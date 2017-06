En el día del “Buen Trato al Adulto Mayor”, jubilados de Santa Cruz van rumbo a los tres meses de carpa

15/06 – 18:00 – Parece una pradoja pero no lo es, teniendo en cuenta de dónde viene y de quién sustenta el discurso. El sector político en general, pero el FPV/PJ en particular tiene una clara enemistad con la verdad y por este motivo, hoy en Santa Cruz el día del “Buen Trato al Adulto Mayor”, transcurre con jubilados viviendo en carpas por casi tres meses esperando que les paguen, mientras el gobierno reniega de lo mal que Macri trata a los jubilados nacionales. (Por Rubén Lasagno)

Hoy se conmemora el “Día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez” y la realidad es tan contradictoria con el discurso del gobierno, que no queríamos dejar pasar la oportunidad para apuntar la permanente mentira que baja desde el poder político, la construcción de un relato absolutamente irreal y fuera de toda lógica y el descaro de sus instrumentadores, al momento de hacer frente a las explicaciones de por qué en Santa Cruz los jubilados se mueren de hambre y de frío en la calle y a nivel nacional el presidente Macri es un perverso que no tiene consideración con la clase pasiva.

No vamos a descubrir nada diciendo que el FPV/PJ, además de estar consolidado como una banda que postula y sustenta una asociación ilícita al poder, es una facción política eyectada del orden moral y literalmente enemistada con la verdad. Los ejemplos sobran. Pero todo se potencia aún más cuando un día como hoy el propio gobierno a través de la Dirección Provincial de Políticas para Adultos Mayores, levanta un stand la Feria del Libro que se desarrolla en el Centro Cultural de Río Gallegos y allí, anuncia, una “Jornada para la toma de conciencia sobre el buen trato al Adulto Mayor” y en el lugar, los “especialistas” “brindan asesoramiento y orientación sobre el #Buentrato hacia los mayores, y el día 15 a las 16:00, junto al Ministerio de Salud, se realizará una charla debate sobre los “Prejuicios”, indica la cartilla.

Este verdadero oximoron de Alicia Kirchner, alguien que hizo su carrera profesional y política sintiéndose una abanderada de la tercera edad, es realmente perverso, si tenemos en cuenta que a menos de cincuenta metros de la puerta del Centro Cultural, jubilados provinciales hace casi tres meses pernoctan frente a la Caja de Previsión Social y unas cuadras más allá otro grupo de pasivos habita una carpa frente a la casa de gobierno, mientras una veintena de ellos se mantienen dentro del edificio hace una semana, esperando que la gobernadora se digne a pagarle los haberes que les deben.

Ni hablar de las patéticas críticas disparadas por los voceros oficiosos del gobierno provincial, sobre la situación del PAMI, cuando son autores materiales del vaciamiento, destrucción y robos sistematizado de la Caja de Servicios Sociales, gracias a lo cual, los jubilados provinciales hoy no tienen derecho a un remedio porque las farmacias están cortadas, no hay especialistas, porque los médicos han cortado los servicios y ninguna asistencia en la salud de los viejos, por cuanto mandaron a la obra social, a la lona.

Y si queda alguna duda del posicionamiento del gobierno sobre no ceder ante nada ni nadie, recordemos que ayer se reunieron con los pasivos que ocupan el hall de casa de gobierno, la titular de la Caja de Previsión Social Silvia Bande y posteriormente hubo una reunión con el Ministro Basanta. En ambos casos, los funcionarios no supieron decirles cuándo, cuánto y cómo van a cobrar sus salarios. Esto, claro está, hizo que el grupo de jubilados autoconvocados se afianzaran en la ocupación del edificio, aseguraran que de allí no se van a ir, hasta que no se establezca un cronograma de pago de los sueldos de manera total, en tiempo y forma de aquí a fin de año y también del aguinaldo.

Pero hay algo peor: la profecía autocumplida que se produce en Santa Cruz, en relación con los fondos facilitados por el gobierno nacional. En una de mis últimas notas dije que esos fondos no van a solucionar el conflicto. La provincia tiene plata para sustentar el déficit mensual porque ha realizado un “colchón” de alrededor de 1.500 millones de pesos, tras el atraso de facto de los salarios, que luego va pagando por goteo, pero a largo plazo, hasta consumir el mes; de esta forma el gobierno trabaja con esos fondos, le genera intereses y con los inyectados de Nación, se asegura sostener el aparato político que ha echado a andar a nivel nacional, todos bancados y asegurados desde Santa Cruz.

El primer destello de lo que dijimos lo planteó la propia gobernadora ayer, luego de conocerse el acuerdo, cuando dijo “Este es un primer paso para ir resolviendo las urgencias”. De esta froma le bajó las expectativas a quienes creen que con los 1.200 millones llega la solución final de la crisis. El segundo lo dio el Ministro Fernando Basanta, quien en la cadena de comunicación para-oficial ya adelantó que no se hagan los rulos y advirtió que no se deben sacar cuentas apuradas porque los fondos que vendrán, no aseguran que se podrán poner al día los salarios y pagar los aguinaldos. Tal cual como lo apunté ayer, la gobernadora que está llegando desde Buenos Aires, no tiene la mínima intención de utilizar el crédito cedido graciosamente por Macri sin control ni rendición pública de las cuentas, para pagar sueldos. A lo sumo hará alguna aproximación a la recuperación de la normalidad en algunos sectores, entre ellos pueden ser los jubilados, pero es casi un hecho que ninguneará a sectores como el docente o el judicial. Y si no paga los salarios, el año 2017 será recordado en Santa Cruz como el del conflicto más prolongado y casi eterno, que podrá integrar el libro Guisness de las malas prácticas políticas y la peor gestión de gobierno entre todas las provincias del país.

Francisco de Quevedo escritor español dijo “la hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud política”. (Agencia OPI Santa Cruz)