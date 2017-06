Sergio Berensztein le confirmó a OPI que el gobierno nacional está obligado a enviarle fondos a Santa Cruz

19/06 – 16:00 – El economista y analista internacional Sergio Berensztein en comunicación con esta Agencia, confirmó la imposibilidad fáctica que tiene el presidente Mauricio Macri de negarle a Santa Cruz la ayuda financiera. Tal condicionamiento lo explica desde la debilidad política que tiene el gobierno nacional y señala que la idea de la “Intervención” que algunos alentaban, no le conviene políticamente a la Nación y tampoco lo permitiría el kirchnerismo, por cuanto sería allanarse a ser investigado en todos los frentes.

OPI se comunicó con el reconocido economista y analista Sergio Berensztein, con el fin de ampliar lo dicho respecto del flujo de fondos que llegará a Santa Cruz sin que la provincia tenga nada que cumplir, por cuanto el presidente Macri, de acuerdo a su punto de vista, no tiene opción más que evitar el default de la provincia y paralelamente no está en condiciones de exigirle nada a Alicia Kirchner.

“Santa Cruz posee una emisión de deuda no muy grande, pero tiene deuda y un default de Santa Cruz impacta en todo el país por lo que se llama “Riesgo subsoberano”, es decir, todas las provincias sufrirían una caída en sus riesgos crediticio y también el país, motivo por el cual el gobierno no quiere generar ningún “ruido”, le señaló Berensztein a OPI, cuando se le pidió que aclare cuál era el motivo por el cual, sin haber cumplido nada de lo “exigido” públicamente por el Ministro Frigerio, Santa Cruz tenía vía libre para recibir fondos y endeudarse.

Berensztein continuó explicando el origen del problema “Hay dos elementos de extorsión o de riesgo. Uno es un riesgo de crisis social que derive en una intervención con costos aún mayores para el gobierno nacional, pero tampoco el kirchnerismo quiere eso, porque daría acceso a toda la información. Es evidente que el kirchnerismo quiere evitar la intervención porque ahí se abriría la caja de Pandora” remarcó el periodista-economista y agregó “Por ejemplo, si querés iniciar una investigación en serio de los famosos fondos de YPF a Santa Cruz, con una intervención te hacés un pic nic; o si querés hacer un cambio en el sistema electoral, para eliminar ese sistema perverso, ese binominal que tiene ahí que le asegura el triunfo al kirchnerismo en el interior, por lo menos en la legislatura, es lo mismo: una intervención lo puede lograr, pero tiene costos enormes y alimentaría la tesis de Cristina Fernández de que la quieren perseguir, etc. Es decir, la Intervención tiene costos altísimos, pero el default es carísimo, es muy difícil para el gobierno nacional hoy enfrentar una eventual cesación de pago de la provincia”, señaló

Concluimos, entonces que Alicia Kirchner, nunca tuvo intención de cumplir lo que el pedía Frigerio, a lo cual Berensztein respondió “Los pactos y los contratos, cuando uno los firma, siempre hay riesgos de que no lo cumplas, por eso hay cláusulas. En general – añadió – en un contrato el incumplimiento tiene consecuencias, pero ¿Qué consecuencias puede tener en este caso?; y la otra pregunta a realizar es ¿Qué capacidad efectiva tiene el gobierno nacional de tomar alguna medida ante el incumplimiento? ¿Qué consecuencia efectiva puede tener para Alicia?, ninguna”, aseguró lapidariamente el profesional.

Para explicar el motivo por el cual el gobierno nacional no está en condiciones de aplicar presión a la provincia y exigirle en la práctica el cumplimiento de pactos y acuerdos, lo resumió de la siguiente manera “El problema es que la estructura federal argentina te genera límites enormes, excepto que vos tengas una enorme capacidad de presión para hacer cumplir sanciones, cosa que no ocurre en Argentina” y concluyó “Este es un gobierno nacional débil que no puede decir: “lo dejo caer y que se arreglen”. No pueden dejar caer nada porque el país no está lo suficientemente sólido como para asumir un costo político tan alto”, indicó.

Y para terminar la idea y contextualizar el largo conflicto que tiene Santa Cruz con los docentes y otros sectores de la administración pública, Berensztein indicó “Desde la debilidad y el desastre fiscal que tiene Santa Cruz, Alicia posee armas para negociar y por eso se planta y negocia. No le importa un pito las clases y es obvio… Cualquier cosa que haga Macri aparece arriesgando la politización de un conflicto lo cual es buscado por Cristina en la práctica para, naturalmente, enfatizar la idea de que esta es una elección donde la quieren sacar del medio y ella se siente la “nueva Lula” de América Latina; y todo este discurso perverso, ella lo utiliza muy bien; depende del gobierno nacional qué argumentos le de y cómo maneje la crisis de Santa Cruz, para entender cómo sale de todo esto”, finalizó diciendo Sergio Brensztein a OPI. (Agencia OPI Santa Cruz)