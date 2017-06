Gremios movilizaron reclamando gestión, salarios y políticas públicas

28/06 – 15:00 – Una nueva movilización se llevó a cabo este mediodía en Río Gallegos. Los gremios agrupados en la Mesa de Unidad Sindical marcharon hacia casa de gobierno y cumplieron con esta nueva manifestación multisectorial donde se concluyó leyendo una larga proclama donde abundaron las críticas hacia la falta de gestión de la gobernadora y la complicidad del gobierno nacional, que coadyuvan para que Santa Cruz esté viviendo la situación social por la que ya lleva 100 días transitando con carpas de docentes, jubilados y judiciales en la calle.

Luego de la tradicional concentración en calles Roca y San Martín de Río Gallegos, los gremios reunidos en la Mesa de Unidad Sindical, entre ellos ATE, ADOSAC, Judiciales, Salud, CTA-A etc, confluyeron en una marcha conjunta hacia la casa de gobierno, donde los sectores representados dieron lectura a un comunicado conjunto en el cual abundaron duras críticas hacia la falta de gestión por parte de Alicia Kirchner y su gobierno, como así también arreciaron críticas y reclamos hacia el gobierno nacional por la falta de resolución de la crisis social, sobre la que se sobreponen causas de orden político.

El documento completo, que elaboró y leyó la M.U.S en el acto, dirigida “A todos los ciudadanos de Santa Cruz”, expresó lo siguiente:

“El gobierno de Alicia Kirchner, comenzó su gestión dejando en la calle a cientos de compañeros de la administración pública, continuó su trabajo manipulando a través de una banda de legisladores cínicos, la cámara de diputados, avanzó más y diagramó una justicia que le permita a su gabinete y a ella misma, proceder de manera negligente y delictiva.

Pero no fue suficiente para los planes que tenía, y logró mantener en el tribunal de cuentas, una forma de trabajo que impide realizar un seguimiento serio y responsable de cómo se maneja el ingreso y el egreso de dinero en toda la provincia.

El plan gubernamental estaba definido desde el comienzo, y por eso a días del mes de julio, no han comenzado las clases, no funcionan los juzgados, la salud está parada y agonizando, y no ha habido para el sector estatal en su conjunto, una paritaria donde se discuta cómo se hace para que ningún estatal viva con sueldos de pobreza y tenga que decidir qué es lo que ese mes va a dejar de hacer, o comprar o pagar porque todo no se puede.

No se paga ni el salario bajo ni el medio, ni el alto en tiempo. No se ha logrado que miren, contengan y cumplan con nuestros jubilados. No se ha cumplido con los acuerdos paritarios del año pasado, y no existe ninguna planificación provincial hasta la fecha, que nos muestre una intención de cambiar este estado de cosas.

Lo único que existe y quedó demostrado estas últimas semanas, es una desesperación desquiciada por volver a manejar algo del poder económico que han tenido y les ha permitido llegar al insulto de revolear millones en bolsos mientras tanto en Santa Cruz la pobreza se multiplica día a día.

En Santa Cruz plata hay, lo que no hay es orden, control, registros, y seguimiento. No sabemos ni dónde va ni donde está la plata; y tenemos una interminable lista de funcionarios cómplices que se encargan de que sea así y una justicia que le dice que ocultar la información, violar la constitución e incumplir las normas es lo correcto.

Así hemos llegado a un punto donde sabemos cuál es la intención del gobierno provincial, pero debemos también analizar cuál es la intención del gobierno nacional también. En esta historia y en esta realidad no hay santos ni ingenuos, acá también hay intención. Porque a los despedidos de Alicia que hoy suma a miles de docentes que no tienen sus horas, se suman los despedidos de Macri que ha resuelto bajar empleos, bajar pensiones, bajar programas y después dependiendo de la repercusión o las mandas judiciales, volverlas a implantar algunas. Esa también es una forma de gobierno, ahí no hay equivocaciones ahí hay una estrategia y una intención. El poder económico en todo el país está haciendo, como lo siempre, estragos.

En este país no hay desgobierno, ni improvisación. Hay sectores políticos que se han enriquecido a costa de mantener a los sectores pobres en la pobreza, que se dependa de un plan, de un favor, de un subsidio. Lo hicieron acá y lo hacen en Nación. A nadie le interesa un pueblo pensante que pueda disputar poder, elegir cómo vivir y proyectar un país o una provincia donde todos tengan oportunidades. Perpetuar el sometimiento y la dependencia es una forma de gobernar.

Si después de estos casi 100 días de lucha, apareció algo de plata. Que paguen ya. Si lograron que les dieran más plata, que acuerden con los trabajadores una pauta salarial ya. Si finalmente nos van a endeudar a largo plazo, que los hospitales de toda la provincia tengan médicos, enfermeros y auxiliares, que se mantengan los puestos de trabajo, que se regularicen los servicios de la CSS con el cese de la intervención y el pago a prestadores. Que las escuelas estén impecables para nuestros niños. Que haya agua en cada casa, luz, gas y comida.

Porque si con tanta deuda eso no sucede, entonces será que nos han robado la provincia una vez más."