26/06 – 11:30 – En general los partidos políticos han sido siempre la vidriera de lo que somos como sociedad. Pero éstas elecciones próximas, están plagadas de íconos indigestos y repudiables. Los discípulos del fracaso y la corrupción dan clase de moral y autoconciencia sin darse cuenta que se caen a pedazos y en la cuesta abajo, se llevan puestos (una vez más) al país, no solo por lo que robaron materialmente hablando, como es el caso de la ex presidenta CFK o Menem, sino porque también destruyen la fe y sacan de foco y del juego a los buenos, a los que pueden aportar o dar esperanzas. (Por Rubén Lasagno)

A estas alturas no se si me da pena o me da asco, ver las caras de quienes nos trajeron a este estado de cosas en el país, tratando de convencernos desde el discurso, que son la renovación política, cuando en verdad se trata de momias partidarias que han desvalijado a la nación y provocado las peores crisis políticas, económicas, sociales y morales de la Argentina.

Y siguen insistiendo merced a que ellos mismos o sus mandaderos en el Congreso han hecho las leyes para permitirse, asimismo, continuar robando los sueños (cuando no los fondos) de todos nosotros, presentándose una y otra vez para no perder poder y ganar impunidad, tal es el caso de Carlos Menem, patética figura del hombre que nos prometía ponernos en Japón en una hora o de la señora Cristina Fernández que nos fundió, se robó todo y está tapada de causas y los jueces cobardes y cómplices le hacen precio especulando como marca en las encuestas truchas.

La mayoría pertenecen a “nuevos espacios” con prontuarios. Con causas y procesados, cuando no condenados, los “candidatos” argentinos se dan el lujo de reírse una y otra vez de la sociedad y tomar al electorado por idiota. ¿Seremos idiotas?; realmente me preocupa la estupidez colectiva por cuanto nos hace revivir permanentemente las crisis y no hunde más en la miseria. Ellos se reciclan, dicen barbaridades, contraponiendo sus propias acciones y algunos aún les creen… es realmente preocupante que así suceda.

Caraduras incorregibles

Fernando Espinosa describió al Frente para la Victoria, partido al que renombraron como “Unidad ciudadana”, como “un nuevo espacio con ideas nuevas, nacido para unir a los argentinos y resolver problemas que hoy nadie les resuelve”; increíble.

En su acto de lanzamiento, Cristina Fernández dijo frases antológicas como éstas:

“Nosotros vinimos a construir, para destruir están ellos”; “Tenemos que volver a ordenar la vida de los argentinos”; “Voy a estar siempre ayudando a esta unidad ciudadana”; “Yo quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los que sufren, los que necesitan, los comerciantes que tienen que levantar la persiana, los empresarios que dan trabajo. Esta es la Argentina que queremos, esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos y todas”

Estaban presentes allí Máximo Kirchner, los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Menéndez (Merlo), Verónica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); los diputados nacionales Héctor Recalde, Juan Cabandié, Juliana Di Tulio, Teresa García, Edgardo Depetri y Carlos Castagneto, el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, Daniel Scioli, Martín Sabattella y el Aníbal Fernández con Luis Delía a 100 metros, para que no “manchara” la imagen de quienes participaban del acto. Todos, sin excepción, con explicaciones que dar ante la justicia y con una deuda moral que no han saldado con la sociedad por más de una década de malversación de fondos, de fe, mentiras y apropiación de la cosa pública.

Un hacedor del monstruo kirchnerista, Alberto Fernández, es el armador del reciclado Florencio Randazzo, un corresponsable que compartió la corrupción cristinita/kirchnerista por 8 años y emerge como el discípulo del Arcángel Miguel. En tren de convencer a un electorado distraído, Fernández dijo “La lista de Randazzo está totalmente armada. No sólo de senadores y diputados sino en los 135 distritos de Buenos Aires. Estamos muy seguros de que la gente está buscando un político que tenga convicciones, cumpla con lo que hace y que cuando haya estado en la función haya demostrado que se pueden hacer las cosas bien sin corromperse y Florencio tiene todas esas cualidades”. Esto se llama: reseteo

El que puso las cosas en su lugar, en el afán de figurar como una “renovación” de la política nacional, fue el payasesco José Ottavis. El plumífero integrante del Frente para la Victoria, en un ataque de sincericidio sin precedente dijo en el programa de Mariana Fabiani: “La autocrítica es que hicimos muchísimas cosas mal. Fuimos corruptos, interesados. Pero ¿sabés qué? Todas las personas fuimos así” tratando de repartir en tantos las culpas que al final, nadie sea responsable de nada. Para tal fin concluyó “No se puede cambiar a los individuos. Un espacio político está conformado por personas“, con esto, Ottavis concluyó que como de carne somos, un espacio político puede sufrir de estos “deslices” y hay que comprenderlo. A renglón seguido, dejó a salvo a su ama al señalar “Cristina es honesta. Para mí, si” y ahí, toda pretensión por sincerarse la demolió en un segundo. Conclusión: Ottavis, como todos los otros que mencionamos más arriba, deben recibir el peor castigo social en las urnas, porque son zorros encapuchados que vuelven por lo poco del rebaño que aún queda en la caja.

Los hermanos Adolfo y Alberto Rodriguez Saa, de San Luis, extremos y acérrimos enemigos del kirchnerismo, cerraron filas con el Frente para la Victoria, demostrando lo que son verdaderamente al hacer una asociación que intenta apoyarse mutuamente para sobrevivir al terremoto electoral. Ni hablar de la patética y triste imagen aportada por Carlos Menem, otrora “el caudillo” riojano, que tuvo el poder para cometer los más grandes desmanes en el país, pero que fue un aprendiz de ladrón en comparación con sus sucesores de la década ganada.

Verlo cantar la marcha peronista apoyado en una silla, encorvado, con ojos semiabiertos y sostenido (literalmente) por sus secuaces del senado para una nueva postulación al cargo, habla de lo que realmente somos como argentinos, si en las próximas elecciones, tanto él como los personajes nefastos mencionados más arriba, ocupan un lugar en el poder de la patria. (Agencia OPI Santa Cruz)