ADOSAC instaló carpa frente casa de gobierno y otras 120 horas de paro profundizan la crisis

12/06 – 10:15 – Lejos de resolverse, el conflicto docente incrementa su potencialidad a partir de las decisiones del gobierno que parecieran estar orientadas a provocar al sector, sin que esté muy claro cuál es el objetivo que pretende lograr. La suspensión de las paritarias tuvo respuesta inmediata: nuevo paro de 120 hora s e instalación de la “carpa docente” frente a casa de gobierno, donde ya pernocta desde hace dos semanas la de los jubilados.

Como en el no tan lejano año 2007, la casa de gobierno en calle Alcorta pasó a ser el lugar donde se materializan todos los reclamos sindicales, especialmente de aquellos sectores que como los docentes y jubilados, no son atendidos ni asistidos por el gobierno provincial, en una tarea de desgaste propia del kirchnerismo, cuando enfrenta una situación donde decide “medir fuerzas” con el otro. Desde hace más de una semana se encuentra allí emplazada una carpa de jubilados, como desprendimiento de la que está instalada frente a la Caja de Previsión Social desde hace más de 70 días.

El sábado, la ADOSAC decidió también instalar frente al palacio de gobierno, una carpa blanca, luego que tras la convocatoria del Consejo Provincial de Educación a paritarias docentes, donde concurrieron tanto ADOSAC como AMET, desde la Subsecretaría de Trabajo se les dijo a los paritarios que la reunión había sido suspendida y sin más explicaciones se la pasó para el jueves próximo, sin al menos fijar un horario determinado en ese mismo momento.

ADOSAC inmediatamente decretó un nuevo paro de 120 horas y se agregó el emplazamiento de la carpa blanca frente a la casa de gobierno, un mecanismo simbólico de protesta que ha tenido antecedentes previos en el año 2007 y 2009, cuando la situación docente en la provincia tocó sus picos de tensión con el gobierno.

El Secretario General de la ADOSAC, Pedro Cormark dijo expresamente que la actitud del gobierno al dejar plantado a los paritarios docentes “es una burla y este ninguneo innecesario y temerario del gobierno, deja claramente expresado que a pesar de lo que dice la gobernadora, quien no quiere a los chicos en las aulas es ella. El motivo, no lo sabemos y habría que preguntárselo a la señora Alicia Kirchner, pero lamentablemente, no habla”, dijo el dirigente, quien confirmó la protesta pero advirtió “todo parece ceñirse a la falta del pago de sueldos, sin embargo si hoy esto se arreglara sería imposible dar clases porque no están dadas las condiciones estructurales, funcionales, logísticas y edilicias para desarrollar una actividad normal y segura para los docentes y los chicos. Es una vergüenza que el gobierno no diga la verdad y que vengan desde el gobierno nacional a ofrecer “soluciones mágicas” como si este conflicto no fuera serio o se generara por un capricho de los docentes. Hay una incapacidad muy grande, tanto de parte de las autoridades nacionales como provinciales, para resolver esta histórica crisis de la Educación que estamos sufriendo en Santa Cruz y la provocó la propia gobernadora con sus decisiones erradas”, señaló Cormak. (Agencia OPI Santa Cruz)