Día del periodista

07/06 – 12:00 – Eric Arthur Blair, escritor y periodista británico conocido con el seudónimo de George Orwell, a principio de siglo definió al periodismo como “la acción de publicar lo que alguien no quiere que publiques; todo lo demás son relaciones públicas”, expresó tajantemente este pensador catalogado “referente ético” de la profesión.

En este marco, el periodista pasa a ser un instrumento de la sociedad para revelar lo que el poder oculta, mezquina o rehúsa hacer conocer. De ahí que un periodista, necesariamente y en todos los casos, debe ser un “contrapoder”, independientemente de quien esté ejerciéndolo a nivel político, en ese momento.

Esto lleva a concebir al periodismo como una actividad ejercida de manera “libre e independiente”. Cualquier otra cosa es eso: cualquier cosa, no periodismo.

La vieja teoría de la “objetividad” del periodista, es un nicho de ocultamiento que utilizan aquellos ideologizados o cooptados por la billetera oficial, para callar verdades o contar medias mentiras, escudándose en la premisa de que subjetivizar los contenidos, lleva a desvirtuar la esencia de la noticia. Eso fue en los albores del periodismo, hoy la sociedad de la comunicación demanda, exige y reclama que el periodista se comprometa y sea algo más que un cuenta cuento.

Un estudio realizado por una prestigiosa cadena de televisión europea consignó que en el mundo, el 75 % de información que producen los medios es tendenciosa, propaganda partidaria, falsa o medias verdades. Solo le resta, a quien se sienta un periodista, saber si integra el otro 30% o se excluye.

Sin embargo, nosotros vamos aún un poco más allá y pensamos que la verdadera importancia no es de quien busca, organiza y brinda la información, sino, de la información misma. Cuando el periodista pasa a ser más importante que la información que procesa, los niveles de prioridad están subvertidos y el objeto pierde sentido. No hay periodistas importantes, hay información confiable.

El periodismo complaciente no es periodismo, es propaganda o militancia. El verdadero periodista es un ser solitario y solidario. No presume, trabaja; no resume, se explaya; no transa, denuncia. Feliz día del periodista. (OPI Santa Cruz)