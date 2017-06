Macri se queja que mientras Chubut está tapada de nieve, su población y el gobernador rechazan la planta de energía nuclear

27/06 – 16:00 – Hay un profundo malestar en el gobierno nacional por la postura del gobernador de Chubut, Mario Das Neves y particularmente de la población, quienes se han manifestado en contra de la construcción de una nueva “Atucha” en este territorio provincial. A raíz de ello, Julián Gadano, actual Subsecretario de Energía Nuclear planteo a través de su perfil de Facebook la posición al respecto.

(OPI Chubut) – El rechazo a la instalación de una central nuclear en territorio provincial, hecho que se producirá en la vecina provincia de Río Negro por decisión del gobierno nacional en acuerdo con el gobernador Alberto Weretilneck, levantó los ánimos del macrismo y a través de las redes sociales, el Subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, de alguna manera aporta su cuota de opinión sobre la resistencia del gobernador y la sociedad de Chubut, a la instalación del complejo, tal como había resuelto inicialmente el gobierno nacional.

En un tono que denota cierto cinismo, el funcionario destacó “Chubut está bajo la nieve como nunca en 50 años. Acá hace casi 20 grados en julio y en Paris 22. Pero el problema para muchos (incluso para el Gobernador de Chubut) parecen ser las centrales nucleares, que no solo NO generan ningún problema con el calentamiento global sino que ayuda a mitigarlo” y agregó “Es un problema cuando las elites confunden a la ciudadanía con discursos fáciles, binarios, tentadores y convocantes…pero falsos. Es como cuando se le dice a la gente que para luchar contra Al Qaeda hay que invadir Irak. O para mejorar la situación de la clase trabajadora británica hay que irse de Europa. O cuando el obrero de Detroit se convence de que su problema son los mexicanos que cruzan la frontera en Arizona”, graficando con un ejemplo algo rebuscado y no del todo entendible.

La resistencia del gobernador Mario Das Neves y de la sociedad chubutense en su conjunto, tanto a la minería contaminantes (megaminería) como a la instalación de una nueva central nuclear en la provincia, desató un cortocircuito entre la provincia y la nación, de la cual no es ajeno el Subsecretario del área, quien no ha encontrado a una Patagonia receptiva de una central de generación nuclear y tampoco la tiene en la zona de Sierra Grandes (R.N.) lugar en el que se previene su localización y donde la población está muy descontenta, más aún luego de ver el resultado que dejó la minera china, la cual explota la mina de hierro en esa localidad y no ha producido más que desocupación, contaminación y saqueo. (Agencia OPI Chubut)