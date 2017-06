Los políticos trashumantes de Santa Cruz, La Cámpora excluida y las hilachas del FPV y el PJ que se reúnen como pueden

22/06 – 11:30 – Santa Cruz vive la política a su manera. Todos se preparan, muchos ignotos quieren marcar y subirse a un tren desvencijado, otros vuelven como momias mal conservadas, los que están quieren permanecer y se agarran de cualquier cabo suelto (léase Lista) para figurar. Nadie hace autocrítica. Todos creen que llegaron ayer en un plato volador y desconocen la realidad de Santa Cruz, pero la critican asombrados. La clase política provincial vive en un mundo paralelo y tratan de armarse para volver o para entrar, según corresponda. Ojalá los votantes no solo los vean y escuchen, sino analicen personalmente para decidir si los aceptan o los expulsan con el voto.(Por Rubén Lasagno)

Ya nada nos puede conmover en Santa Cruz. En medio de una provincia devastada, sin clases hace casi tres meses, sin salud, sin justicia y con jubilados pidiéndole a la gobernadora que les diga cuándo les va a pagar, la clase política (oficialismo y oposición) juegan por fuera de esta realidad, sin diferenciar el bien y el mal.

El Frente para la Victoria, a nivel nacional destruido por sus propios creadores y renombrado por la ex presidenta porque le resulta insostenible hasta el nombre, después de juntar los pedazos y amasarlo con el autoeliminado (por mano propia) PJ santacruceño, buscan pegar los retazos desperdigados lo cual constituye una empobrecida propuesta del oficialismo, sin nombres potables, con muchos reincidentes y conocidos calienta sillas, largamente demostrado en bancas, funciones ejecutivas, legislativas y municipios que han ocupado en todos estos años.

El 24 de junio vence el plazo para la presentación de avales en la Junta Electoral y el FPV hace punta con el inefable Roque Alfredo Ocampo como presidente del PJ (es todo lo mismo) más el sello de goma Kolina, de la gobernadora, el Partido de la Victoria que lidera Francisco Anglesio y “Primero Santa Cruz”, de Rudy Ulloa Igor. La Cámpora no aparece en esta oportunidad, pero sus integrantes no pierden de vista el objeto de deseo.

Y en tren de resucitar las momias mal conservadas del oficialismo, el actual diputado provincial (FPV) y ex Intendente de Río Turbio Matías Mazú, sueña con ir como senador y también se embarcan en la aventura de candidatearse para algo, la actual senadora María Ester Labado, de paso inocuo por el Congreso para Santa Cruz; el presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco Jorge Soloaga, que hace años intenta trepar al podio; la ex diputada nacional de El Calafate Ana María Ianni, un ignoto Julio Gutiérrez, Jorge Cabeza u Osvaldo Scippo, entre quienes aparecen como dispuestos a picar en punta, pretendiendo que alguien les ponga el voto. Flaco favor les hace Máximo Kirchner, el vago parlamentario que el FPV coló en las elecciones del 2015 y como mayor productividad legislativa presentó un proyecto para repudiar la acusación de Recalde como jefe de una mafia de los juicios. Sobre Santa Cruz incendiada por su tía, para Máximo no hay nada que hacer ni decir, claro.

Casi con una crisis de identidad política generada por los frentes electorales que está obligado a armar, Eduardo Costa (UCR) acapara y concentra todo el poder en la oposición y si por él fuera, sería único candidato a todos los cargos electivos que se proponen. Lamentablemente para él, no es así, por lo tanto, hizo una melange de nombres y asociaciones extrañas, resolviendo por un denominado “Frente Unión para Vivir Mejor-Cambiemos”, a fin de representar a la fauna provincial pero sin escindirse del partido madre, que lidera Mauricio Macri desde la presidencia.

Con Costa van nombres conocidos y otros no tanto que competirán por un lugar en las bancas como Jorge Cruz, Carlos Prades, Pablo Fadul, Roxana Reyes, Daniel Gardonio y otros con menos sintonía pública (¿Es bueno o es malo?) como Matías Rognetta, Paula Obaya, Rita Villegas, Arístides Córdoba, Sandro Levin, Luis Vera, Antonio Carambia, entre otros.

Ninguno de los nombrados ha hecho nada por la realidad social que vive hoy Santa Cruz. Excepto la diputada provincial Roxana Reyes (UCR), Pablo Fadul desde el HCD, Carlos Prades en el senado y Omar Hallar en Cámara de Diputados, ninguno de estos candidatos o precandidatos han enfrentado y mucho menos denunciado a la gobernadora por dejar la provincia “al garete”, sin financiamiento y solo viviendo de las dádivas que vienen de Nación. Ninguno metió mano a la corrupción kirchnerista y corrió a un juzgado, ni presionó al Tribunal de Cuentas ni generó un temblor legislativo para incomodar al Ejecutivo que por naturaleza no habla, no explica ni rinde cuentas.

La cabeza de la oposición, Eduardo Costa, es en la práctica, un candidato testimonial, por cuanto siendo diputado nacional se postula para senador, cargo que si gana al otro día comenzará a trabajar para su candidatura a la gobernación. En caso de ganar esta también, dejará la senaduría en manos del que venga atrás, quien, según los medios, podría ser María Belén Tapia de Pico Truncado, alguien que nadie conoce ni registra, por lo tanto Costa apuesta, precisamente, que ese factor, el cual en términos reales debiera restarle votos, sería una ayuda para sus pretensiones de poner la cara para obtener el favor popular y después dar un paso al costado y pasarle el fardo a su predecesora. Por lo tanto, el votante, al momento de introducirse en el cuarto oscuro, debe saber (por ejemplo) que vota a María Belén tapia, no a Costa.

Bajos estos términos, Eduardo Costa le tiene que explicar a la gente que quiere ser senador “para trabajar por Santa Cruz” sin trabajar para Santa Cruz, excepto para él mismo y su ambición política personal y además, lograr que alguien le crea.

Resumiendo: el clan político en Santa Cruz (oficialismo y opositor) está atravesado por muchas crisis: de identidad, de credibilidad y de confiabilidad. Posiblemente en las próximas elecciones, asistamos a la menor concurrencia pública a las urnas; todo indica que hacia eso vamos. Mucha gente se encuentra harta de la corrupción, falta de justicia, falta de representatividad, honestidad y valores morales. La sociedad en su conjunto, advierte que existe, en la mayoría de los candidatos, una enorme brecha entre lo que dicen y lo que hacen, cuando son candidatos piden el voto y prometen lo imposible y cuando acceden al poder, lo olvidan y no atienden más reclamos.

Mientras todos ellos se preparan para la disputa interna en las diferentes listas, afuera, en la calle, los jubilados siguen ocupando el hall en gobierno y frente a la CPS, afuera, en carpas, como los judiciales en el Superior Tribunal de Justicia; el personal profesional de la salud sigue con otros 96 horas de paro, los viales no cobran y abandonan las rutas en pleno invierno o los maestros no han comenzado el ciclo lectivo.

Mientras todo esto ocurre, la clase política provincial, va hacia una nueva elección. (Agencia OPI Santa Cruz)