Previsible: el gobierno transformó en negociación paritaria su obligación de pagar salarios

23/06 – 11:00 – Finalmente ayer se volvieron a reunir en paritarias el gobierno provincial y el sector docente. Tal como lo veníamos adelantando semanas previas, el pago en tiempo y forma del salario era una de las cuestiones fundamentales a darse en este marco de acuerdos, para comenzar a resolver el conflicto. Hasta ayer el Ejecutivo no tenía en su agenda el pago de sueldos y aguinaldos. La propuesta, de mano de la billetera nacional, pretende romper el paro, generándole a la ADOSAC una derrota gremial clara y contundente, si acepta reinstalar las clases sin hablar de recomposición salarial. (Por Rubén Lasagno)

Ayer jueves se llevó a cabo una larga jornada paritaria entre el sector docente y las autoridades del gobierno provincial. En principio y como lo venía sosteniendo el CPE desde el 2016, la cuestión salarial estaba fuera de agenda; es decir, las paritarias que armaba el Ejecutivo sacaban de la discusión la parte central del interés docente: el aumento salarial. Pero desde principio del 2017 esto se agravó porque, además, los salarios se comenzaron a pagar un mes atrasados, desdoblados y con topes. Todo esto generó una distorsión tan grande en las “negociaciones” que aquello previsto en nuestras notas de análisis previos, sucedió ayer, como era de esperar.

El gobierno les prometió a los docentes cancelar la deuda salarial atrasada (mes de mayo) y pagarle el aguinaldo los primeros días de junio, si como contrapartida y “gesto de buena voluntad” la ADOSAC levanta el paro.

De esta manera, suponiendo que el sector docente aceptara las condiciones impuestas por el gobierno, habrían transcurrido tres meses sin clases en Santa Cruz sin que la opinión pública encuentre una razón objetiva para el largo padecimiento en el que los maestros sumieron a la comunidad educativa, no iniciando, prácticamente, el ciclo lectivo, sosteniendo un reclamo (aumento salarial, infraestructura, nombramientos y demás condiciones laborales) que finalmente se diluyó. El costo sería enorme para el gremio y un “triunfo” en términos políticos para el gobierno provincial y nacional.

La gobernadora, luego de la reunión en la cual Macri le allanó definitivamente los fondos de aquí a fin de año para pagarle al sector docente a cambio de que resista en todo caso otorgar un aumento por encima del 3% pactado, transformó una obligación básica que tiene como administradora provincial, como es pagar los sueldos en tiempo y forma, en un factor de negociación paritaria. Es decir, en paritaria, normalmente, no se puede negociar el pago de salarios, en todo caso se puede discutir si se da o no un aumento, se aportan o no soluciones a la infraestructura o se implementan o no los mecanismos institucionales para el nombramiento de cargos, suplencias etc. Nunca puede ser parte de una negociación salarial, el pago de sueldos. Esa es una obligación indiscutible e innegociable por parte de la patronal y un derecho adquirido del empleado. Pero, como ya lo habíamos adelantado en otras notas de análisis, Alicia Kirchner, tensaría la cuerda para llegar a esta instancia y así sucedió.Además, la gobernadora está incursa en un delito de retención indebida de fondos, toda vez que para ahogar al gremio financieramente, le retiene el aporte sindical a los maestros y no los deposita en las cuentas del sindicato ¿Esto lo sabe Bullrich?.

En esta misma línea, el Ministro Bullrich viene “ablandando” al sector docente y en la próxima reunión que va a sostener con la ADOSAC y AMET, les va a volver a pedir “un gesto”, que vuelvan a las aulas y asumirá el compromiso de ver “en adelante” una recomposición salarial del sector, para lo cual y ante la desconfianza de los docentes sobre Alicia Kirchner, hasta llegará a prometerles la firma de un compromiso de aquí a antes de fin de año.

Internamente, la ADOSAC va a sentir el cimbronazo, porque tanta sed salarial en cuadros docentes que viven la necesidad imperiosa de cobrar sus sueldos mes a mes (¿Quién no?), hará trastabillar la opinión de muchos. Y es precisamente eso lo que busca el gobierno con esta medida. Si el gremio vuelve a las aulas en estas condiciones, por decisión de las bases, habrá dejado en el camino una lucha sin sentido; pero por otro lado, si el gobierno tenía los fondos para resolver el problema con mucha anticipación, la pregunta es ¿Por qué no lo hizo antes?. La respuesta surge clara: porque antes no estaban dadas las condiciones de necesidad y el paro es más fuerte cuando las razones que lo cimientan, también son más fuertes. Si se debilitan los motivos, el paro también se debilita. Por eso, como tantas veces lo adelantamos, la estrategia fue llevar al sector a un grado de necesidad extremo para que desapareciera de la discusión la cuestión de la recomposición salarial y solo se estuviera peleando por cobrar los sueldos, como ocurrió ayer.



