El Gobierno advierte que un mal resultado electoral afectaría las reformas económicas

22/06 – 10:00 – Fue en un mensaje dirigido a inversores donde dice que la economía podría debilitarse en caso que Cambiemos no gane más representación en el Congreso luego de octubre.

Por: Ezequiel Burgo

El Gobierno admitió ante inversores de Wall Street que un resultado electoral que no mejore la representación de Cambiemos en el Congreso “podría impactar en la política argentina, y por lo tanto, en la economía”. Y se justificó de que, en caso que la agenda de reformas legislativas que impulsa la administración Macri no se implementa con “éxito”, “la confianza podría debilitarse y afectar de manera adversa la economía argentina y las condiciones financieras”.

El Gobierno expresó estos lineamientos en un prospecto de 290 páginas dirigido a los inversores que suscribieron el bono a 100 años que el lunes pasado Argentina emitió por US$ 2.750 millones. La letra del contrato incluye, entre otras, las siguientes informaciones:

– cuestiones legales sobre los bonos para los inversores, como también detalles técnicos como son la distribución, validez y descripción del instrumento.

– la herencia recibida por Macri y las principales medidas que tomó desde que asumió en diciembre de 2015.

– los “riesgos e incertidumbres” que enfrenta la economía y la política.

Respecto a estos últimos, el Gobierno menciona la inflación, el impacto de las tasas de interés sobre la actividad, la volatilidad del tipo de cambio y shocks externos como la recesión o el bajo crecimiento de socios de Argentina, caso Brasil. Hace además referencia a “otros factores adversos” como “la incertidumbre política, incluyendo los efectos de las elecciones de mitad de término de octubre de 2017”.

El oficialismo admite en el prospecto que el resultado definitivo de las medidas y reformas económicas aplicadas, como el levantamiento del cepo, la reducción de los subsidios, entre otras, “no puede asegurarse” porque resta implementar “medidas legislativas”. Y que “la habilidad de la administración Macri de implementar las medidas legislativas requerirá obtener apoyo de los partidos políticos de la oposición”.

Según el economista y director de ACM, Javier Alvaredo, el riesgo que el Gobierno evalúa en el prospecto es similar a los motivos que Morgan Stanley utilizó el martes para postergar su definición de una mejora en la categorización financiera del país. “Para ser mercado emergente aún debe evaluarse la irreversibilidad de los cambios recientes”, comunicó MSCI, según sus siglas en inglés de la unidad del Morgan Stanley que construye el índice. Según el mercado, la decisión del banco se fundamentó en el temor que Cambiemos no obtenga un buen resultado en octubre.

“El creciente protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner de cara a la recta final del proceso electoral, y sus buenos números en el principal distrito del país generan incertidumbre sobre la posibilidad de una vuelta al populismo”, dice Alvaredo.

¿Qué pasa si el Gobierno no obtiene un panorama favorable después de octubre, según la visión oficial? “El resultado podría debilitar la confianza y afectar de manera adversa la economía argentina y las condiciones financieras”, comenta el contrato. Y “si la economía argentina no se recupera y el crecimiento no se acelera, las metas de déficit de la administración Macri podrían no cumplirse, afectando de manera negativa la economía de la República y las condiciones financieras, incluyendo su capacidad de pago de largo plazo de su deuda”.

Las reformas económicas que el mercado relojea para después de las elecciones son, entre otras, la de mercados de capitales y aquellas que tienen que ver con el frente fiscal como por ejemplo la de responsabilidad de las provincias y, eventualmente, una reforma previsional. Cerca del presidente Macri aseguran que una de las prioridades será efectivamente la cuestión tributaria. Aunque su suerte dependerá del resultado electoral.

“La composición del Congreso después de las elecciones es incierta -dice el Gobierno en el prospecto-, como también el impacto sobre la política y la economía del país de un fracaso de Cambiemos en mejorar su representación en el Congreso”, señala el prospecto. (Clarín)