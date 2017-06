Murió Marcelo Guinle Presidente del STJ y ex Intendente

08/06 – 14:45 – Falleció quien se desempeñaba como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. La noticia conmovió a todo el espectro político y judicial de la provincia y la región. Era una persona con amplio aprecio en la comunidad y el propio gobernador resaltó su encomiable tarea al frente del máximo Tribunal de la provincia.

(OPI Chubut) – Falleció Marcelo Guinle, actual Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y sus restos son velados desde este mediodía en la Sala A de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada en Comodoro Rivadavia.

A continuación vamos a transcribir una escueta nota del diario El Chubut, donde se hace referencia al paso de Guinle en al política provincial, donde se lo considera alguien que “nunca pasó desapercibido en Chubu y el país”. En 1986 fue nombrado secretario de gobierno de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, entre 1987 y 1989 fue ministro de gobierno, educación y justicia de la Provincia . Formó parte de la convención nacional constituyente para reformar la Constitución Nacional en 1994.

Entre 1995 y 1999 fue intendente de Comodoro Rivadavia. En 2001 fue electo por primera vez senador nacional por la provincia de Chubut, reelecto en 2003 obteniendo más del 47% de los votos y sacando una diferencia de más de 10 puntos a su inmediato seguidor, el radical Norberto Massoni. En junio de 2009, fue electo nuevamente senador nacional por la provincia de Chubut para el periodo 2009-2015.

El 7 de junio de 2016, Guinle asumió como ministro del máximo órgano del Poder Judicial de la Provincia, y el 1 de abril de 2017 asumió la presidencia del Superior Tribunal de Justicia.

El diario El Chubut también reseña la opinión del gobernador Mario Das neves sobre Marcelo Guinle. El gobernador señaló que “Marcelo había encarado en poco tiempo una tarea en el Poder Judicial que a mí me llegaban informaciones, de que hacía rato no veían la movilidad que le estaba dando, incluso su último mensaje en una radio fue hace aproximadamente diez días atrás, donde habló de que los jueces debían dar la cara y no esconderse”.

Por eso “el lugar donde él estaba era un reconocimiento, y creo que su ausencia se va a sentir mucho, en especial en Comodoro Rivadavia, porque era una referencia importante de esa ciudad”.

En ese contexto, el mandatario mencionó que últimamente “conversaba mucho con Guinle, y anoche hablé con su hijo Gonzalo quien me pintó un panorama que ya no era alentador y esta mañana temprano me comunicó la noticia”.

“Así que el recuerdo de toda la gente de Chubut para un hombre que era un valor, un dirigente político, serio, responsable y que hizo todo lo que pudo por la provincia”, completó Das Neves al diario El Chubut. (Agencia OPI Chubut)