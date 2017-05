La AFIP comenzará a recibir datos de argentinos en Panamá

31/05 – 11:30 – La información incluirá cuentas bancarias, bienes y sociedades en ese país; regirá desde 2018; impacto de Panamá Papers

Por: Martín Kanenguiser

Después del blanqueo, la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) comenzará a recibir datos de bienes y cuentas de los argentinos en Panamá. Así lo acordaron ayer el jefe del organismo, Alberto Abad , con el vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié, en un encuentro desarrollado en la sede del organismo fiscal argentino.

En la reunión se acordó firmar un memorando de entendimiento para que comience a intercambiarse información en 2018, primero a requerimiento -es decir, caso por caso- y luego en forma de intercambio automático, según comentaron a LA NACION calificadas fuentes de la AFIP. Aunque la AFIP había intentado en la gestión kirchnerista avanzar en este sentido, nunca se pudo lograr el compromiso firme de Panamá, hasta que ese país quedó bajo la mira de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como paraíso fiscal.

La difusión de los Panamá Papers disparó una mayor desconfianza internacional en este sentido. Para salir de ese estatus, Panamá se comprometió ante la OCDE a firmar una serie de convenios bilaterales de intercambio de información tributaria y financiera, entre otros países, con la Argentina. Por esa razón, Hincapié llegó a Buenos Aires y se reunió con Abad y su equipo, en un encuentro en el que participó también el embajador de Panamá, Dionisio Guillen.

En el blanqueo que cerró el último día de marzo, la AFIP pudo detectar que varios inmuebles de argentinos que estaban en negro en Uruguay se encontraban a nombre de sociedades constituidas en Panamá.

A cambio de comenzar a recibir la información de los argentinos, la AFIP apoyará a Panamá para salir, a través del método de revisión rápida de su calificación de no cumplidor en la Revisión de Pares del Foro Global de la OCDE, para no ser identificada como jurisdicción no cooperante, cuestión que se revisará en julio ante el G-20.

Panamá, que ya firmó su adhesión al convenio multilateral de intercambio multilateral de la OCDE, se comprometió ayer a adherir a los estándares internacionales de transparencia (incluso modificando normas internas) y a intercambiar de manera automática información financiera a partir de 2018.

Guillen dijo a LA NACION que “hubo una presentación ante Abad, en la que se mostraron los avances de Panamá en la legislación emanada de la OCDE y el GAFI para que haya transparencia y para consolidar el intercambio de información fiscal, para prevenir el blanqueo de activos de narcotráfico, corrupción, trata, evasión y otros delitos”.

El diplomático admitió que el escándalo de los Panamá Papers influyó en el cambio de actitud de su gobierno. “Cualquier país civilizado y democrático tiene que prestar atención a lo bueno y lo malo que se diga, así que se tomaron medidas para mejorar los servicios financieros, obligando a los abogados a conocer a sus clientes y a las sociedades, a no tener acciones al portador, por recomendación del GAFI”, concluyó.

En tanto, el tributarista César Litvin dijo que “la negociación es relevante respecto de los capitales depositados en Panamá, pero sobre todo por las sociedades con bienes en Estados Unidos y Uruguay; además, Panamá pasó a ser un lugar codiciado por los capitales que fueron corridos de Suiza, y este entendimiento es positivo, al demostrar que el camino de transparencia no tiene retorno”. (La Nación)