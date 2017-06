Negociaciones contra reloj en el cierre de alianzas para las PASO

12/06 – 10:00 – Con la expectativa abierta por la candidatura de Cristina Kirchner, en el oficialismo y la oposición apuran acuerdos dos días antes de que venza el plazo de inscripción de coaliciones

Por: Jaime Rosemberg

Mientras el gobierno del presidente Mauricio Macri cumple un año y medio de gestión, el decisivo año electoral tendrá en horas más una de sus citas más trascendentes. El miércoles por la noche vence el plazo para la inscripción de las alianzas partidarias que participarán en las primarias abiertas y obligatorias del 13 de agosto, escala obligada para las elecciones legislativas de octubre.

Las principales fuerzas tienen escenarios diametralmente diferentes. Mientras en el Gobierno se ufanan de haber llegado a acuerdos en casi todo el territorio nacional, el PJ, hoy en la oposición, está inmerso en la indefinición. La posibilidad de que Cristina Kirchner se presente en la provincia de Buenos Aires a la cabeza de un conglomerado de partidos que excluya al PJ, y con ello evite unas PASO con Florencio Randazzo, aumenta las chances de que el partido más grande del país no juegue en las elecciones de medio término en el principal distrito del país. Mientras tanto, otros espacios como 1 País, de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y las agrupaciones de izquierda también armaron alianzas distritales en la búsqueda de atraer al electorado como opciones alternativas a la polarización Gobierno-kirchnerismo.

Horas antes de ese cierre, que se dará en las 24 provincias del país, el frente oficialista Cambiemos, que encabeza Pro, parece haber resuelto con sus socios de la UCR y la CC-ARI de Elisa Carrió la presentación conjunta en todos los distritos del país, con la única -y no menor- excepción de la ciudad de Buenos Aires, donde el radicalismo acompañará las ambiciones del ex embajador en Washington Martín Lousteau. “Estamos confiados y avanzados en cerrar Cambiemos en prácticamente todas las provincias”, afirmó a LA NACION el presidente del Consejo Nacional de Pro, Humberto Schiavoni. El tándem que componen el macrismo, la UCR y el partido de Carrió se repetirá (con la participación de aliados como FE, Unión por Todos o la Democracia Progresista) en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, donde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, festejó la unidad entre radicales y macristas, que alejó a la UCR del socialismo, su socio provincial desde hace una década. La Capital será, por obra y gracia de la disputa con Lousteau, el único distrito en el que el radicalismo (aliado al PS) competirá contra el partido del Gobierno.

Complicación peronista

Distinto es el panorama que se vive en el PJ. El apoderado nacional, Jorge Landau, comenzará hoy con los trámites para la inscripción de la alianza, aunque hay una duda central: si el PJ participará o no de las elecciones. Como informó LA NACION, Cristina sería candidata a senadora por un frente integrado por los partidos Miles, Nuevo Encuentro, Frente Grande, el Partido para la Victoria y el PI, entre otros. Si esa alianza se inscribiera, habría que ver si Randazzo utiliza el sello del PJ o si inscribe su alianza con el nombre Cumplir (con el que se lanzó el jueves pasado), o si busca algún sello en condiciones de cumplir con los requisitos que impone la ley. Las negociaciones son frenéticas.

El panorama para el kirchnerismo no es mejor en otros distritos: en Córdoba, el sello partidario lo maneja José Manuel de la Sota, incluido en el frente Unión por Córdoba del gobernador Juan Schiaretti, y en Santa Fe habrá dos listas compitiendo en las PASO: una, la del peronismo tradicional, que encabeza Omar Perotti, y la otra, la del kirchnerismo puro, que tiene como referente al ex ministro de Defensa Agustín Rossi. En Mendoza se trabaja en una lista de consenso que incluya a todos los sectores, incluido el kirchnerismo. Y en la Capital, la presunta orden de la ex presidenta de avanzar con una lista de unidad también complica el esquema de alianzas con otros sectores.

El frente 1 País, que expresa la confluencia entre Massa y Stolbizer, sumó esta semana de manera formal a Libres del Sur, con Victoria Donda como figura más conocida. Esos tres partidos se anotarán como alianza en la provincia de Buenos Aires y podrían hacerlo también en Mendoza, aunque el gobernador Alfredo Cornejo y el PJ “coquetean” con sumarlos a sus frentes provinciales.

En Córdoba, la amistad de De la Sota con Massa se verá reflejada en la alianza, con el vicegobernador Martín Llaryora como cabeza de lista de diputados del frente Unión por Córdoba, que enfrentará a Cambiemos. En la Capital podría alcanzarse un acuerdo con Martín Lousteau o inscribir una alianza propia.

El Frente de Izquierda (FIT), que integran el PTS y el PO, se presentará unido en la mayor parte del país, aún sin definición sobre los nombres de los candidatos. Para eso habrá que esperar hasta la noche del sábado 24 de este mes. (La Nación)