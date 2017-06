Tres meses sin clases y una ayuda millonaria con escasa transparencia y dudosa aplicabilidad

05/06 – 10:30 – Lejos de la impronta que pretende darle el gobierno por los medios pagos a la actual situación social de la provincia, se inicia una nueva semana con la desventura de otros 120 días más sin clases, sin justicia, sin salud y una promesa millonaria en danza que casi todos miran con desconfianza y el gobierno espera con ansiedad. Una parte de la sociedad se pregunta qué acordaron Macri y Kirchner, dado que a la luz pública no salió ninguna información confiable de lo pactado entre nación y provincia.(Por Rubén Lasagno)

ADOSAC determinó una nueva semana sin clases para Santa Cruz. Con otras 120 horas de paro, el conflicto docente lleva a la provincia a transitar por los tres meses de aulas vacías, es decir, en términos objetivos, en Santa Cruz nunca se inició el ciclo lectivo. Las marchas, las protestas y los paros, precisamente, no han sido suficientemente reactivos para que el gobierno provincial adopte una solución al problema o pacte algún tipo de acuerdo en el corto y mediano plazo con los docentes; el problema es que, sencillamente, al gobierno de Alicia Kirchner la ADOSAC no le cree nada.

En el mismo sentido que los docentes, marchan los judiciales, el sector de la salud, los jubilados, viales etc. Y las perspectivas de solución, que en principio descansan en la ayuda nacional, genera un contrasentido pocas veces visto y vivido. Pues, los mismos sectores necesitados de soluciones, miran con desconfianza el acuerdo Provincia-Nación y creen que hay factores ocultos de estricto orden político, que juegan fuertemente en las dos puntas para resguardar “negociaciones” que no pueden darse a conocer y que habrían facilitado el drenaje de fondos a Santa Cruz por parte del gobierno de Macri.

Los gremios, principales interesados en resolver la crisis, piden a gritos que haya transparencia; pero a juzgar cómo se comunica y de la forma en que se llevan a cabo las negociaciones está claro que no existe ni existirá (al menos en lo inmediato) la suficiente claridad de parte de la provincia de la forma en que se invertirá y a qué se destinarán las ayudas que provengan de Nación. Por su parte, la desconfianza alcanza al gobierno de Macri, pues por estas horas se cree que existen arreglos políticos/partidarios los cuales sustentan este acuerdo y lo que en principio parecía una serie de exigencias hacia la gobernadora, hoy parecen diluirse y conformar un hecho del pasado.

La dirigencia sindical, prácticamente en su conjunto, cree que estas ayudas en tramos no van a resolver el problema de Santa Cruz y por el contrario, le permitirá a la gobernadora tener “aire” para encarar la campaña política. De hecho el gobierno provincial ni piensa negociar en paritarias algún tipo de aumento salarial, eso claro, siempre y cuando en algún momento ponga al día los salarios.

La Mesa de Unidad Sindical ha decidido una marcha para el día miércoles y entre uno de los factores que peticionan al gobierno, está la necesidad de que “informe de manera urgente” los alcances y las obligaciones del acuerdo con nación.

Está claro que el gobierno nacional “ha flexibilizado” su posición inicial sobre Alicia Kirchner, pero nadie sabe si eso es así porque la provincia cumplió con las exigencias iniciales expresadas por Frigerio o porque hay otras conversaciones que no son públicas, donde se cerraron acuerdos que no pueden ser difundidos a la opinión pública.

De acuerdo a información oficial, el acuerdo contempla un Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial de 1.200 millones de pesos, del cual se recibirían 400 millones de pesos primero, luego dos desembolsos bimestrales de 250 millones y el último de 300 millones. También llegarán a Santa Cruz 750 millones de pesos de un crédito otorgado por el Banco de la Nación Argentina y se encuentra en negociación, la aplicación de un bono en la banca interna que se estima (no hay información oficial) podría ser de alrededor de 400 millones de dólares. Ahora bien, toda esta plata que se sabe va a ingresar, no se conoce cómo se va a distribuir.

Se desconoce cuánto es el déficit real, cuándo de esos fondos se utilizarán para regularizar los sueldos, por cuánto tiempo esos fondos le aseguran a Santa Cruz una tranquilidad social, qué alternativas maneja el gobierno, en tanto utiliza esos fondos para regularizar la situación, para no volver a depender de Nación, una vez agotados los mismos, en cuánto, a qué tasa y por cuánto tiempo se endeuda Santa Cruz y si habrá claridad e información pública alrededor de cada centavo que llegue y cómo se invierta, teniendo en cuenta el impresionante flujo de dinero que precisa el FPV para encarar su campaña política y hoy se sabe con total certeza que la única fuente de recursos es la provincia que están pagando los gastos que demanda sostener el aparato comunicacional y la estructura política liderada por CFK.

Pero las dudas van más allá y muchos dirigentes creen que aún cuando vengan los fondos, Alicia rehusará sentarse en paritarias para hablar de recomposición salarial. De hecho, los docentes en primer término pero también los otros sindicatos, esperan que ni bien se regularicen los salarios, las conversaciones contengan una negociación para hablar de un aumento por encima del 20%.

Conclusión: todos quieren que haya una solución definitiva al conflicto, miran con cierta esperanza la llegada de fondos, pero sospechan que los dineros por venir no tengan la finalidad que todos esperan y en definitiva no resuelvan el problema de fondo o resuelvan una parte. La opinión pública sostiene en general, que si Macri le otorga fondos indiscriminados o con acuerdos secretos, existe la posibilidad de que en realidad no se trate de una ayuda a la provincia, sino al Frente Para la Victoria. (Agencia OPI Santa Cruz)