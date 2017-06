Extraños enroques en Parques Nacionales. Funcionarios que asumen, denuncian y a los sospechosos les aseguran cargos en su Administración

06/06 – 16:30 – Desde hace mucho tiempo dentro de Parques Nacionales se vienen llevando a cabo denuncias que inclusive fueron ampliamente cubiertas por OPI, cuando todo apuntaba al entonces titular del Ente nacional Carlos Corvalán. A partir del 2016 la nueva administración inició algunos expedientes sobre esas denuncias que se hicieron públicas, pero nada pasó. Los responsables siguen en carrera y muchos interpretan que hay gatopardismo y muy poca voluntad por despejar dudas, negocios y corrupción.

Estamos acostumbrados que en este país y en esta provincia, nada pasa por casualidad; todo es producto de la causalidad y eso nos hace hilar fino a la hora de exponer algunos hechos que suceden en un ámbito nacional como es Parques Nacionales y la correspondiente vinculación con el Parque Nacional los Glaciares, ubicado en Santa Cruz, el cual, durante la década pasada, fue manejado por el kirchnerismo y hemos dado a conocer, en muchas oportunidades, los negociados que existían con las concesiones, las tierras, los negocios turístico e inmobiliarios que se tejieron en una época donde la corrupción fue la regla, no la excepción.

La historia reciente podemos resumirla de la siguiente manera: Carlos Corvalán entre 1999 y 2013 fue Intendente del Parque Nacional Los Glaciares y en el año 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández ascendió a Corvalán al puesto de Presidente de la Administración de Parques Nacionales, es decir, le dio la llave de todos los parques nacionales del país y muchas cuestiones sobre negocios y denuncias hemos contado a lo largo de estos últimos años. Lo secundaba Daniel Ramos (Parques Tierra del Fuego).

Cuando cambió el gobierno, en diciembre del 2015, “Cambiemos” puso en funciones como Presidente de la Administración Nacional de Parques Nacionales, a Eugenio Breard y en la Vicepresidencia del organismo nacional a Emisio Ezcurra, ex Greenpeace ex director de la ONG Banco de Bosques dedicada a la compra de bosques con financiamiento solidario “on line” y un acérrimo opositor a la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.

Y acá encontramos el primer dato curioso. Cuando todos pensaban que al menos Corvalán iba a ser puesto en el “frizzer”, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias que pesaban sobre el guardaparques, contrariamente a los esperado, Carlos Corvalán fue restituido a su antiguo puesto como Intendente del parque Nacional Los Glaciares en El Calafate, donde cumple funciones.

Denunciado, sospechado y en funciones

Las fuentes consultadas por OPI tuvieron varias vertientes pero la más clara fue la de ATE, desde donde se corroboró la serie de 7 denuncias que pesan sobre Corvalán, por lejos el funcionario de Parques más denunciado en la historia del organismo, sin que hasta el momento, algunas de las tantas acusaciones haya terminado en una mínima sanción o una condena o absolución si correspondiere.

Un tema de total actualidad es el cobro del ingreso al Parque Los Glaciares por parte de ALUCOINFO (Asociación de Lucha Contra Incendios Forestales de Santa Cruz), entidad que por decisión de Corvalán se queda con el 17% de lo percibido por el acceso al parque y se encarga de prestar los servicios internos de los más de 600 mil turistas que visitan los glaciares anualmente. Quien pugna por quedarse con el negocio, es el Intendente de El Calafate, Javier Belloni, quien estaría por lograrlo, ahora que el titular de Parques dio de baja a ALUCOINFO como gestionadora de los fondos por acceso al parque.

Lo extraño de todo es que el propio Eugenio Breard reconoció públicamente en El Calafate que la situación era ilegal y por tal motivo revocaría el permiso para que la Asociación siguiera percibiendo los fondos, alegando que: o se realizaba una licitación o se le otorga la concesión al municipio de la ciudad. Esta última, tampoco le asegurará transparencia a la gestión de los fondos, teniendo en cuenta cómo se manejan en Santa Cruz las cajas por parte del sector del FPV al que pertenece Belloni. Pero lo más extraño es que, habiendo reconocido que la asignación de la tarea a ALUCOINFO fue ilegal, no haya realizado, el propio presidente de PNA, la correspondiente denuncia judicial contra los responsables, especialmente el mismo Corvalán, autor de la idea. Y aún es más raro aún que haya designado al propio Carlos Corvalán en su antiguo cargo como Intendente del Parque Nacional Los Glaciares.

Denuncias sin respuestas

Tal como lo dijimos al principio de esta nota, el señor Eugenio Breard hizo una serie de denuncias e inició sumarios administrativos para determinar responsabilidades dentro de la institución que preside, muchas de ellas el mismo día. Entre las que tuvimos acceso figura: la iniciada el 13 de octubre de 2016 Expte Nº 12449/16 caratulado “NN/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE BREARD EUGENIO INDALESIO Y OTROS” que se tramita en el Juzgado federal Nº 8 Secretaría Nº 15 de Capital Federal la cual se dispara a partir de un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por irregularidades en la Licitación Nº 16/2013 de la APN por la construcción de quince viviendas transportables bajo el régimen de Obra Pública a instalar en las siguientes jurisdicciones de parques nacionales: Campos del Tuyí, Mborucuyá, El Palmar, Río Pilcomayo, Chaco, los parques Interjurisdiccionales Marino Costeros Patagonia Austral y Mariano Makenke y las Reservas Naturales Otamendi y Formosa.

Con fecha 18 de mayo de 2016, el presidente de PNA emitió la Resolución 96 sobre el Expte Nº 2686/16 para que se realicen todas las investigaciones pertinentes a fin de darle curso a una denuncia de ATE por la cual se indica que se utilizaron recursos humanos y bienes de Parques Nacionales para beneficiar a un agente en refacciones de su domicilio particular.

En la misma fecha, 18 de mayo de 2016, el Presidente de APN emitió la Resolución Nº 97, sobre Exdpte 3108/16 por la “presunta” sesión de tierras de Parques Nacionales a Lázaro Baéz, solventado su pedido de investigación, en denuncia públicas realizadas por diarios de tirada nacional, tanto en El Calafate como en El Chaltén. Aquí como en la anterior, pide que se sustancie el sumario administrativo correspondiente para deslindar responsabilidades y asigna sumariante.

Por Resol Nº 98, de fecha 18 de mayo 2016 (igual a las anteriores), Eugenio Breard ordenó otro Sumario Administrativo para deslindar responsabilidades, aludiendo a la construcción de un puente instalado dentro del Parque Nacional en la localidad de El Chaltén. En el documento, el presidente de APN pide expresamente determinar la circunstancia de modo, tiempo y lugar en que dicho puente fue construido y colocado allí.

A las mencionadas denuncias efectuadas por el flamante funcionario en ese momento (mayo de 2016), no se le han podido marcar la trazabilidad, no obstante, es de tener en cuenta que la gestión anterior estuvo a cargo de Carlos Corvalán, el mismo funcionario de Parques que hoy sigue en funciones. Y a juzgar por los magros resultados de las investigaciones por sospechas de irregularidades en Parques Nacionales, hasta el momento nadie le preguntó al señor Corvalán qué ocurrió con todas estas dudas que Eugenio Breard parece tener, pero que aún no ha despejado. (Agencia OPI Santa Cruz)

