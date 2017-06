Revelan que el juez Casanello citará a Cristina Kirchner para indagarla por la ruta del dinero K

19/06 – 09:30 – Accedería al reciente pedido del fiscal Marijuan; debe resolver previamente la situación procesal de Báez y sus hijos

El juez federal Sebastián Casanello citaría a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa sobre la “ruta del dinero K”. Según la información que aportó ayer Luis Majul en su programa La Cornisa, el magistrado esperará hasta el mes próximo para reunirse con la ex presidenta e indagarla acerca de una masiva red de lavado de dinero público que involucró a distintos funcionarios y empresarios durante su gobierno.

Casanello deberá resolver previamente la situación procesal de otros implicados, como Lázaro Báez y sus hijos, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. Si el llamado a Cristina se produce entre julio y los primeros días de agosto, encontrará a la ex mandataria en medio de la campaña electoral para las PASO.

Si bien Casanello se resistía en el pasado a convocar a Cristina -la causa lleva ya cuatro años abierta-, en uno de sus últimos informes la involucra de lleno.

El juez asegura la “existencia de una asociación ilícita integrada por los expresidentes Néstor Kirchner, Cristina Fernández, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nelson Perotti, el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Santiago Carlos Kirchner y el propio Lázaro Báez”.

Si Casanello indaga a Cristina haría lugar al pedido que hizo la semana pasada el fiscal Guillermo Marijuan.

El letrado sostuvo que la fortuna que lavó Báez “claramente pertenecía a la ex mandataria” y dio por probado que eran “socios”. Argumentó que si el nombre de ella no surge en ninguno de los negocios financieros de lavado (no hay pruebas en las que aparezca) es porque “la persona políticamente más expuesta del país no podía figurar realizando las operaciones investigadas”, y dijo que debió usar a “otras personas físicas y jurídicas” para permanecer oculta.

Otras causas

Si la indagatoria se concreta y Cristina resulta procesada se agravaría aún más su situación judicial. Sobre ella pesan ya tres procesamientos. El primero, en la causa del dólar futuro, en la que la Cámara Federal confirmó el procesamiento y el juez Claudio Bonadio elevó el caso a juicio. Los otros dos procesamientos son como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa Los Sauces, y por haber direccionado contratos de obra pública en favor de Báez. Además, tiene un pedido de indagatoria de la fiscalía en el marco del caso Hotesur, por sus negocios hoteleros.

Recientemente, la diputada Margarita Stolbizer acusó a la ex presidenta de tener otro hotel para lavar activos. Se trata del Waldorf, ubicado en el centro porteño, y en donde se repitió la misma modalidad que en Los Sauces y Hotesur: Lázaro Báez alquiló durante varios años habitaciones que, se presume, nunca fueron ocupadas.

La causa por la ruta del dinero K se desató en 2013 cuando el valijero Leonardo Fariña contó en TV una trama de lavado de dinero proveniente de fondos públicos. Según Fariña, el empresario, Lázaro Báez, utilizó una financiera para girar al exterior dinero y “blanquearlo” a través de operaciones con empresas off shore. La suma del dinero blanqueado se estima que llega a U$S 60 millones. (La Nación)