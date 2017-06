Cristina anotó su frente sin el PJ, busca aislar a Randazzo y lanza su candidatura

15/06 – 09:00 – Con el nombre Unidad Ciudadana, inscribió la alianza de partidos con la que competirá en agosto; habilitó a Ishii para competir con su ex ministro y activó un acto para el martes

Por: Gabriel Sued

Sin un anuncio definitivo ni discurso desde el balcón, Cristina Kirchner dejó ayer todo listo para ser candidata en las próximas elecciones: concretó la inscripción de un frente electoral, Unidad Ciudadana, del que no formará parte el PJ, y descartó así una competencia interna con Florencio Randazzo .

El lanzamiento de la candidatura de Cristina tiene fecha y lugar: será el martes, con un acto en el estadio de Arsenal. Quizás ese día también haya que conformarse con leer las señales. En lo formal será una celebración por el Día de la Bandera, aunque con la ex presidenta como única oradora.

Según el esquema definido ayer, el PJ quedará disponible para una postulación por separado del ex ministro de Transporte, aunque todo parece indicar que no le servirán el partido en bandeja. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, anticipó que medirá fuerzas como candidato dentro del partido.

Casi como primera medida de la campaña del nuevo frente, el kirchnerismo seguirá llamando a la unidad hasta el 24 de junio, plazo límite para la inscripción de las candidaturas. Ese mensaje de unidad les transmitió a los casi 40 intendentes que recibió ayer en el Instituto Patria, en lo que fue una suerte de lanzamiento de hecho, a puertas cerradas.

Ésa fue la razón que esgrimió la ex presidenta para no anunciar la candidatura. “Si definimos todo ahora, cerramos el camino para la unidad. Esperen hasta el 24”, les respondió la ex presidenta a los jefes comunales que se mostraron más ansiosos. Algunos se fueron algo decepcionados por la falta de definiciones. Tampoco les gustó enterarse de la inscripción de Unidad Ciudadana por las redes sociales de Cristina. “Hablemos de los problemas de la gente. Yo ya fui clara”, dijo la ex presidenta para cortar de cuajo la discusión sobre la estrategia electoral.

Para reforzar la convocatoria a la unidad, los voceros del encuentro con la ex presidenta insistieron frente a los micrófonos en que todavía “no hay nada definido”. Pura retórica: es una forma de acusar a Randazzo de la ruptura e intentar tender un puente a los pocos intendentes que siguen con el ex ministro.

Un acuerdo de último momento es un escenario descartado por los dos sectores. De hecho, la disputa interna alcanzó ayer su pico de máxima tensión, ante la sospecha de Randazzo de que le harán muy difícil el uso del sello del PJ. Hubo cruces de cartas y hasta una intimación del ex ministro para que le entreguen el edificio partidario.

Pasado el mediodía, Cristina ya estaba en el interior del Patria. Fueron 37 jefes comunales, la mayoría de los 44 que reconocen el liderazgo de la ex presidenta. “Cristina es candidata”, se animó Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, a la salida, mientras caminaba hacia su auto, sobre la calle Rodríguez Peña. Los dirigentes designados para hablar con la prensa, Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo) y Gustavo Arrieta (Cañuelas), se apegaron al libreto.

“No se habló de candidaturas. Hablamos sobre la situaciones difíciles que se viven en cada uno de nuestros distritos”, dijo Magario. “Ella nos dijo que está dispuesta a ser candidata, pero pidió que extrememos los esfuerzos para lograr la unidad. Tenemos tiempo hasta el 24 de junio”, recitó Menéndez.

Insistieron en que, pese a la inscripción de Unidad Ciudadana, se buscará la unidad hasta el 24 de junio. La condición es que haya una lista única, sin competencia interna en las PASO, escenario que rechazan cerca de Randazzo. Si él aceptara, dicen los allegados de la ex presidenta, el PJ podría adherir al frente anotado hoy.

La bala de plata para lograr una confluencia entre los dos sectores, avisan los intendentes, es una llamada directa de Cristina a su ex ministro. Sería un volantazo sorpresivo, a juzgar por lo hecho hasta ahora.

Lo cierto es que el kirchnerismo avanza en la hipótesis de que Cristina será candidata de Unidad Ciudadana, sin el sello del PJ y sin competencia interna en las PASO. El frente quedó inscripto ante el juzgado federal con competencia electoral de La Plata. Forman parte de esa alianza cinco partidos: Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; Frente Grande; Partido de la Victoria; Kolina, de Alicia Kirchner, y Compromiso Federal, la fuerza de Alberto Rodríguez Saá.

En las redes sociales la ex presidenta difundió el primer manifiesto del nuevo frente. Es un documento lleno de cuestionamientos al gobierno de Mauricio Macri, calcados a los que planteó Cristina en su última aparición televisiva.

Dividido en 15 puntos, el texto cuestiona duramente al Gobierno, a los medios de comunicación y al Poder Judicial. Advierte además que si Cambiemos gana las elecciones se consumará lo que ella llamó “la segunda fase del plan de ajuste”. Denunció en ese sentido que se preparan medidas para beneficiar a los sectores más ricos. (La Nación)