fue quedando chico, porque nadie se va con el que llega y después se quejan como si fueran dolidos funcionarios “que representan a la gente” y no pueden cumplir sus funciones “como es debido”, por los problemas presupuestarios que los afecta.

Los concejales de Río Gallegos deberían sentir vergüenza por la actitud corporativa y de baja calidad institucional que demuestran, evitando su mínima obligación, que es la de funcionar para los vecinos, alegando que no tiene internet, que “no pueden funcionar con normalidad”, cuando ni siquiera describen los impedimentos que tienen para trabajar, porque se les reirían en la cara.

En una provincia cruzada por las carencias y la crisis, donde los maestros deben trabajar en aulas sin calefacción con chicos emponchados y gruesas camperas para combatir el frío polar, con baños destruidos y en muchos casos sin agua ni gas, los enfermos pulular por los hospitales sin gasas, los terminales esperar hasta su último minuto que alguien se apiade y los deriven a Buenos Aires y los jubilados enfermándose esperando que les paguen y cuando se enferman no tienen una obra social que los ampare, los concejales de la ciudad consideran un impedimento que la falta de pago a proveedores por parte de la comuna “les permita desarrollar sus tareas” y por ese motivo y no otro, van a dejar de hacer lo que les corresponde y no siempre hacen con resultado bien logrado.

La ciudadanía tiene que ver esto y evaluar. Hacer las listas y esperar. Muchos de estos mismos en las próximas elecciones van a estar mezclados entre nombres nuevos y otros reincidentes, para seguir viviendo a costillas de todos nosotros. Tal vez en otros cargos, tal vez en otros lugares de decisión, pero es obligación de cada ciudadano echarlos a boletazos en las urnas de donde estén. Sean del partido que sean, porque cuando se trata de justificar las razones para no cumplir con su misión o para autodesignarse las dietas, todos, sin excepción, se alinean como los planetas y coinciden en los procedimientos. (Agencia OPI Santa Cruz)