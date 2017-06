Enrique Braun: “Si vos vas por fuera (de Cambiemos) no conseguís un ATN más en tu puta vida”

27/06 – 10:45 – La frase es reveladora de la forma como “Cambiemos” maneja los hilos de la interna con el Radicalismo y que en definitiva no se aparta del manejo antidemocrático que ha tenido el FPV. Cualquiera que pretenda “cortarse solo” y abrir una lista por fuera de la unidad que mandó a realizar la última Convención nacional de Cambiemos, tendrá consecuencia; ese es el mensaje final. En un audio al que tuvimos acceso, Enrique Braun le explica a Ítalo Bringas (UCR) lo que le pasará a los intendentes de “Cambiemos” que vayan con lista aparte.

Un audio telefónico entre el funcionario nacional Enrique Braun, delegado del Ministerio del Interior en la provincia de Santa Cruz y coordinador del PRO para todas las provincias patagónicas e Ítalo Bringas a cargo de Desarrollo Social de Nación en esta ciudad/provincia, revela lo poco que cambiamos con “Cambiemos”, por cuanto del mismo, se desprende que la democracia interna del partido es similar a la del Frente Para la Victoria.

La decisión de pedir una lista de Unidad a nivel nacional, surgió en el Comité Nacional de Cambiemos (UCR-Cambiemos-ARI) y dicha resolución le fue comunicada por Braun al Radicalismo. La decisión se fundó en la necesidad de impedir que los intendentes abran frentes internos que fragmenten el partido, lo realmente grave es que el propio Braun deja expresado que aquellos jefes comunales que desoigan la orden, van a sufrir las consecuencias financieras en sus comunas, porque nación no les enviará los ATN (Aportes del tesoro nacional), ayudas direccionadas al pago de aguinaldos o salarios. En otros términos, Braun dice claramente que al gobierno de Cambiemos, poco le importa la ciudadanía, sino la obediencia de su propia tropa a las órdenes impartidas desde el orden nacional.

Enrique Braun le dice claramente a Bringas, refiriéndose a la decisión tomada a nivel nacional y en todo momento haciendo una analogía futbolera, entre quienes juegan en el equipo propio/Cambiemos (“Estudiantes”) y otro: “Se juntó el Consejo Nacional de Cambiemos y dijo: esto se acabó, no hay libre pensadores acá. El que quiera jugar se banca lo que dice Bilardo y chau” y así se libró la orden a nivel nacional”, más adelante Braun le aclara a Bringas “La orden no es del PRO, es de “Cambiemos”, generada por la incapacidad de los Radicales de todo el país de armar una sola lista o dos”.

En la conversación Braun le explica a Bringas que la decisión de Eduardo Costa de sacar a Daniel Gardonio y poner en su lugar a Roxana Reyes, fue una orden superior y de alguna manera con esta explicación el funcionario nacional intenta quitarle presión al Presidente de la UCR en Santa Cruz, dado que todo el aparato partidario parece estar resquebrajado, debido a las decisiones que tomó en el armado de las listas y los ataques a Costa provienen de varios sectores del mismo radicalismo.

“El concepto fue ese, no va y no vas. Le dijo (Eduardo Costa) a Gardonio: “sorry” va Roxana”, dice en una parte del audio Braun y agrega “Acá no hay que echarle la culpa a Eduardo. Flaco, acá va una lista y esa es la orden. Acá los sentaron a todos y les dijeron: flaco: el que quiere jugar en el equipo de River se tiene que poner una camiseta con una raya al medio. El que quiere jugar en el equipo de Estudiante, tiene que jugar acá, ahora, si vos querés jugar en Boca, sos de otro equipo. Jugá, pero no sos de Estudiante”, remarcó Braun aludiendo en la metáfora futbolera de que quien se corte solo, se las arregla solo.

Más adelante Braun aclara “Esa decisión que se tomó manu militari, no fue por Santa Cruz, fue por Córdoba, Santa fe, donde los intendentes quieren poner 20 listas y todos quieren cargos; entonces, la misma UCR llevó el problema y le dijeron ¿Sabés como se resuelve esto?: una sola lista”, expresa el dirigente en la charla.

Para graficar cuál sería el castigo a los intendentes que decidan ir con listas aparte, fragmentando el partido, Enrique Braun le señala a Bringas “En Río Negro, cinco intendente querían ir por afuera; los sentamos y le dijimos: flaco, ¿Vos vas por afuera?, listo, no conseguís un ATN más en la puta vida. O sea, podés ir por afuera pero no sos de Estudiante, son de Gimnasia y los tipos a los tres días estaban declarando que iban en la lista oficial”.

En ese marco, Ítalo Bringas le expone la situación del Intendente de Cambiemos Caleta Olivia, Facundo Prades, quien conforma un sector aparte de la Lista de Unidad que pedía Eduardo Costa y hoy lleva a Carlos Prades (su padre) como candidato a Senador y a la Pablo Fadul como candidato a diputado nacional. “Nosotros sabemos lo de Facundo (Prades), pero va a ser “Gimnasia” – dijo Braun a Bringas, confirmando que el intendente de zona norte no recibirá más ATN por no alinearse con la decisión de Cambiemos. Y para asegurar que todo lo informado por él es absolutamente cierto y corresponde a una decisión tomada desde el orden nacional de su partido, afirma en el audio en nuestro poder “Yo acepto las críticas si mañana Facundo (Prades) no es “Gimnasia”; ahí me las banco que me puteen. Pero si Facundo se hace de Gimnasia y lo terminan matando, es un problema de él. Porque en ese caso, la cosa funcionó, los compromisos asumidos se cumplieron”.

Si las palabras de Enrique Braun se concretan, la ciudad de Caleta Olivia podría no recibir más ayudas de parte del gobierno nacional, hecho que hasta el momento ayuda a sostener el enorme déficit municipal y transitar los meses con relativa calma, especialmente en el cumplimiento del pago de los haberes y los aguinaldos en un municipio superpoblado, con enormes gastos de funcionamiento y una permanente necesidad de ayuda financiera de Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)