Ahora la perspectivas que toma este conflicto tiene varias direcciones. Es muy probable que la ADOSAC rechace in límine esta condición y se lo haga saber al propio Bullrich. Dicho esto, Kirchner y Macri, quienes a pesar de los discursos tiran juntos en esta lucha, van a distribuir notas en los medios adheridos, haciéndole ver a la opinión pública la falta de voluntad del sector docente, sin decirles que pagar sueldos y aguinaldos no tiene negociación: es una obligación del empleador. Pero el verdadero objetivo de ambos es quebrar el paro.

Si ADOSAC aceptara hacer “un gesto de buena voluntad” como pide Alicia y reinstala las clases, le será imposible a la dirigencia actual, negociar salarios y ante un nuevo incumplimiento del Ejecutivo en recomponer los sueldos en los próximos meses, llamar a una nueva medida de fuerza. Esta es la estrategia pergeñada entre Bullrich y la presidenta del CPE quienes ayer mantuvieron una reunión previa, analizando las variables del conflicto docente.

Los peligros, tanto para Alicia como para Macri, es que el conflicto docente en Santa Cruz siga, se refuerce el paro, aún cuando esté por debajo del 50% de acatamiento, pero políticamente no se pueda resolver un sector fundamental como el de la Educación, en el umbral de la campaña, solo por el capricho político de negar un aumento lógico y justo que, además, se han acordado en todas las demás provincias o en la mayoría. Y esto es más grave aún si se tiene en cuenta que el propio Bullrich es el candidato estrella de “Cambiemos” para la senaduría ¿Cómo hablará de él, un fracaso al frente de una gestión crucial como este conflicto docente?.

ADOSAC, aún cuando luzca debilitada en su capacidad de respuesta, no en sus fundamentos, teniendo en cuenta que un conflicto tan largo no es gratis para ningún sector, tiene claro el horizonte por venir: la plata está, la voluntad no.

El gobierno nacional, tal como lo dijimos aquí, va a subvencionar al gobierno de la provincia en todo cuanto sean fondos, pero con la condición de no otorgar aumentos salariales que incrementen considerablemente las remesas de plata que se ha comprometido a enviar a Santa Cruz, obligado Macri por las amenazas de default que le puso Kirchner en la mesa, lo cual lograría desestabilizar el delicado equilibrio del mercado internacional que ha logrado recomponer en partes el nuevo presidente.

Dicho esto, Alicia Kirchner tiene la certeza de que los fondos van a llegar y se asegura un piso de cumplimiento en lo inmediato, por lo tanto, se hace fuerte en este aspecto y niega (aún más que antes) cualquier acuerdo de aumento salarial. Pero vienen las campañas y ni a la nación ni a la provincia, les conviene no terminar de solucionar el conflicto docente en Santa Cruz, cuando hoy la ADOSAC es el único gremio del sector en el país al que no se le ha recompuesto el salario ya que a nivel bonaerense los aumentos han pasado el 20% y los gremios van por más.

Ahora la pelota se encuentra en la cancha de los docentes. Bullrich cree que con su sola presencia y la billetera escasamente abierta, logrará torcer la voluntad de lucha de un sector que mantiene hace varios meses a ambos gobiernos en vilo; pero han llevado al gremio a un punto de “no retorno” donde esa “pelota” le será devuelta, seguramente, a Bullrich y a Kirchner y quemará sus manos.

No resolver la crisis educativa en Santa Cruz ya no solo es un fracaso para Alicia Kirchner que nunca tuvo un éxito político, sino es un fracaso para el Estado nacional el que se cargó al hombro prácticamente un Estado provincial adverso políticamente y que lo extorsiona, quitándole toda posibilidad de reacción y de decisión.

Quedaron muy lejanas las posturas de Rogelio Frigerio “exigiendo” el cumplimiento de “la hoja de ruta” y las “condiciones de transparencia” para que Santa Cruz reciba las ayudas financieras. Doblegados por la decisión de resistir del kirchnerismo, Mauricio Macri hoy es víctima de sus propias palabras y hasta posiblemente en poco tiempo más, esta misma extorsión le sirva al sector kirchnerista para desalentar a ciertos sectores del gobierno nacional, a empujar algunas denuncias y avanzar en investigaciones de corrupción en contra de la propia Alicia Kirchner.

Mauricio Macri, como lo dijo Jorge Berensztein, no quiere pagar los costos políticos de una intervención y por lo tanto cede en sus bases de manera temeraria, sin entender (aún) el juego que juega el kirchnerismo, quien no tiene límites para las apuestas. Tal vez cuando Macri reaccione, será tarde. (Agencia OPI Santa Cruz)