No hubo acuerdo en el Consejo del Salario y el Gobierno apeló a un decreto para fijar el mínimo

28/06 – 10:00 – Los empresarios habían ofrecido un aumento del 20,3%, que los gremios rechazaron; el Ejecutivo intervino y fijó un piso de $ 10.000, lo que representa un 24%; no pasaba desde 2004

Por: Mariano Obarrio

Las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales no llegaron a un acuerdo y el gobierno de Mauricio Macri resolvió ayer mediante un laudo elevar la pauta del nuevo salario mínimo, vital y móvil a $ 10.000 en julio de 2018, lo cual implica un aumento del 24% sobre el haber actual, de $ 8060, que rige desde enero último.

Según la resolución del Ministerio de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca, los montos serán actualizados en tres tramos: $ 8860 a partir de julio, $ 9500 en enero y $ 10.000 en julio del año próximo. Se destaca que será el mínimo salarial que deberá percibir un trabajador soltero.

La oferta de las cámaras empresariales suponía un aumento del 20,3% en tres partes: $ 8860 en julio, $ 9200 en enero próximo y $ 9700 en julio de 2018. Pero la demanda unificada del sector sindical -la CGT y las dos CTA- estaba muy lejos: $ 14.060, para alcanzar el valor de la canasta básica para una familia con dos hijos, o sea, un incremento del 75%.

La propuesta de los empresarios fue rechazada de plano por los dirigentes sindicales. Y la resolución de Trabajo no la mejora sustancialmente. El enojo puede generar que los gremios más combativos comiencen a debatir la convocatoria a una medida de fuerza, pero el ánimo general no es agitar demasiado la situación.

En la Casa Rosada descartaban anoche un paro nacional. Apostaban a la división de las centrales gremiales y a la fragmentación dentro de la propia CGT. Las dos CTA, que dirigen Hugo Yasky y Pablo Micheli, son más combativas; la CGT es más dialoguista.

La resolución de Trabajo, que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial, también incrementará en 24% el seguro del desempleo, de $ 3000 a $ 3800.

Hubo dos conclusiones sobresalientes al terminar la tensa reunión de la Comisión del Salario Mínimo en el Ministerio de Trabajo. Por un lado, la suba de 24% resultó más alta que la pauta promedio de las últimas negociaciones paritarias, del 20,9%, que era lo que quería Macri. “Un acuerdo en 21 o 22% hubiera sido lógico; 75% era un disparate. Es el haber mínimo para solteros”, subrayó anoche a LA NACION una fuente de la cartera laboral.

Otro dato relevante: desde 2004, cuando se restituyó la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil entre el Gobierno, las cámaras empresariales y las centrales sindicales, las subas del salario mínimo se resolvieron por acuerdo, y ésta será la primera vez que la cartera de Trabajo laudará en una resolución.

De la reunión participaron Triaca y los representantes de la CGT Carlos Acuña, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y José Luis Lingeri, entre otros. De la CTA, estaba Roberto Baradel; de la CTA Autónoma, participó Pablo Micheli. Del sector empresario, asistieron Daniel Funes de Rioja (UIA), Alberto Frola (CRA), Graciela Fresno (Fehgra), Pedro Etcheverry (CAC), Adelmo Gabbi (Bolsa), Verónica Sánchez (Fehgra), Daniel Asseff (Coninagro), Luis Galeazzi (Argecon), Ignacio De Jauregui (CAME) y Jorge Hulton (Camarco), entre otros.

Comenzada la reunión, se hizo un homenaje al fallecido dirigente Gerónimo Venegas (Uatre) y se conformaron las comisiones. Hubo dos sesiones y no se llegó a un acuerdo.

“El reclamo nuestro era de $ 14.600, que es la línea de pobreza del Indec para una familia tipo”, dijo Micheli, de la CTA. Luego, Trabajo informó que el pedido era de $ 14.060.

“La oferta de 20,3% está muy lejos, en una economía irregular como la que estamos viviendo. Si por lo menos hubiesen planteado una cosa intermedia entre los $ 14.600 y los $ 9800, nosotros podríamos haber discutido con la posibilidad de cláusula gatillo”, agregó el sindicalista al salir de la cartera de Trabajo.

“Si el Gobierno fija después unilateralmente el mismo salario mínimo que planteó el sector empresarial, veremos que el laudo no es tan laudo, sino que es a favor de quienes quieren dar este aumento irrisorio”, agregó Micheli. “La explicación es que no pueden pagar eso, que la economía no está bien. ¿Cómo vivimos los trabajadores con eso?”, se preguntó el jefe sindical.

Sobre una posible reacción de las centrales sindicales frente al aumento dispuesto por el Gobierno, Micheli dijo a LA NACION: “La estamos discutiendo, pero una respuesta va a haber. La propuesta nuestra a las otras centrales será un paro nacional”. (La Nación)