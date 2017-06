AMIA: Stiuso insistió en la pista Siria

09/06 – 10:00 – El ex espía declaró en el juicio a Menem y Galeano; dijo que le sacaron el caso

Por: Hernán Cappiello

El ex hombre fuerte de la SIDE Jaime Stiuso declaró ayer en secreto como testigo en el juicio oral en que se juzga a Carlos Menem y al ex juez Juan Galeano, entre otros, acusados de irregularidades en la investigación del ataque a la AMIA, e insistió en que no se investigó la llamada pista siria por el ataque.

Stiuso declaró varias horas ante los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Karina Perilli sobre su actuación en la investigación del atentado. A pesar de que su primera declaración en el juicio de 2003 por aquel ataque fue pública. Esta vez, y a pesar de que ya está retirado de la inteligencia, su testimonio fue a puertas cerradas.

No obstante, LA NACION pudo reconstruir que Stiuso insistió en que se dejó de investigar durante el menemismo la pista siria porque los sospechosos estaban relacionados con el entonces presidente a Carlos Menem. Quienes lo cuestionaron le preguntaron por qué no siguió con esa investigación, aun cuando acabó el gobierno de Menem, pero dijo que ya no estaba en el caso.

Fue crítico con la investigación y afirmó que le dijo al juez Galeano que no estaba de acuerdo con la pista policial, que llevaba a un grupo de uniformados como los últimos tenedores de la camioneta usada como coche bomba.

Dijo que el menemismo lo sacó de la causa, pero a su vez siguió investigando otros tramos del ataque. Volvió a hablar de un esquema de investigación que dijo propuso por escrito y que no fue compartido. Dijo que su relación era con Galeano.

La agrupación Memoria Activa, que es querellante, dijo en un comunicado que “el ex espía confirmó con su relato el encubrimiento de ciertas pistas de investigación del atentado y el deliberado invento de otras”, y agregó que “con esto, por lo tanto, queda en evidencia -en coincidencia con la acusación y los dichos de muchos testigos- el accionar intencionalmente irregular” de Galeano, Menem y Hugo Anzorreguy, entre los imputados. (La Nación)