¿Qué puede lograr Bullrich que no haya podido arreglar Alicia Kirchner con los docentes?

22/06 – 15:00 – El conflicto docente en Santa Cruz toma ribetes cada vez más complejos e incomprensibles para quienes vemos desde afuera cómo se desarrolla. La provincia no pudo o no quiso arreglar el problema. Atrasó los pagos, no dio respuestas, no extiende recibos de haberes, descuenta y paga lo que quiera sin que cada docente pueda controlar nada, no habla en paritarias y no negocia absolutamente nada. Ahora aparece Nación, como el intermediario incógnita, en este conflicto que tiene aspectos claros: no empezó el ciclo lectivo, a los maestros no les pagan, no les dieron aumento y si se sientan en Paritarias es para hablar de nada. Si la provincia no pudo lograr nada, ¿Qué puede hacer el Ministro Bullrich?. (Por Rubén Lasagno)

Las reuniones de los sectores docentes con el Ministro de Educación Esteban Bullirch es uno de los gestos más inútiles presenciados en los últimos tiempos en el marco de las políticas de Educación. Santa Cruz vive un conflicto generado, potenciado y alimentado por la propia incapacidad del gobierno para articular una solución al problema que se resuelve de la siguiente manera: primero pagando los sueldos en tiempo y forma, no de manera desdoblada ni 28 días después; sentándose en paritarias reales, no simuladas como las que lleva adelante el Ejecutivo hoy, inclusive y finalmente dando solución a todos los temas logísticos-edilicios y de infraestructura que son miles y por si faltara algo, discutiendo la recomposición salarial por fuera del 3% vergonzoso que ofreció hace unos meses.

Sin estas cuestiones normalizadas por parte del Consejo Provincial de Educación, ergo, Alicia Kirchner, el conflicto docente no tiene salida. Si esto no se da por pura y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo provincial, los llamados que hace el Ministro Esteban Bullrich para mantener una charla con el sector docente de la provincia, podrá tener las mejores intenciones de intermediación y búsqueda de un diálogo, pero nada más. El gobierno nacional, a menos que ponga la plata para pagarle a los docentes de Santa Cruz (sueldo y aumento), no tiene ninguna posibilidad de ayudar a salir de esta crisis.

Dicho esto, el llamado de Bullrich para no decir nada se puede interpretar como un favor incondicional que le hace Macri a Kirchner, en tren de pacificar a Santa Cruz, sin embargo, el presidente debiera hablar primero con la gobernadora, exigirle que cumpla con sus obligaciones y luego bajar a sus ministros el pedido de parlamentar con sectores a los que no les puede dar más que eso: palabras.

La llave para resolver la crisis de Educación en Santa Cruz tiene las puntas que mencionamos en el primer párrafo. Si el gobierno de la provincia no hace las cosas, nadie podrá hacerla por ellos, ni siquiera Nación.

Hoy ADOSAC fue llamada a Paritarias, sin embargo, las expectativas son bajas, muy bajas. El Ejecutivo pretende que los docentes vuelvan a dar clases solo con haber cobrado los sueldos. Y eso confirma nuestro análisis de principio de año: el gobierno pretende que ya no se hable más de aumento salarial, sino de cobrar en tiempo y forma. Sabe de antemano que si ADOSAC levanta el paro, le va a ser difícil, por no decir imposible, volver a instalarlo para pedir un aumento de sueldo u otras conquistas básicas.

Dicho esto, el conflicto docente en Santa Cruz no se ha tomado con la seriedad necesaria. Macri cree que es una cuestión de convencimiento y Alicia dice que es una cuestión de plata. Entre el “curanderismo” de Macri, el pragmatismo de la gobernadora y los docentes, están los chicos. Éstos ya pierden el año ¿A alguien le importa verdaderamente?.

Por lo tanto no hay nada más inútil que la reunión de Bullrich con la ADOSAC y AMET. Esta situación se resuelve con fondos y decisión política. Los fondos están, solo que no van al lugar asignado por decisión del FPV, quien tiene al sector docente como su enemigo. Nación es, en esta puja, un convidado de palo, que solo puede resolver este problema con la billetera pero como Macri está convencido de que nunca va a alcanzar la plata que le mande a Alicia, trata de resolverlo con ruegos, pedidos y discursos, que no convencen a nadie. (Agencia OPPI Santa Cruz)