Nicolás Dujovne confirmó que la inflación de junio estará en torno a 1,5%

27/06 – 11:00 – El ministro de Hacienda aseguró que el dólar salió de la tapa de los diarios. Y que saben que tienen que emitir menos deuda.

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anticipó que la inflación de junio estará en torno a 1,5%, como había informado Clarín. “Estábamos contentos con la cifra de mayo, que había dado 1,3%, y pensamos que en junio podemos tener una cifra buena también, cercana al 1,5%. Creo que estaremos por ahí, en 1,4%, 1,5%, 1,6%. Empezamos a consolidar cifras más cercanas a 1,5%, cuando veníamos de números peores en la primera parte del año”, indicó el funcionario en una entrevista en radio Mitre. Detalló que en junio, la segunda y tercera semana fueron buenas, mientras que la primera y la cuarta fueron peores.

Dujovne opinó que se rompió un escalón al pasar de 2 a 1,5% de inflación. “Y lo que queremos es acercarnos al 1% a fin de año, así como el año pasado queríamos llegar al 1,5% a fin de año”.

Consultado por el último salto del tipo de cambio que se dio el lunes y su relación con la campaña electoral y la candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ministro le bajó el tono. “Puede que sí y puede que no, no lo sabemos. Lo importante es que el tipo de cambio se ha movido 10 o 15 centavos ayer y nos preguntamos si fue por la campaña o no pero nadie se pone nervioso y creo que es la ventaja de que este sistema de tipo de cambio flotante en el que insistimos tanto se está consolidando y así como a veces sube y a veces baja estamos tranquilos en ambas ocasiones”.

De todos modos, indicó que la candidatura de la ex mandataria “por supuesto ocupa un papel y nos trae nuevamente al centro de la escena la gran discusión de si queremos volver a la política económica del populismo, en la cual nos íbamos consumiendo las rutas, todo lo que habíamos construido en la Argentina, el autoabastecimiento energético, la baja inflación, mintiendo con las estadísticas y generando pobres o si queremos ir construyendo la Argentina que piensa en el futuro, con medidas que a veces son costosas pero que son para ir mejorando la vida de los argentinos”, sostuvo.

Dujovne dijo que la suba del dólar hasta puede ser buena noticia para quienes creen que el peso está sobrevaluado. “Lo importante es que ha salido de la tapa de los diarios y ha pasado a ser parte de un análisis más finito, de los economistas y politólogos, pero no es una preocupación de las familias”, aseguró. También ponderó que esa suba del dólar se dé en un contexto de baja de la inflación.

Sobre el bono a 100 años y la emisión de deuda, el funcionario admitió que 1 de cada 4 dólares que se colocan son para financiar el déficit. “Hemos decidido financiar déficit con endeudamiento y no con emisión monetaria porque estamos luchando contra la inflación, que es el peor impuesto que ataca al bolsillo de las familias. Obviamente sabemos que tenemos que emitir menos deuda y que bajar el déficit. Lo estamos haciendo. Esto es un puente hasta que terminemos de consolidar la baja del déficit fiscal”, admitió.

Proyecciones 2018

El ministro de Hacienda estimó, además, que en 2018 Argentina crecerá “seguramente por encima del ritmo al que crecerá este año, que es 3%”, y destacó que la inflación proseguirá a la baja y que la el déficit fiscal se reducirá a 3,2% del PBI.

“El año que viene vamos a tener una reducción del déficit desde el nivel de este año a 3,2% del PBI, como va a estar establecido en el Presupuesto; la inflación va a seguir bajando y vamos a crecer seguramente por encima del ritmo al que lo estamos haciendo este año, que es 3%”, dijo. (Clarín)