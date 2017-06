La vergüenza de un contrato que une al kirchnerismo con Cambiemos

29/06 – 16:00 – OPI es prácticamente el único medio que viene informando con regularidad y profundidad, aspectos del vergonzoso acuerdo YPF-Chavron, firmando durante la era kirchnerista y avalado, continuado y jamás investigado por el macrismo. El Dr Ricardo Monner Sans se ha transformado en el único ciudadano que denunció ante la justicia este irregular convenio, razón por lo cual se instruyó una causa y el ex senador Rubén Giustiniani es quien plasmó los detalles de este “acuerdo” en un libro de reciente aparición. OPI entrevistó al autor de “El contrato secreto YPF-Chevron”.

Rubén Giustiniani es Ingeniero Civil, senador dos veces por el Partido Socialista del cual es presidente, ex diputado nacional, catedrático en la Universidad de Rosario, con seis libros publicados y un defensor a ultranza del patrimonio nacional, quien en su última obra hizo un profundo estudio del absurdo contrato que YPF firmó con la empresa Chevron, durante el kirchnerismo, a raíz de lo cual publicó un libro titulado, precisamente, “El contrato secreto YPF-Chevrón”.

Fue editado por dos universidades y Eudeba a la vez que presentado en la 43 Feria Internacional del libro en Buenos Aires y de acuerdo a las propias palabras del autor, quien le brindó una entrevista a OPI, la finalidad de la obra “es difundir un poco las características del contrato secreto YPF-Chevrón que dejó de ser secreto a partir del fallo de la CSJ de la Nación del 10 de noviembre de 2015 y el cual 7 meses después me fuera entregado en la mano y entonces en el libro contamos un poco las características que tiene este contrato”, señaló el autor.

OPI – En pocas palabras ¿Cómo define Ud este Acuerdo entre YPF y Chevrón en la década kirchnerista?

Rubén Giustiniani – Creo que es un contrato lesivo al interés nacional por varios aspectos. No es una inversión directa de Chevrón en argentina, sino un préstamo anunciado en el 2013 por la entonces presidenta argentina y el CEO de la empresa; en segundo lugar porque el contrato no está firmado por Chevrón, como se dijo, sino por dos empresas off shore radicadas en paraísos fiscales. Es decir, está firmado el contrato por Chevrón Overseas Service como prestamista, radicada en Islas Bermudas y empresa Chevrón Investiment One como subsidiaria de YPF, radicada en el Estado de Delaware en EEU, un reconocido paraíso fiscal.

Luego, el contrato describe una batería de garantías para Chevrón con una cuenta en NY y una estructuración de sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales muy llamativas, es decir, con los Panamá Pepers se conoce que las empresas off shore radicadas en paraísos fiscales es la metodología para opacar transacciones y evadir impuestos. Lo llamativo (grave) y curioso es que se haga con una empresa con mayoría accionaria del Estado como YPF.

Para mi, el objetivo de la responsabilidad de Chevrón en argentina, no aparece; es decir, ante la eventualidad de riesgo ambiental grave como es el fracking, motivo por el cual Chevrón viene de un juicio multimillonario por contaminación en Ecuador, a través de esta estructuración armada en Argentina, esconde su presencia por lo cual, si hay contaminación en nuestro país, la vamos a pagar los argentinos, no ellos.

OPI – ¿Qué sabe de la causa iniciada en la Justicia por este Acuerdo?

RG – El juicio lo está llevando el Dr Ricardo Monners Sans y se está sustanciando en el Juzgado del Juez Torres y la última novedad es que pidió ser Amigo del Tribunal y luego del rechazo del Fiscal, logró que lo aceptaran; por lo tanto, le va a permitir al Dr Monners Sans poder conocer de primera mano cómo se mueve el expediente y cada paso que se de en la causa.

Yo lo que se de la causa es lo que el Dr Monners Sans me ha dicho porque no veo que haya tenido ninguna repercusión periodística. Hasta donde yo percibo, esta última cuestión de tener acceso al expediente es sumamente importante, porque sino ninguno de nosotros podíamos saber qué es lo que pasa allí. Ahora, quizás el Dr Monners Sans nos podrá comentar en qué estado se encuentra el expediente.

OPI – ¿Cómo ve Ud la actitud del actual gobierno frente a este acuerdo, teniendo en cuenta que Laura Alonso venía con el lápiz rojo en la Oficina Anticorrupción y de pronto pidió perdón y no habló más del contrato?

RG – Creo que hay una continuidad del gobierno anterior y veo que este gobierno apuesta fuerte a los no convencionales de Vaca Muerta, por tal caso el presidente Macri estuvo en Huston por este tema. También debemos tener en cuenta el resultado de la Audiencia Pública, cuando fue la crisis del gas, donde allí el gobierno decidió llevar el gas a boca de pozo de los 2,60 dólares que tenía, en una escala de subas semestrales de gas hasta el 2019 a los7,60 dólares. Esto se hace para que sea rentable a las inversiones; de esta manera se está ofreciendo un gas que a boca de pozo va a estar en el 2019 a 7,60 dólares y el gobierno aspira a acercar inversiones a Vaca Muerta, porque todos sabemos que el Fracking es un método extractivo más costoso que el convencional, sobre todo allí que está a 3.000 mts de profundidad, más inaccesible aún que en EEUU.

