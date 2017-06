Un helicóptero sobrevoló la Corte de Venezuela y disparó: Maduro dijo que fue “un ataque terrorista”

28/06 – 11:00 – El presidente de Venezuela sostuvo que fue desde un helicóptero que pertenece a la policía científica venezolana y que también sobrevoló el Ministerio de Interior

Un helicóptero policial sobrevoló esta tarde en Caracas la sede del Tribunal Superior de Justicia y, presuntamente, disparó y lanzó granadas, en un episodio que generó más confusión en un día cargado de tensión y de la amenaza del presidente Nicolás Maduro de que el chavismo estaría dispuesto a “tomar las armas” contra los opositores.

En ese marco, Maduro denunció que la acción de la aeronave -conducida por un piloto que luego se identificó como Oscar Pérez- se trató de un “ataque terrorista”. Junto a este hecho confuso ocurrieron escenas de tensión en la Asamblea Legislativa -que está controlada por la oposición- hacia donde acudieron militares y la mantuvieron asediada. También, tanquetas estaban en las afueras del Palacio Miraflores, sede del Ejecutivo, reforzando la custodia.

“La Fuerza Armada toda la he activado para defender la tranquilidad. Más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han realizado este ataque terrorista”, señaló el mandatario en el palacio presidencial de Miraflores.

Durante un acto de premiación por el Día del Periodista, Maduro reveló que el helicóptero que atacó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pertenecería a la policía científica venezolana.

“Había en el TSJ una actividad social, podían haber ocasionado una tragedia. Dispararon contra el TSJ y luego sobrevolaron el Ministerio de Interior y Justicia. Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando”, dijo Maduro, quien no reportó heridos y confirmó que una de las granadas no explotó.

El presidente aseguró que la aeronave era conducida por un hombre que fue piloto de su ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, general retirado que se ha distanciado del gobierno, a quien Maduro vincula con un supuesto plan de golpe de Estado en su contra.

Durante el acto, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, afirmó que la aeronave era pilotada por un “individuo que se alzó en armas contra la República”.

En las redes sociales circularon fotos del helicóptero sobrevolando Caracas con un cartel que decía “350 Libertad”, en referencia al artículo constitucional que establece el desconocimiento de gobiernos que contraríen las garantías democráticas.

En las imágenes se observa a dos tripulantes, uno con el rostro cubierto por una capucha y el otro con la cara destapada.

La prensa local divulgó un video de un hombre que se define como investigador de la policía científica, al que le atribuyen haber sobrevolado el helicóptero y quien afirma que su combate es “contra la tiranía”.

“Les pedimos que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle (…). Nuestra misión es vivir al servicio del pueblo”, expresa el hombre en el video.

Maduro enfrenta desde el 1 de abril una ola de protestas de opositores que exigen su salida del poder, y que ya deja 76 muertos. (Clarín)