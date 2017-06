La hora del jurado en el juicio a Farré: cómo deliberan y los escenarios posibles

06/06 – 11:20 – Comenzará la deliberación, que finalizará cuando arriben a un veredicto.

Tras seis jornadas de deliberaciones, las 12 personas que fueron convocadas como jurado en el juicio contra Fernando Farré por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer deberán dar su veredicto.

Para eso, los jurados populares deben seguir el procedimiento legal, luego de que ayer finalizaron los alegatos de clausura del juicio y se escucharon las últimas palabras de Farré. A las 9 están citados los jurados para comenzar con la etapa de instrucciones al jurado y luego la deliberación.

Según indicó la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), las instrucciones consisten en información legal que un juez técnico (en este caso es el magistrado Esteban Andrejín) les da a los jurados para que puedan deliberar y llegar a un veredicto.

El juez técnico además explica a los jurados qué deben tener en cuenta para valorar la prueba, las cuestiones esenciales a decidir y las normas que rigen en la deliberación. Estas cuestiones son previamente definidas (sin participación del jurado) en un debate del que participan la acusación, la defensa y el juez.

Una vez entregadas las instrucciones al jurado (se hace una exposición oral y luego se entrega copia escrita), comienza la deliberación secreta y continua de los jurados. En esa deliberación, los jurados deben elegir un presidente, que será quien mantendrá el orden de la deliberación y luego leerá el veredicto.

“Cada jurado deberá expresar su análisis en base a los hechos del caso y la prueba producida, y finalmente, evaluará si la fiscalía ha probado, más allá de una duda razonable la acusación y arribarán a un veredicto, en este caso, de culpabilidad, no culpabilidad o no culpabilidad por inimputabilidad”, afirma la asociación en un comunicado.

En este caso, para que Farré sea condenado a perpetua, debe haber unanimidad de 12 votos afirmativos.

Si cuatro de los 12 jurados lo declaran inimputable, Farré irá a un psiquiátrico, y el veredicto será inapelable. Si sólo 3 jurados no logran una mayoría de cuatro votos de inimputabilidad se deberá realizar un nuevo juicio con un nuevo jurado.

En cambio, si hay dos votos en favor de la inimputabilidad y 10 de culpabilidad, se puede considerar una condena que contemple que el femicida actuó bajo un estado de emoción violenta.

No se sabe cuánto tiempo durará la deliberación del jurado. No hay un tiempo establecido. La deliberación termina cuando llegan a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad.

Una vez que los jurados arribaron a un veredicto, el presidente lo comunica al oficial de la sala, y éste al juez. Los jurados vuelven a la sala de audiencia y el presidente lee el veredicto.

Los jurados deben mantener el secreto absoluto sobre su opinión y votación. Todos los formularios y notas que se hayan producido durante la deliberación son destruidos una vez logrado el veredicto.

Si el jurado decide que Farré es culpable, el juez determinará la pena en una audiencia posterior. En caso de que el jurado decida que es inimputable, en la misma audiencia se evaluará si corresponde poner alguna medida de seguridad.

Según la AAJJ, de acuerdo a lo debatido durante el juicio y a lo planteado por las partes, se estima que el jurado tendrá tres alternativas para emitir su veredicto:

• Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por producirse en un contexto de violencia de género (delitos acusados por las fiscales y por el abogado de la víctima)

• Homicidio agravado por el vínculo en estado de emoción violenta (una de las hipótesis sostenidas por la defensa de Farré).

• No culpable por razones de inimputabilidad (otra de las hipótesis de la defensa). (Clarín)