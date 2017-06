Ruta del dinero K: la Cámara pidió apuntar hacia la ex presidenta

01/06 – 11:00 – Formuló críticas al juez Casanello, al fiscal Marijuan y a la UIF por no haberlo hecho

Por: Hernán Cappiello

La Cámara Federal, en un fallo en el que no ahorró críticas a los investigadores de la causa por lavado de dinero que mantiene preso a Lázaro Báez , los exhortó a ahondar la investigación contra Cristina Kirchner y estudiar si el patrimonio multimillonario del empresario le pertenece a él o si es de la ex presidenta y su familia.

Los jueces de la Sala II Martín Irurzun y Eduardo Farah fueron críticos con el juez federal Sebastián Casanello, con el fiscal federal Guillermo Marijuan, con la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado del Poder Ejecutivo, y con la Oficina Anticorrupción (OA), que son querellantes en la causa.

Los camaristas rechazaron la pretensión de la UIF de indagar a Cristina Kirchner porque dijeron que no hay pruebas para hacerlo. Señaló que esto es porque Casanello no buscó estas evidencias, “por el carácter acotado” que le impuso a la causa. También criticaron a Marijuan, quien -dijeron- no contribuyó con su “tibio dictamen” tras la declaración de Leonardo Fariña, Allí, a pesar de imputar a Cristina Kirchner, no propuso el camino a seguir. Y a la UIF le dijo que “no ha demostrado esfuerzos”.

Los camaristas dijeron que no puede pensarse que los US$ 120 millones que se calcula que encierra la fortuna de Lázaro Báez le pertenezcan solo a él. “Cierto es que resulta altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez”, dijo la Cámara y pidió mirar esta causa por la ruta del dinero K junto con los casos de la rutas patagónicas, con Hotesur y con Los Sauces.

Casanello le viene diciendo a la Cámara Federal que él investiga una maniobra de lavado de dinero de los Báez, que consiste en sacar dinero del país, blanquearlo y volver a introducirlo. Además, ya indagó a todos ellos acusándolos de haber blanqueado fondos obtenidos de manera ilegal en la causa del direccionamiento de los contratos de las rutas patagónicas. Y dijo el juez que en su causa no investiga a funcionarios, sino que éstos son parte del caso de las rutas, de Hotesur y de Los Sauces.

Pero la Cámara insistió ayer y recomendó que no trabaje de manera compartimentada sino que ahonde la investigación sobre Cristina Kirchner y los ex funcionarios Julio De Vido y José López, como quienes permitieron a Báez enriquecerse y que, a su vez, podrían ser dueños de parte del dinero que el empresario blanqueó.

Los camaristas dicen que Casanello “ignora el contexto en tanto omite toda mención y valoración de los avances logrados en otras investigaciones”. Casanello en cambio sostuvo que la parte de los funcionarios la delegó en el fiscal Marijuan, quien “no ha avanzado en esa parte de la investigación”, dijeron los camaristas.

“Es momento que juez y fiscal encaminen” la investigación junto con los querellantes de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos, de modo que el pedido de indagatoria “fluya del análisis de la causa” y que no sea rechazado por no haber sido investigado.

La Cámara insistió en que el juez y el fiscal deben “relacionar las pruebas recogidas en una y otra causa, de manera de integrar esta pesquisa a las otras que, como se dijo, se encuentran íntimamente vinculadas”, de modo que aunque tramiten por separado ahora, en el futuro “confluyan a la conformación de un gran debate que permita dilucidar los cuantiosos hechos de corrupción involucrados”.

Este es el megajuicio por corrupción que se imaginan los camaristas con Cristina Kirchner, sus hijos, Báez, sus hijos, De Vido y López sentados en el mismo banquillo de los acusados. (La Nación)