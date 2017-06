Camionero se baja de la pelea y docentes juzgan al gobierno por hechos vandálicos en su sede

02/06 – 10:30 – Dos sindicatos provinciales han manifestado en las últimas horas, novedades de importancias en sendos comunicados de sus respectivos Secretarios generales. En un caso el Sindicato de Camioneros de Santa Cruz, anuncian que su titular no se presentará en la contienda electoral de junio y por su parte la ADOSAC emitió un duro informe repudiando pintadas frente a la sede del gremio en Río Gallegos.

El Sindicato de Camioneros de Santa Cruz informó a través de su departamento de Prensa, una decisión muy importante tomada por su actual Secretario Normalizador Juan Carlos Almada, quien desistió de presentarse en las elecciones internas del gremio en el mes de julio, liderando la Lista Verde “15 de Diciembre”, tal como aún se deja ver la cartelería en distintos sectores de la ciudad, donde el dirigente se propone para disputar la Secretaría General de la institución, en la primera elección histórica que tendrá la organización en la provincia.

Hasta su renunciamiento a participar en la contienda electoral, la otra lista se encontraba liderada por Sarmiento, de Caleta Olivia, quien de esta manera, queda como el referente más fuerte para hacerse del sindicato en las elecciones para el cargo de Secretario General.

De acuerdo al informe de Prensa, Juan Almada sostuvo que las razones son estrictamente “personales” y asumió que la demanda de tiempo que le implica su función, no es compatible con el aspecto familiar y puso como ejemplo que en oportunidad de vivirse en Comodoro Rivadavia, donde reside y tiene a su familia, el alud de barro y lluvia, él debió quedarse en Río Gallegos porque se llevaba a cabo el acto electivo para definir las autoridades de la Justa Electoral. Almada lo encuadró dentro de la responsabilidad sindical que le cabe a quienes asumen dicho rol y a partir de allí, justificó su paso al costando por entender que “debe dar prioridad a los aspectos de su vida familiar”, considerando como bueno hacer una pausa y permitir un recambio generacional en el sindicato.

En tanto la ADOSAC, emitió un durísimo comunicado, debido a que manos anónimas pintaron el frente de la sede gremial en Río Gallegos y el sector docente conecta invariablemente los hechos, con la metodología kirchnerista que siempre han desplegado los distintos gobiernos en Santa Cruz, cada vez que se enciende un conflicto con el sector docente.

La Comisión Directiva de la ADOSAC arremete directamente contra el gobierno de la provincia indicando su “más enérgico repudio a estas prácticas neofascistas y estrictamente reservadas a quienes no puede hacer uso del debate, el discurso y la razón para imponer sus ideas y utilizan como forma metodológica de exponer la carencia de recursos que tienen para resolver las crisis, la violencia, la discriminación y posteriormente, el silencio”.

No podemos y no queremos dejar pasar este nuevo acto en contra de la tolerancia, que nos retrotrae a lo peor de este modelo y sus viejas prácticas de ataques en banda, como aquella tristemente recordada golpiza a los caceroleros en el año 2002, los actos represivos y vandálicos que padecimos durante el año 2007 y el ataque salvaje que sufrimos los docentes en la localidad de 28 de Noviembre y Caletea Olivia en el año 2011”, dice en otra parte del texto, asumiendo que ante situaciones de crisis el gobierno responde con violencia y pone como ejemplo, también, la acción desmedida de Ariel Ivovich, ex Presidente de la CPS, quien golpeó y maltrató a mujeres en el predio de la empresa de su hermano, quien también participó del incidente. (Agencia OPI Santa Cruz)