Nación le ayuda a Alicia con 1.200 millones. Ahora sí los sindicatos podrán cobrar y pedir aumentos en paritarias

14/06 – 19:45 – Finalmente y tal como la propia gobernadora los dejó trascender en sus discursos, la ayuda tan necesaria llega, después de tantas idas y vueltas y postergaciones que hubo como amagues a resolver el financiamiento. Nación y provincia acordaron por 1.200 millones de pesos. Se supone que todo volverá a la normalidad y los sindicatos podrán comenzar a pensar (ahora sí) en la recomposición salarial tan postergadas como los propios salarios. (Por Rubén Lasagno)

Nación acordó la liberación, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, de 1.200 millones de pesos para Santa Cruz, a bajar en 4 cuotas de 400 millones en junio, 250 millones en agosto, 250 millones más en octubre y 300 millones en el mes de diciembre. Esto, no lo va a pagar Alicia durante su gobierno, claro; pero si lo gastará en muy corto tiempo.

Ahora bien, no se sabe, exactamente, a cambio de qué el gobierno nacional liberó 1200 millones de pesos a un gobierno provincial que se negó sistemáticamente a cumplir con los requisitos impuestos por Macri. Sin ir más lejos hace 48 horas el propio Frigerio no tenía mucho optimismo. ¿Alguien puede creer que en estas últimas horas Santa Cruz accedió a dar cumplimento al plan que le pedía Frigerio?.

Como mayor “condición”, se ha dicho que el gobierno provincial debe lograr un equilibrio fiscal, con fuerte baja del gasto público y fiscal. Entre los puntos que han trascendido de este acuerdo se habla de la implementación de una “convergencia gradual al equilibrio del resultado primario a lograr en un plazo no mayor a dos años; no hacer designaciones ni contrataciones del personal; aplicación de las normas de incompatibilidad laboral y controlar el ausentismo; no cubrir vacantes del personal que se produzcan de acá en más; revisar gastos, consumos y servicios no personales, entre otras “condiciones”.

Desde ya podemos adelantar que nada de esto va a ser cumplido y lo peor, nada va a ser controlado. La mentira que sobrevuela este “acuerdo” tiene un fuerte olor político y no del bueno. Macri podría estar financiando la caja política del kirchnerismo otorgándole estos 1.200 millones, sin ningún tipo de control, más que el decálogo de falacias que enumeramos en el párrafo anterior, pero todas cosas dichas en el aire, sin ningún tipo de posibilidad de poder verificarlas y muchos menos, teniendo en cuenta cómo actúa el kirchnerismo, cumplirlas por parte de Alicia Kirchner.

En tanto, el gobierno provincial sigue alentando la posibilidad de obtener de parte del Banco de la Nación Argentina, el crédito de 750 millones de pesos y no descarta la colocación de bonos en el mercado nacional por alrededor de 350 millones de dólares. Para todo ello, necesita el aval del gobierno nacional.

Ahora resta ver si la plata que ingresa en calidad de préstamo y terminarán de pagar gobernadores futuros, va a servir para resolver los problemas sociales de Santa Cruz. De acuerdo a las palabras de la gobernadora, Santa Cruz no tenía fondos; ahora los tendrá. Dicho esto, es casi una verdad de Perogrullo decir que pondrá al día todos los sueldos, incluyendo, claro está, la del sector docente para que se inicien las clases, les pagará a los jubilados para sacarlos de la calle, pondrá al día el salario de los empleados judiciales para que se reactiven los trámites demorados y comience a moverse el aparato judicial y normalizará el sector de la salud provincial.

Si esto no ocurre va a quedar claro que la plata va a otro lado. Si nada de esto sucede, va a quedar claro que Cambiemos-PRO/Macri, ayudó a través de un endeudamiento provincial a futuro, al Frente para la Victoria a financiar la campaña política de Cristina y Alicia, una opción que, tomando los detalles tan sospechosos que brinda este “extraño acuerdo”, no es para descartar.

También es importante decirle a los sindicatos estatales, que a partir de estos fondos, estarán en condiciones de exigirle al Ejecutivo provincial, sentarse en paritarias a hablar de recomposición salarial. No hay que olvidar que los aumentos pactados en el 2016, el gobierno nunca los pagó y este año, debido a la profunda crisis, paros y huelgas por el pago de los haberes con atraso, no se discutió salarios, con lo cual quedaron absolutamente desfasados por impacto de la inflación.

La gran pregunta es si la crisis en santa Cruz llegará a su fin con esta catarata de fondos que aporta Macri o si más allá de una leve mejoría la crisis seguirá y Alicia continuará exigiendo “más ayudas” para “levantar a la provincia”. “Este es un primer paso que irá resolviendo las necesidades más urgentes que tiene la provincia”, dijo esta tarde la gobernadora y lo que no dice pero se presume es que tampoco le van a alcanzar estos 1.200 millones. Pero hay un problema: si Alicia ahora no resuelve el caos social-sindical que vive la provincia, nadie puede preveer lo que puede pasar, ni siquiera a una semana.

La sensación que me queda, luego de ver la actitud firme que parecía tener el gobierno nacional a través de Rogelio Frigerio, con exigencias irreductibles y declaraciones donde decía que la gobernadora no cumplía con nada y la rápida, llamativa y espontánea asignación de 1.200 millones de pesos en víspera de una campaña como la que se presenta en los próximos días, es que el macrismo ha pactado otra cosa con el kirchnerismo, que no son, precisamente, controles y exigencias de combatir el déficit, cosa por otro lado incomprobable y de incumplimiento cierto, desde ya lo afirmo, por parte del Ejecutivo provincial.

Un dato que no deja de ser importante. Macri ha revalorado la Educación y su Ministro dijo que era prioritario resolver el problema docente en la provincia de Santa Cruz donde van para tres meses sin clases. Sin embargo, ADOSAC ha concurrido a Buenos Aires convocada por el Ministro Bulrich, supuestamente para buscar una vía de solución y sin dar explicación alguna, el Ministro suspendió el encuentro y lo pasó para el próximo lunes.

La pregunta es ¿Hasta qué punto el gobierno nacional quiere resolver el conflicto docente en la provincia? ¿Cuánto de injerencia en esta suspensión tuvo la gobernadora? ¿Puede existir un interés genuino de parte de Macri y sus ministros por resolver realmente la crisis social de Santa Cruz y particularmente el de Educación, evitando reunirse con los principales actores y pateando el encuentro para una semana después? ¿Y las clases? ¿No es suficiente que en la provincia no hayan comenzado las clases, para que Bulrich se tome el tiempo necesario para hablar con los docentes?; finalmente: ¿Le importa a Macri Santa Cruz?. Yo creo que no. (Agencia OPI Santa Cruz)