El peor escenario para hacer campaña es Santa Cruz

13/06 – 17:30 – Ya ni siquiera se trata de asignarle a un partido político, la culpa de no poder caminar por las calles sin ser repudiado, rechazado o al menos, mal mirado. Es todo el sector político quien está sumido en una profunda crisis de credibilidad porque este caos que vive Santa Cruz tiene un principal culpable que es el gobierno de Alicia Kirchner y sus antecesores, luego también el FPV/PJ como conjunto, pero no se exime la oposición política: Eduardo Costa como opositor más reconocido, la UCR como partido y “Cambiemos” como una melange de recursos humanos que, al menos en esta provincia, nunca tuvo presencia más allá de la otorgada por el gobierno nacional que repartió cargos en los entes nacionales con representación en Santa Cruz. (Por Rubén Lasagno)

Algunos piensan que la crisis de esta provincia se agota en Alicia Kirchner. Muchos creen que cuando la actual gobernadora se vaya, saldrá el sol. Y nada es como parece. La actual coyuntura provincial llevará mucho tiempo en recomponerse y no hablo específicamente de lo económico-financiero, eso en todo caso se arregla con una catarata de fondos; hay un factor de credibilidad que atraviesa a todo el sector político y pone a quienes quieran ser candidatos en las próximas elecciones, en una situación difícil de atravesar, como es el rechazo popular hacia la clase dirigente, ante las mentiras recurrentes y sobradas incapacidades demostradas a lo largo de decenas de años, pero magnificadas en momentos en que la provincia está parada por la inacción, la falta de previsibilidad de los sucesivos gobiernos, la corrupción y la incapacidad para resolver crisis como la que vivimos.

Será realmente muy difícil para cualquier candidato recorrer los barrios, llegar a lugares que solo visitan cada dos o cuatro años y proponerles las mismas cosas de siempre, prometerles el oro y el moro, hablando mal por lo que otros no hicieron y diciendo lo que ellos van a lograr y después del día de las elecciones, olvidarse de los barrios, del chico con mocos y las calles de tierra y sin cloacas, hasta las elecciones a gobernador y diputados/senadores/intendentes, cuando volverán a ensuciarse los zapatos luciendo grandes sonrisas forzadas, demostrando que la demagogia y la hipocresía es un valor inalterable en la política, a pesar de los tiempos y de los nombres, o de los partidos políticos que sustenten el discurso.

Santa Cruz es territorio políticamente minado. Algunos, en este caso la oposición, piensa que ellos están al margen. Creen (algunos más realistas no piensan igual) que no les cabe ningún tipo de responsabilidad por lo que le ocurre hoy a la provincia y por lo tanto están a salvo de los reclamos, el escarnio y la bronca que tiene la gente en la calle.

“Los que gobiernan desde hace 27 años son ellos”, es muy común escuchar de parte de algunos correligionarios para justificar el actual estado de cosas a las que nos arrastró el kirchnerismo y aderezan la disculpa con un “además, siempre han tenido mayoría en la Cámara; nunca se pudo hacer nada”, como justificación de las manos atadas que tiene la oposición política y luego te endulzan el oído con la vaga promesa del cambio y pretenden que cuando se vayan del gobierno los que están, en Santa Cruz aparecerán los brotes verdes. Tampoco ellos dicen la verdad, porque no explican los quedeberán ahcer (o no hacer) una vez que lleguen.

El análisis que hace la gente es mucho más superficial, lineal y directo del que hacemos quienes pensamos en términos políticos y vemos hacia un lado y hacia el otro, interpretando la realidad como una puja de poder entre los que están, quienes llenos de problemas e incapaces de encontrar una solución, pugnan por permanecer y los que quieren entrar y hacen lo posible para cargarle al gobierno provincial todas las desventuras de una provincia devastada en términos prácticos y sin representatividad a nivel nacional (ni oficial ni opositora).

Los legisladores nacionales de la UCR/Cambiemos, son especies silenciosas de una fauna política provincial que tiene como mayor aspiración en el Congreso no levantar la voz y pasar, cuando menos, lo más desapercibida posible. Las estadísticas de cuánto hablaron y produjeron los diputados y senadores de la oposición y el oficialismo, anualmente tabulado por El Parlamentario, deja fuera de cualquier discusión la valía que tiene para nuestra provincia, experimentados diputados y senadores reincidentes, de tan bajo perfil que cuesta encontrar en su historial político alguna discusión entablada en las bancas, defendiendo a capa y espada un tema inherente a los santacruceños.

Los del oficialismo no se le quedan atrás. Por caso Máximo Kirchner, quien creo, la última vez que pisó Santa Cruz fue cuando lo eligieron diputado nacional, está lejísimo de los problemas que sufre su tía. No se le conoce un solo proyecto valorarle por la provincia, algo rescatable que haya servido para la gente a la que le robó el voto.

Como no está acostumbrado a trabajar, su vida legislativa muestra la impronta de su naturaleza muerta. Solo está allí para rosquear por la vuelta de su madre y tenderle un puente de plata a los viciosos del gobierno anterior, que ya debería estar presos. Y Mauricio Gómez, su valet, dedicado a cuestiones que poco o nada tienen que ver con la crisis de la provincia, pretende ahora alejarse del aumento dietario, creyendo que con eso va a remediar su pasmosa pasividad legislativa de todo este tiempo. Ellos, al igual que las senadoras silenciosas María Esther Labado y Rocío García, no han hecho absolutamente nada por Santa Cruz, excepto justificar el enriquecimiento ilícito de la jefa de la banda, pero, seguramente, ellas o su entorno en pocos días más, andarán por la provincia pidiendo el voto.

