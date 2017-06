Aviso para Macri: a la gobernadora no le alcanza la plata

21/06 – 10:30 – A estas alturas y después de lo dicho por Sergio Berensztein, se concreta la extorsión que predijo el economista y comenzó solo 24 horas después de confirmarse la apertura del Fideicomiso y los 1.200 millones que llegarán a Santa Cruz. Inmediatamente la gobernadora salió a decir que “es una ayuda” pero no resuelve el problema. Necesita 300 millones por mes. Nosotros preguntamos ¿No pensó en gobernar?, porque la tarea de un estadista es esa precisamente, crear, generar recursos, idear salidas, concretar acuerdos, hacer política. Mendigar, presionar y extorsionar, no son acciones de gobierno. (Por Rubén Lasagno)

Inmediatamente de levantada la bandera a cuadros por parte del gobierno nacional para que Santa Cruz comience a recibir los fondos del Fideicomiso, Alicia salió a decir que necesita 300 millones más por mes para hacer frente al pago de sueldos a estatales y jubilados y que una opción sería la de colocar un bono por 1.500 millones de pesos más el crédito del BNA que ya está prácticamente allanado por Macri, de 750 millones más. Claro está, sin conocer un solo número provincial ni cómo en cuánto ni en qué invertirá esos fondos lo cuales abultarán la deuda de Santa Cruz.

¿Cuál es la estrategia de Alicia?, la de lucir ante el aparato sindical provincial como una pobre mujer desvalida a la que no la han ayudado lo suficiente y les está diciendo de manera explícita que ni sueñen con cobrar los aguinaldos y los sueldos, vemos. De hecho no ha terminado aún de pagar al sector docente.

Esto convalida una vez más que no estábamos equivocados cuando afirmábamos que la entrada de fondos en las cuentas del gobierno provincial no va a resolver el problema social. Alicia pretende tener una caja suficientemente lubricada para hacer frente a los gastos de campaña, tanto provincial como nacional.

En el conurbano bonaerense, la mayor parte de los intendentes “bancaron” el acto de los impresentables de ayer en Arsenal, pero no hay caja para coronar todos los caprichos de Cristina, quien actúa más en defensa propia para evitar caer presa que para construir una fórmula con algún tipo de posibilidad política real.

Y esta nota tiene una definición premonitoria por parte de Sergio Berensztein, quien el viernes afirmó que Mauricio Macri no puede negarle ayudas financieras a Santa Cruz, por la descalificación internacional que sufre el país si una de las provincias entra en default. De hecho ayer la Argentina, siguió calificando internacionalmente como una economía de frontera y eso en términos políticos y financiero es poner a la Nación en el Veraz y con alto índice de riesgo.

Por lo tanto, sabiendo de esta encerrona, la gobernadora sigue presionando al gobierno nacional y tira la mano para recibir más fondos. Todo lo expresado desde “Cambiemos” es una mentira flagrante. Intentan convencer a la opinión pública de que han endurecido las condiciones de viabilidad de los fondos, cuando en realidad aceptan mansamente la extorsión de una gobernadora la cual sigue tirando de la cuerda, porque Macri y Cia no se le animan a la intervención de la provincia, hecho que como refirió el economista, tiene un alto costo político el cual el presidente no está dispuesto a pagar. Mientras tanto, le siguen pidiendo plata. Ahora, Macri tendrá otro problema: las demás provincias están atentas para ver por qué y en condición de qué le allana millones de pesos a Santa Cruz y se los niega a otras.

Otra de las profecías autocunplidas, es la que anunciamos con bastante anterioridad en nuestras notas de análisis: cuando llegaran los fondos, la gobernadora arreglaría a los jubilados, un sector al que no puede presionar y debe sacar de las calles por una cuestión de imagen política negativa, pero postergaría al resto de los sectores, especialmente el docente. En ese mismo momento, aclaramos que pensar en los aguinaldos, era ciencia ficción.

Dicho esto, vaticinamos que el conflicto en Santa Cruz no se terminará con la llegada de fondos. Lejos de lo que le dicen a Rogelio Frigerio, los sindicatos no se amainarán solo con la regularización de los haberes, cosa que aún no ha sucedido totalmente. Los gremios ahora pretenden lo que el gobierno viene negando desde hace un año: paritarias y negociación salarial. Eso, sin contar con el pago total del aguinaldo en tiempo y forma.

El gobierno no está dispuesto a cumplir nada de esto, por lo tanto, el conflicto en Santa Cruz no cesará y podríamos decir que se profundizará aún más, si Alicia Kirchner no se decide a volcar los fondos en pagar lo que debe y deja de desviar dinero a la política de campaña. (Agencia OPI Santa Cruz)