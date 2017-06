Listas con partidos divididos y un oficialismo sin candidatos y con posibilidades de desaparecer

26/06 – 16:45 – La pobre oferta electoral que se juega en Santa Cruz lleva a todos los partidos que pretenden jugar en octubre, a buscar un lugar en la grilla de partida en las elecciones PASO. Los dos partidos principales son FUPM-Cambiemos y FPV/PJ. Hay conformado cuatro frentes electorales y se eligen tres diputados y tres senadores. De acuerdo a las encuestas, es casi un hecho que primer y segundo puesto sea de la oposición. La gran incógnita es en manos de quien quedará la banca por la “minoría”. En este esquema el FPV podría ser eliminado si no logra esa representación en el Congreso.

Las listas en Santa Cruz quedaron circunscriptas a las siguientes opciones:

Frente Para la Victoria y Partido Justicialista

El FPV va con dos listas Ana María Ianni (Concejal de El Calafate), figura como primera precandidata a senadora, seguida por Pablo Grasso (a cargo del IDUV) y Juan Vázquez intendente de Gobernador Gregores como primer precandidato a diputado nacional, secundado por Lorena Yerera de Las Heras.

En la lista que los enfrentan están Julio Gutiérrez, Secretario General de los Vigiladores, primer candidato a senador con Mabel Ordóñez. Para diputado nacional se postulan el Secretario General de Empleados de Comercio, Claudio Silva, a quien acompaña Liliana Varela.

Unión Para Vivir Mejor – Cambiemos

Eduardo Costa no logró unificar la lista y se le abrió un frente con buenas posibilidades de complicarle la interna.

En una alternativa figura el propio Eduardo Costa secundado por María Belén Tapia a la senaduría. Teniendo en cuenta lo que siempre apuntamos, que Costa sería un “candidato testimonial”, porque no cumpliría su mandato en caso de ser elegido, quien debe ser visibilizada como candidata real al senador es Tapia.

Para diputados nacionales el FUPM irá la actual diputada provincial Roxana Reyes y a su lado irá Antonio Carambia, el hermano del Intendente de Las Heras

La contrapartida para el senado la presenta el ex senador (UCR) Carlos Alfonso Prades, a quien acompaña Silvia D`Andrea y para diputados nacionales la línea interna del FUPM destaca al ex concejal Pablo Fadul a quien acompaña en segundo lugar la concejal de Pico Truncado Hilda Nauhin

Por el PRO asoman Sandro Levín como señador con Rosa Razuri para diputada nacional y en zona norte “Revolución Sociallleva a Paula Obaya, acompañada por Matías Rognetta.

Otros espacios que buscan el piso electoral suficiente para marcar el mínimo de votantes necesarios son:

El Frente Renovador aliado a último momento con Unidad Popular (ATE) llevan como candidato a senador por el FR al actual diputado José Blassiotto y la Secretaria General de ATE Pico Truncado Alba Curaqueo como segunda. En tanto dentro del UP apuesta a Olga Reynoso (ATE) como candidata a diputada nacional a quien acompaña Jorge Varillas, ex funcionario del gobierno de Peralta.

El espacio Proyecto Sur, lleva en asociación al espacio del ex gobernador Peralta, una unión casi impensable, donde se destaca la candidatura del ex gobernador Daniel Peralta al senado de la Nación junto a Ana María Parejas de Puerto Deseado, llevando como candidatos a diputado nacional al ex intendente de Pico Truncado Osvaldo Pérez junto a Jenny Andreade (Proyecto Sur – Río Gallegos).

En tanto el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) se conforma con los históricos Miguel del Plá (PO) como candidato a senador secundado por Élida Ramos y a la diputación nacional va Omar Latini, dirigente de Caleta Olivia junto a Adriana Astolfo. En el espacio “Izquierda al frente” va Emilio Poliak y Paula Nauto como candidatos a senadores y Gustavo Nauto con Yésica Aguilar para diputados.

Santa Cruz renueva tres bancas en el senado y tres bancas en Diputados. Los indicios que hay, indicarían que el FUPM se quedaría con las dos primeras bancas y la tercera, en minoría, se la disputarían los otros espacios que lograran entrar en juego. Esto, matemáticamente, podría dejar afuera al Frente para la Victoria, lo cual dejaría al oficialismo en una debilidad total.

Por estas horas, dentro del FPV que ha sido ninguneado por su sostenedora, Cristina Fernández, quien ha negado hasta su nombre, hay cierto resentimiento indisimulado hacia quien usó el título mientras estuvo en el poder y luego de destruir al país y ser eyectada del gobierno, en vez de continuar con su recuperación y recomponer las bases del partido creado por Néstor Kirchner, dio un giro político cambiando su nombre por “Frente de Unidad Ciudadana” con pretensiones de reinstalar una propuesta “renovadora” que nada tiene que ver con aquel FPV que por 12 años simulaba ser el gran “contenedor” del peronismo, al punto de que la propia CFK llegó a decir que “no se podía ser peronista sin ser kirchnerista”.

En Santa Cruz, ambos, (PJ y FPV) han quedado huérfanos, a tal punto que como mejor referente aparece Pablo Grasso, controvertido “todo terreno” que tiene más para explicar que para ofrecer y Ana María Ianni, quien como Concejal en El Calafate no cumplió otra tareas que las ordenadas por el Intendente Belloni. (Agencia OPI Santa Cruz)