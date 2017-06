En respuesta al gobierno: paro provincial de la Mesa de Unidad Sindical

30/06 – 13:00 – Luego que el gobierno provincial diera a conocer medidas “aleccionadoras” sobre el sector docente, lejos de doblegar el ánimo de los trabajadores que se sienten “medidos” por el gobierno en su capacidad de reacción, la Mesa de Unidad Sindical estableció un paro general provincial para el día lunes próximo, a la vez que todos los gremios que la componen se encuentra realizando medidas de fuerza, entre ellos ADOSAC que respondió públicamente, ante las amenazas de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación.

La Mesas de Unidad Sindical, integrada por gremios estatales de la provincia, convocaron a un paro general provincial para el día lunes 3 de julio, al ofrecer una conferencia de prensa donde estuvieron representados todos los sectores que componen esta alianza sindical, quienes tienen reclamos comunes al gobierno de la provincia, más allá de los sectoriales.

A partir de la amenaza disparada por la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, de acudir a la justicia, descontar los días de paro y actuar directamente en contra del gremio docente, al cual hace varios meses que no le paga la cuota sindical, pero sí se los descuenta del salario a cada docente, la Mesa de Unidad Sindical aseguró que el gobierno pretende judicializar la huelga docente para aleccionar al resto de los gremios en conflicto y aseguraron que no es ésta la forma de aportar a la paz y la búsqueda de una solución.

Particularmente el representante de la ADOSAC, pedro Cormack aseguró que “la gobernadora busca desgastar la lucha docente, pero contrariamente – dijo – retroalimentan nuestra fortaleza y nos hace sentir que estamos en el camino correcto, porque el gobierno está mostrando sus debilidades con estas actitudes autoritarias y sin otro objetivo que atacar para defenderse”.

ATE y Aprosa se encuentran transitando por un paro general de 48 horas, al igual que los Viales que determinaron 120 horas de paro, los judiciales con carpa hace 93 días, los docentes de paro 120 horas, acampe en gobierno y 3 meses sin actividad escolar, los jubilados en casa de gobierno, frente a la Caja de Previsión Social y reclamos permanentes en todos los sectores de la Educación, más la opinión de los padres autoconvocados quienes consideran que las medidas dictadas por el CPE como la postergación del receso invernal no tiene ningún efecto práctico y son pesimistas sobre el verdadero éxito de la estrategia del gobierno para atacar el conflicto docente. Todos creen que en realidad, estas acciones profundizarán la crisis y postergará el inicio del ciclo lectivo.

Ayer, luego de conocerse la posición del gobierno provincial respecto de los docentes, ADOSAC emitió un comunicado el cual transcribimos a continuación, donde expresa su voluntad de resistir la acción intimidatoria y las amenazas de la funcionaria del CPE, actuando en todos los frentes, incluyendo el judicial y en cuyo texto alude que la “ilegalidad” de la cual habla Velázquez, es en la que está inmersa el propio gobierno provincial al retener indebidamente parte del salario y no pagar la cuota sindical al gremio (al cual le debe 30 millones de pesos) y hasta critica a la propia funcionaria, quien se encuentra denunciada por corrupción.

Los docentes mantenemos nuestra fortaleza, ante la debilidad de un gobierno sin rumbo que aprieta y amenaza

A raíz de las declaraciones efectuadas por la titular del Consejo Provincial de Educación María Cecilia Velázquez y ante una aparente demostración de fortaleza que pretende hacer el gobierno provincial, la cual debe interpretarse como un acto de inmensa debilidad, propio de quienes apelan a políticas de apriete ante la falta argumentos que puedan convencer o consensuar con el sector.

Este gobierno, carente de idoneidad y legitimidad para gestionar su propia crisis, pretende hablar de ilegalidad y en primer lugar, debemos recordarles que casi todos sus funcionarios están sospechados por corrupción y como si esto fuera poco desde el inicio de su gestión continua con la confiscación de los fondos sindicales y cuotas alimentarias, paga tarde con más de 40 días de mora y mal a todos los trabajadores de Santa Cruz y en segundo lugar, teniendo los fondos para pagar un aumento salarial, sigue apostando al congelamiento y a la profundización del conflicto.

Está claro que nosotros estamos gremialmente organizados y fortalecidos en esta lucha que llevamos adelante con datos estadísticos históricos, porque nunca hubo un conflicto de 4 meses de duración que sostenga y mantenga un porcentaje de acatamiento por encima del 80% en toda la provincia como en este momento.

Si hay alguien desesperado y con miedo, no somos los docentes. Si hay alguien con incapacidad y sin argumento, es el gobierno provincial que solo no puede y debe recurrir a asistencia financiera de Nación.

Los docentes tenemos claro los objetivos que perseguimos y estamos convencidos de los valores por los que peleamos a diario. Ellos están desesperados porque ni siquiera pueden sentarse y mantener un diálogo, porque hasta para eso son incapaces.

No bajaremos nuestra lucha, no nos dejaremos extorsionar y no permitiremos al poder que elimine nuestros derechos y es esta convicción de lucha a la que teme gobierno, flojito de papeles, de convicción y de moral, para aleccionarnos con aprietes y amenazas. (Agencia OPI Santa Cruz)