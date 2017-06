Rotundo fracaso de las paritarias docentes

27/06 – 17:40 – Luego de la reunión entre la ADOSAC y el Ministro de Educación Esteban Bullrich, estaba prevista la realización de la reunión paritarias con el gobierno provincial, la cual comenzó hoy a las 10:00hs en el CEPARD en Río Gallegos. Al finalizar la misma, no hubo ningún tipo de acuerdo. El gobierno presiona para que ADOSAC levante el paro, pero se niega a hablar de salarios. El sector docente se retiró de la mesa de acuerdos sin resultados y ofrecerá una conferencia de prensa a las 18:00hs donde expondrán los hechos y el posicionamiento gremial ante la opinión pública.

“Siguen dando vueltas, no quieren hablar de salarios y pretenden negociar el levantamiento del paro, con los fondos que manda Nación para pagar lo que ellos nunca debieron dejar de pagar: los sueldos”, así resumió el Secretario General de la ADOSAC Pedro Cormack, el fracaso de las paritarias que el sector docente mantuvo con las autoridades provinciales, luego de haberse reunido con el Ministro de Educación Esteban Bullrich, oportunidad en la cual el funcionario refrendó en un Acta el compromiso de asistir financieramente a la provincia para el tema educativo, puntualmente.

Esta tarde la ADOSAC realizará una conferencia de prensa a las 18:00hs donde se expondrá ante la opinión pública el resultado de las paritarias con la provincia, sin embargo, las fuentes gremiales le indicaron a OPI que el mayor fracaso de cualquier acuerdo viene de la posición que tiene el gobierno de la provincia, en cuanto a la negativa de poner sobre la mesa la discusión salarial y hasta remarcaron que “redoblan a la apuesta”, dejando entrever (sin decirlo expresamente) que el pago de los sueldos y aguinaldo seguirá, en tanto ADOSAC aporte una solución al restablecimiento de las clases en Santa Cruz.

“De aumento no quieren hablar y fijaron como condición base para cualquier discusión, volver a dar clases, sabiendo que si el gremio da ese paso, es una derrota de la que no va a poder volver”, nos dijo la fuente, quien no descartó que en esta instancia y ante la actitud del gobierno, el conflicto lejos de resolverse, se profundice.

Recordemos que Bullrich destinó fondos especiales para que sean puestos al día los salarios docentes, el aguinaldo y el incentivo, pero “oficialmente” el gobierno nacional no quiere aparecer creando una “isla salarial” en Santa Cruz, por temor a que los demás sectores comiencen a presionar para pedir ayudas equivalentes al gobierno nacional.

Alicia Kirchner, tiene el duro trabajo de resistir a la negociación salarial con el sector docente, pero persistiendo en esta línea, jamás podrá resolver el problema docente, porque poner al día los sueldos no es tema de negociación, indicó la ADOSAC, es una obligación del empleador. Ahora bien, como lo habíamos dicho en varios análisis previos, era obvio que el Ejecutivo, una vez destrabada la ayuda nacional, iba a consolidar esta posición ante los docentes para exigirles volver a las aulas, facturándole “el esfuerzo” de pagarles en tiempo y forma; y también dijimos que esto no sería aceptado como moneda de cambio y/o negociación, pues estaba claro que la intención era (o es) hacerle perder de vista al gremio, el primer objetivo por el que inició la lucha: la recomposición salarial.

Ahora Alicia tiene tres problemas: uno con Nación que le manda fondos pero no le puede devolver la crisis resuelta, otro con la ADOSAC porque si bien les paga lo adeudado, sigue adeudándole la negociación salarial y por lo tanto no puede sacar el conflicto de las calles y tres, si negocia aumento salarial con fondos nacionales para el sector docente, todo el resto de la administración pública le caerá encima para obtener el mismo beneficio.

Mañana la ADOSAC realizará un Plenario de delegados en la localidad de San Julián y el fin de semana habrá un Congreso Docente en Caleta Olivia. Allí, se pondrá en discusión todo lo actuado en estas reuniones, tanto con Nación como con Provincia y de allí resultará la posición final del gremio docente y cómo se plantará ante la crisis educativa que ya van para 90 días en Santa Cruz y preocupa seriamente al gobierno nacional, que aún no encuentra la llave para destrabar el conflicto. (Agencia OPI Santa Cruz)