Ahora hay un anuncio de una apuesta muy grande al puerto de Bahía Blanca para extender desde Vaca muerta una línea ferrovial y evidentemente esto del gas a boca de pozo es una decisión política muy fuerte, porque va a tener un alto impacto en las tarifas domiciliarias e industriales, por cuanto el gas a boca de pozo es casi el 70% de la factura que todos pagamos. Llevarla al 2019 a 7,60 dólares sin saber a cuánto va a estar el dólar en ese momento, o sea, llevar el millón de BTU a 7,60, cuando el millón de BTU en el mercado internacional está fluctuando entre 2 dólares y como tope 3 dólares, es de alguna manera equiparable a la política que llevó el gobierno anterior, que el barril de petróleo y cuando cayó a 40 dólares el barril, le seguíamos pagando 70 dólares a las petroleras. De alguna manera es la continuidad de la política del subsidio con la diferencia (y el agravamiento) que este subsidio va a salir del bolsillo directo de los usuarios, antes pagábamos todos igual, pero la plata salía del presupuesto millonario que disponía el gobierno, ahora lo vamos a pagar cada uno de los argentinos en nuestras facturas.

OPI – ¿Le llama la atención el silencio de todos los medios nacionales más importantes sobre este tema? inclusive sobre su libro; cuesta encontrar una nota en los medios más leídos, sobre su presentación y contenido.

RG – Es evidente que es así; este contrato por las características que tiene, donde se cede soberanía, se fija competencia en los tribunales de Nueva York, se cede inmunidad soberana, entre otros hechos relevantes, es muy llamativo que la prensa no se haya hecho eco de esto, pero creo que es por la decisión del actual gobierno de darle continuidad a Vaca Muerta y esto es parte de lo que se ha ofrecido a todos los inversionistas petroleros como Malasia Petroleum y otras empresas multinacionales; en definitiva el gobierno apuesta muy fuerte en Vaca Muerta y es resultado de todo ello.

OPI – ¿En qué marco se puede entender que Macri no quiera ahondar en un acuerdo de este tipo, vergonzoso, cláusulas secretas, textos con el 50% tachado?… ¿Cómo lo puede tolerar el actual gobierno, después de lo que prometió en campaña?.

RG – Por lo mismo que decía al principio: el actual gobierno compró de alguna manera la apuesta de que Vaca Muerta es el lugar a donde van a venir las inversiones a la Argentina. Después que el país estuvo parado por cuatro meses, luego el fallo de la CSJ, después que el gobierno aplicara el tarifazo del 1000% que más tarde bajó al 400%, si uno mira el documento que elevó el Ministerio de Energía a la Audiencia Pública, ahí está explicitado que se va a llevar el gas a boca de pozo el millón de BTU a 7,60 dólares al 2019, para hacer rentable Vaca Muerta y esa es la apuesta del gobierno, por eso no quieren hacer ruido con este tema y que se sepa lo menos posible.

Sin embargo, debo decir que es un secretismo que termina mal, por cuanto la experiencia de Brasil lo demuestra; empresa modelo como Petrobras con Oderebrech, hizo que se caiga a pedazos el gobierno, que se caiga a pedazos la institucionalidad de Brasil, todo por mantener el secretismo. De hecho la Ley de Acceso a la Información que está aprobada en Argentina se formuló en el mismo momento en que a mí me entregaban el contrato y si uno la lee detenidamente, en el inciso M, exime a las Sociedades Anónimas de dar información. Es decir, de alguna manera dijeron: este contrato es el último que se va a conocer.

Pino Solanas me dijo que recientemente cuando pidió por nota el contrato firmado por YPF con Dow Chemical, le contestaron que con la actual ley de Acceso a la Información, por ser sociedad anónima, están eximidos de dar todo tipo de información. Esto ocurre hoy, a pesar que el fallo de la Corte Suprema dice muy claramente que aún siendo Sociedad Anónima pero tener mayoría del Estado, al estar el presidente de la Compañía nombrado por el presidente de la Nación y tener un Directorio formado por parte del Estado y ser una empresa sostenida con el esfuerzo de todos los argentinos, dado que todos nosotros estamos pagando la deuda de 5 mil millones de dólares de Repsol, el derecho del acceso a la información es del pueblo de la nación y no del estado.

Si bien la ley tiene cosas muy positivas, en este caso, el gobierno de Cambiemos ha logrado esa excepción y si el acuerdo YPF-Chevrón se diera hoy, estaríamos ante la imposibilidad fáctica de enterarnos de qué se trata todo esto. (Agencia OPI Santa Cruz)