Asalto a Margarita Stolbizer: “Le apuntaban a mi hijo y nos decían que lo iban a matar”

01/06 – 10:00 – La diputada fue sorprendida en su casa, mientras dormía. Cinco ladrones mantuvieron secuestrado a su hijo durante media hora.

La diputada Margarita Stolbizer aseguró que el secuestro de su hijo y el robo que sufrió esta madrugada en su casa de Castelar fue un hecho más de inseguridad y descartó cualquier vinculación con su actividad política. “Fue al voleo, lo que me pasa a mí le pasa a muchos, estamos todos expuestos”, dijo la titular del partido GEN.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando Juan Laprovittola, uno de los hijos de la diputada nacional, llegaba a su casa de la calle Marqués de Loreto al 2200, en el oeste del conurbano, a bordo de una camioneta Volskwagen Tiguan, propiedad de su madre.

“Mi hijo más chico estaciona mi Tiguan y le cruzan un auto Audi blanco, dos hombres se suben a la camioneta y se lo llevan. Lo pasearon durante 20 minutos o media hora llamando para pedir un rescate, pero como nosotros teníamos los teléfonos apagados, no les contestábamos. Entonces dieron vueltas con él, lo amenazaron hasta que lo trajeron de vuelta a casa para robar”, relató esta mañana Stolbizer.

Si bien primero lo llevaron al joven a su dormitorio, luego se dirigieron a la habitación principal de la casa, donde estaban durmiendo Stolbizer y su esposo. “Permanentemente le apuntaban a mi hijo y nos decían que lo iban a matar, que le diéramos plata. Yo le dí la plata que tenía, mi marido lo mismo. Nos hicieron tirar al piso y yo alcancé a ver que (los delincuentes) se llevaban zapatillas de los chicos y una cajita con relojes y otras cosas”, explicó la diputada.

Los asaltantes, según contó Stolbizer, tenían poco más de 20 años. “Nosotros tratamos no mirarlos. Nos insistían que no miráramos. Nos decían: ‘Plata, plata, ¿hay fierros? Dame más porque lo mato’. Adentro de la casa habrán estado diez minutos”, contó la diputada.

Tras el violento episodio, la integrante de “1País”, partido que lanzó recientemente con Sergio Massa, remarcó que “nunca” le “pareció necesario tener custodia” porque vive y pasa “las mismas cosas que pasamos todos”.

“Es parte de la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos: lo que me pasó a mí es lo que les pasa a muchos otros vecinos que no tienen la posibilidad de contarlo como tengo yo”, sentenció Stolbizer, quien subrayó que “son cosas que no se resuelven de un día para el otro” y “tampoco se resuelven con más policías en la calle”.

La diputada contó que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, le trasmitió un mensaje por medio del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo; y el jefe de Policía, Fabián Perroni, quienes se comunicaron con ella para trasmitirle que “todos están a disposición, acompañan”.

“Es la desgracia que tenemos todos cuando uno termina conformándose y diciendo ‘estamos todos bien'”, expresó la dirigente. Y agregó: “La Argentina viene envuelta en episodios de este tipo hace muchos años y esto demuestra la ineficacia de todas las estructuras políticas, policiales y judiciales y obviamente la corrupción, porque cuando hay narcotráfico y delito en tantos lados eso se cuela

Stolbizer alertó que “uno tiene que tomar demasiadas medidas” para evitar este tipo de hechos “hasta que las cosas cambien”, al tiempo que señaló que “cuando uno entra a su casa tiene que estar mirándose y cuidándose permanentemente”. (Clarín)