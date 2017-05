Una aspirineta para un enfermo terminal: 750 millones de pesos que se irán por el desagüe

31/05 – 11:30 – La metáfora del título describe más o menos lo que consiguió Santa Cruz como ayuda financiera en Nación, lo que rendirá esa plata puesta a cubrir el impagable déficit que tiene mensualmente Santa Cruz y la imposibilidad de recuperar a la provincia de la crisis con una deuda que solo aumentará los desvelos del gobierno, trabajadores y sindicatos, en pocos meses más.(Por Rubén Lasagno)

Las noticias que provienen de la oficina de Rogelio Frigerio, no son tan “amortiguadas” como las que trasladó el gobierno provincial a los medios de la provincia para que corten y peguen un comunicado con alguna pretensión de alentar algún tipo de recuperación de pago, tratando de bajarle la temperatura a la crisis y propender a la normalización de la actividad en toda Santa Cruz y especialmente, a la relación con algunos sectores gremiales como el docente, judicial y la Salud.

Las fuentes consultadas por OPI señalan que el Banco Nación articuló un crédito de 750 millones de pesos a abonar en tres tramos de 250 millones cada uno, pero no hubo un acuerdo entre el gobierno nacional y la provincia, como dejaron trascender, dado que aún no se firmó el acuerdo fiscal con metas bimestrales que se efectivizaría en los próximos días.

El préstamo se efectúa a través del Fondo Fiduciario y Santa Cruz se ha comprometido a reducir el déficit en forma gradual, hasta llegar al equilibrio en el año 2020. Hasta aquí la información objetiva que proviene de nación, desde donde admiten la poca colaboración de la gobernadora, a la hora de acceder a extender la información clara y precisa de los números que maneja esta provincia.

¿Alcanza o no alcanza?

La obtención de un préstamo de 750 millones en tres tramos, tendrá un efecto placebo y lejos de resolver cualquier situación a mediano y largo plazo, solo extiende la agonía financiera de Santa Cruz, sumando al actual endeudamiento con nación de más de 6 mil millones, esta suma que parece importante pero en el contexto del déficit mensual de la provincia, se transforma en una compensación transitoria para sostener, con algunas restricciones de gastos que Alicia Kirchner no está dispuesta a hacer, el déficit financiero que hoy dice, ahoga a su gestión.

Dicho esto y teniendo como horizonte el pago de los aguinaldos que se llevan más o menos unos 600 millones de pesos, si como dice la señora Kirchner la provincia está quebrada, el crédito en tres tramos es una aspirina a un enfermo terminal. Los motivos esgrimidos desde nación, en relación al pago parcelado de los 750 millones de pesos, tendría raíz en la necesidad de ejercer un cierto control en el manejo de estos fondos, a fin de visualizar de la mejor manera posible la forma en que la provincia le da prioridad a las obligaciones.

Alicia Kirchner va por más. De hecho pretende aplicar un bono, que hasta el momento no consigue el respaldo del gobierno nacional. Dichas letras debieran ser tomadas entre capitales (bancos) nacionales, por cuanto Santa Cruz no califica para un crédito internacional. Esta limitante a los mercados, también condiciona el monto a obtener.

Realidad y promesas

Alicia Kirchner ha prometido con el cuchillo apretado entre los dientes (metafóricamente hablando) un dudoso “equilibrio fiscal” de aquí a finalizar su mandato, lo cual desde ya le adelantamos al Ministro Frigerio que no existirá. Pero este ingreso de fondos, va a encender otro problemas para la gobernadora, más que soluciones a los trabajadores.

En primer lugar, lejos de lo que opina el gobierno nacional, Alicia no va a direccionar estos fondos solamente a la solución del conflicto educativo, principal nudo que quiere desatar Macri. Luego, la gobernadora va a tener a todos los gremios mirándola, pidiendo que dé el primer paso: ponga al día los salarios. Le van a exigir que con plata en el bolsillo cumpla con el pago en tiempo y forma de los sueldos en los primeros cinco días del mes, pero antes, que ponga al día el mes que viene “bicicleteando” a los trabajadores y le ha permitido conformar un “colchón” de más o menos 1.500 millones de pesos con los que paga por goteo y selectivamente, a quien ella cree que se lo merece, de cuya selección, claro está, los docentes están excluidos.

Pero si todo esto se lograra (poner al día los sueldos y pagar los primeros cinco días del mes) deberá enfrentar paritarias salariales donde le exigirán una recomposición de los haberes en función del índice del inflación, como mínimo. Aquí comenzará otro conflicto más, porque la gobernadora volverá a tensar la cuerda, tratando de negar algún tipo de aumento y arreciarán las medidas del fuerza por falta de acuerdo en el porcentaje de incrementos en los salarios postergados.

Es decir, que las promesas realizadas por Alicia y su gabinete en la mesa de Frigerio, ya tiene fecha de vencimiento. La gobernadora sabe de antemano que no cumplirá ninguna meta, pero aún así, sigue adelante. El kirchnerismo está confiado en triunfar en las elecciones de medio tiempo y sueña con restablecer gran parte de su poder (sino todo) a nivel nacional en el 2019. La realidad va por otra vereda, pero indudablemente, no es la coherencia y la razón lo que ha movido siempre a las huestes K, por lo tanto, el endeudamiento como materia de resolución del problema está en duda y el monto del endeudamiento, en realidad, no es lo deseado por la gobernadora. Alicia Kirchner le apuntó a los 10 mil millones de pesos, porque ello le resolvía el problema de gobernabilidad de aquí al 2019, le daba aire a su gestión, pero a su vez le ayudaba a sostener el aparato político y comunicacional que financia hoy Santa Cruz de cara a las dos campañas que tiene por delante, la legislativa en lo inmediato, pero la presidencial y provincial de cara al 2020, la más importante y que renueva las esperanzas de Cristina Fernández de volver al poder en la Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)