La calle se va a poner muy difícil para todos, en general pero para el FPV/PJ en particular. No se puede decir, sin embargo, que Eduardo Costa la tenga fácil. En esta campaña para la senaduría, Costa deberá convencer al electorado que lo vote sin que vaya a representarlos. Es complicado pero, aún cuando sea legal, eleva una discusión ética alrededor de esta figura testimonial que va a encarnar el actual diputado nacional.

Y decimos testimonial, porque en realidad Costa ya sabe que va a ser candidato a gobernador de cara el 2019 y aún así se postula para senador. Él sabe, además, que su senaduría nunca la va a terminar, es más, sabe que desde el mismo momento en que ponga un pie en el senado va a empezar a trabajar para la gobernación. Esa campaña le va a insumir sus poco menos de dos años que estará en el Congreso y si sale electo gobernador, dará un paso al costado, dejará al que le sigue y colorín colorado, todos los espacios de poder serán ocupados. Es decir, no se distingue ninguna diferencia entre lo que hizo y hace el FPV/PJ y lo que propone “Cambiemos”.

Sería, claro, más honesto y transparente, que esto lo explicara el propio candidato y le dijera a su electorado que siendo diputado va como senador, pero a la mitad del camino va a candidatearse a gobernador y si gana dejará de ser senador para gobernar Santa Cruz. Por lo tanto, también sería honesto explique que su segundo en la lista, es quien verdaderamente debe ser votado por sus electores para terminar el mandato en el Congreso.

Todo esto, aunque algunos no lo crean así, juega hoy en la cabeza de muchos santacruceños a los que la clase política les va a pedir el voto en los próximos días. Hay una tendencia de la oposición a pensar que ellos “están afuera” y pueden justificarlo todo argumentando que no están en el poder. Y en algún punto tienen razón, pero no toda. Ellos como oposición, son poder en sí mismo. Otra cosa es cómo lo usan, qué tipo de formas utilizan para ejercerlo, si enfrentan o no al gobierno y cómo lo hacen. Desde el frente de partidos que constituyen “Cambiemos” las únicas voces altisonantes que se escuchan, son las de las diputadas Roxana Reyes y Gabriela Mestelán, que además denuncian y acusan al oficialismo.

Es hora de que la oposición deje el “chamuyo” de lado, las frases echas, los discursos vacíos y demagógicos y se comprometa realmente con el pueblo de Santa Cruz. Una de esas obligaciones incumplidas de quien es el representante (supuestamente) de Cambiemos en la provincia, es la de exigirle al presidente Mauricio Macri que pise la provincia de Santa Cruz; sería importante que el mandatario dé la cara y diga lo que quiera o piense, pero se lo diga a los 300 mil habitantes de este destruido estado provincial, el cual no suma votos, es cierto, pero es una deuda ética de un partido que gobierna a nivel nacional y lo más cerca que ha llegado el presidente, es a Chubut.

Este miedo a encarar una provincia en llamas, es parte de ese temor oculto de la oposición a no hacerse cargo. Y en todo caso, si tiene que ir contra la gobernadora de una vez y con todas las letras, debe hacerlo. Si la debe cuestionar, denunciar e iniciarle todas las acciones políticas y judiciales que corresponda, debe hacerlo; peor en cambio, vemos con notable preocupación, que la oposición (excepto contadas excepciones como las mencionadas) no hace nada y Macri, parece más comprometido en que Alicia no se quiebre, que en resolver el problema social-judicial y político existente en Santa Cruz.

Algunos medios provinciales detallan la interna de Eduardo Costa en relación al espacio que lo contiene y el cual dice representar. Si va por “Cambiemos” no puede incluir a partidos como el de Massa el cual a nivel nacional no está con Macri y por eso pretende guardar en la provincia el nombre de “Unión Para Vivir Mejor”. Esto, lejos de las formas, explica muchas cosas: explica, por ejemplo, por qué tenemos tan poco peso a nivel nacional, cómo estamos tan lejos de las consideraciones de la política grande y finalmente, por qué no estamos dentro de la agenda política del presidente argentino.

Concluyendo: esta gente, estos candidatos (oficialismo y oposición) saldrán a la calle en los próximos días a pedirle el voto a la ciudadanía. Nos atosigarán de llamados telefónicos y encuestas que ya nadie contesta y nos mentirán de un lado y otro sin prisa pero sin pausa. Reflotarán viejas promesas que nunca cumplieron, pero ya se las ingeniarán para decirle a quien se lo reclame, los impedimentos encontrados a la hora de darle respuestas y les pedirán más tiempo, asegurándoles que ahora si ganan lo lograrán, porque vienen otros tiempos. El ejemplo más paradigmático es la mentira que elucubraron Máximo Kirchner y Mauricio Gómez con la cual esperanzaron a los ex ypefianos durante la última campaña. Aún hoy no han cobrado.

Santa Cruz es campo minado, políticamente hablando. Habrá que ver como lo resuelven los partidos políticos y especialmente sus candidatos. Hoy por hoy el desprestigio y la desconfianza se ciñe sobre prácticamente todo el sector. Quienes esperan un cambio de paradigma, miran hacia las comunas administradas por la oposición y se preguntan si ese es todo el capital político que pueden mostrar.

Muchos de los que votarán para sacar al kirchnerismo no tiene opciones porque la polarización llegó hace mucho tiempo a Santa Cruz. No hay alternativas, pero alguno ganará. Una vez más no habrá elección, será, simplemente, optar por el menos malo o quien supongamos puede representar una esperanza a partir de la incógnita que representa no haber ejercido nunca una función Ejecutiva.

Pero eso, realmente, es muy poco, si pensamos que se trata de poner en manos de una persona o un conjunto de personas, los destinos de toda una provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)