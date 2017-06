Odebrecht: De Vido le alquilaba helicópteros a la empresa del “Corcho” Rodríguez

05/06 – 10:30 – Los pagaba a través de una universidad y los usaba para viajes oficiales. También voló José López. El empresario había dicho que no tenía relación laboral con Planificación.

Por: María Eugenia Duffard

“A Julio (De Vido) lo conozco muy bien. Pero no tenía ninguna relación laboral con Planificación, yo trabajaba para Odebrecht, ellos me pagaban”. Falso. La respuesta que el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez le dio al periodista Jorge Lanata en radio Mitre no es cierta. Es que una de las empresas de Rodríguez, Helicopter Corporation SA (Helicorp), era contratada por el Ministerio de Planificación a través de la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional La Plata. Le pagaron cientos de miles de pesos por vuelos del ex ministro, su ex secretario de Obras Públicas, José López e intendentes bonaerenses entre 2013 y 2015.

Hoy, la relación entre Rodríguez y Odebrecht, la empresa brasilera que reconoció haber pagado al menos 35 millones de dólares en Argentina a cambio de adjudicaciones de obra pública, está siendo investigada por la Justicia. Es porque el empresario aparece mencionado como uno de los operadores de la compañía ante el Gobierno nacional durante el kirchnerismo.

Rodríguez no desconoce su relación con De Vido y hasta admite ser el productor de la banda de Facundo, hijo del ex ministro. Pero no contó que el joven De Vido figura desde 2013 como empleado de Nelly Entertainment SA, la firma que produce los discos; ni que una de sus firmas, Helicorp era contratada para vuelos oficiales de Planificación. Tampoco dijo que la sede social de Helicorp es Alem 855 piso 33, el mismo domicilio en el que funcionaban las oficinas de Odebrecht en la Argentina.

Cuentan quienes visitaron alguno de los tres pisos (31, 32 y 33) que Odebrecht ocupaba en la Torre Alem del bajo porteño, que en el 33 la firma brasileña solo dominaba una mitad del espacio. En la otra mitad, estaban las oficinas de Helicorp, del Grupo La Roca, de Rodríguez. Ahí, el empresario no ocultaba su simpatía con el kirchnerismo. Sobre el escritorio, exhibía una foto de la ahora expresidente Cristina Kirchner autografiada y dedicada. Detrás, un cuadro de Ernesto Che Guevara jugando al golf.

Como muchos otros pagos, los de los vuelos de De Vido se hicieron a través de la UTN. “Estos vuelos, que no se cuántos se han realizado, son producto de un convenio entre el Ministerio de Planificación, la SIGEN y la Universidad. La responsabilidad de la fundación es meramente administrativa. La fundación simplemente paga”, se despegó el presidente de la Fundación de la UTN, Carlos López, en declaraciones a Telenoche. Pero afirmó: “El dinero con el que se paga proviene del erario público, del tesoro de la Nación”.

Algunos ejemplos: el 2 de diciembre de 2014, De Vido voló hacía Castelli y de ahí a Ezeiza para regresar a San Fernando. Ese día lo acompañaron José López, el asesor Leonardo Pantanali y el intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, pasajero frecuente en los vuelos de De Vido. Fueron a Ezeiza a buscar la primera subestación eléctrica móvil que el Gobierno de Cristina Kirchner compró a Portugal.

Doce días después, el 14 de diciembre de 2014, Helicorp llevó a fotógrafos de la revista National Geographic para que tomaran vistas de la Basílica de Luján. El 1 de febrero de 2015, volvieron a trasladarlos, esta vez para que fotografiaran la obra de Atucha. Al menos uno de esos vuelos lo encargó la empresa estatal Nucleoeléctrica, controlada por De Vido como ministro de Planificación.

También los ejecutivos de Odebrecht investigados por la justicia, Rodney Rodrigues de Carvalho y Flavio Bento de Faria (ex CEO de Odebretch en la Argentina señalado por pagar coimas a funcionarios nacionales), eran asiduos pasajeros en las aeronaves del Corcho. Como publicó Clarín, uno de esos vuelos fue el 22 de enero de 2014. Otro, el 8 de septiembre de 2013.

Un mes después, el 15 de octubre de ese año, uno de los helicópteros del Corcho trasladó al ex presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva (investigado en el Lava Jato en Brasil) desde la Isla de Marchi hacía La Matanza para participar de un Congreso de Responsabilidad Social. ¿Quién organizaba el Congreso? Lali Minnicelli, la esposa de De Vido.

Otros hombres de la política y el mundo empresario del entorno kirchnerista volaron en los helicópteros del Corcho. El financista Ernesto Clarens contrató los servicios de Helicorp, por ejemplo, el 13 de febrero de 2015 para ir y venir en el día de San Fernando a Carmelo, Uruguay. Y el intendente de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde, lo hizo el 27 de enero de 2014 también para un vuelo exprés: voló de San Fernando a Pinamar y regresó al otro día desde la costa a Lomas. (Clarín)