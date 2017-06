El enojo de una pasajera con Oscar Parrilli en un vuelo: “Si no van en cana, no van a poder salir a la calle”

02/06 – 11:00 – Fue en viaje a El Calafate. La mujer le dijo que tanto él como Cristina, Boudou y Scioli “no van a poder respirar, porque todos los argentinos van a tratar de cobrarles todo lo que hicieron”.

El ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, fue increpado en un avión que volaba a El Calafate, provincia de Santa Cruz.

El video se puede ver en YouTube y allí, una mujer le habla al también ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia durante el kirchnerismo. Parrilli se detiene cuando siente que le hablan pero luego, al escuchar el tono, continúa hacia su asiento.

“Si no van en cana, no van a poder salir a la calle”, le señala la pasajera, quien señala que Parrilli subió al avión cuando todo estaba listo para el despegue: “Entró como una rata, cuando estábamos todos ya arriba del avión”.

Y siguió: “No van a poder respirar, porque todos los argentinos van a tratar de cobrarles todo lo que hicieron”. Y luego, enumeró a “Cristina, Boudou, Scioli, todos: no va a poder dormir, eh…”.

Poco tiempo atrás, otro ex funcionario kirchnerista también fue increpado en la vía pública

“La plata no me alcanza hace diez años, ¿sabés? La sinvergüenza de (Milagro) Sala no hizo nada por los pobres”, le dijo una mujer a Guillermo Moreno .

Así, una mujer increpó en una plaza de la Ciudad de Buenos Aires a Guillermo Moreno, el ex funcionario kirchnerista que ocupó la Secretaría de Comercio Interior.

Moreno escuchó a la mujer pero le dijo que no tenía derecho a hablarle así. Pero ella le respondió: “¿Ah, no? Si te veía por la pantalla cómo amenazabas a los periodistas. Como ciudadana me molesta. Vos nos debés a todos nosotros. ¡Todo el país se robaron, ladrones!”, estalló la mujer mientras el ex secretario de Comercio Interior caminaba acompañado por un hombre cerca de la Embajada de Estados Unidos, en el barrio porteño de Palermo. (Clarín)