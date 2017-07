Afirman que en el tema “Represas”, Cambiemos elabora un relato como el kirchnerismo, que no sirve para nada

03/07 – 16:30 – Es sabido que el gobierno de Mauricio Macri se sorprendió de la gran corrupción que encontró en el proyecto de las represas sobre el Río Santa Cruz. Dio marcha atrás en algunas cosas, pero los chinos le impidieron retroceder más de los debido. Inmediatamente reprogramó y volvió a la carga, pero sin hacer los deberes, por ese motivo la Corte Suprema de Justicia le exigió el EIA que Santa Cruz nunca había cumplido. Ahora, ambos (Nación y provincia) dicen que está todo listo. ¿Estará todo?. La sospecha de que se está cortando camino en el tema medioambiental es cada vez más fuerte y el responsable de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, negó terminantemente que el problema esté resuelto.

La información que distribuye Telam, es la que se viene emitiendo desde hace un mes atrás: todo está listo con respecto a las represas sobre el río Santa Cruz, ahora se realizarán las Audiencias Públicas en El Calafate y Cdte Luis Piedra Buena y a ese efecto la Casa Rosada informó que está aprobado el estudio de factibilidad para la construcción de los diques, asegurándose ahora que se remitió el Estudio de Impacto Ambiental al Congreso y entendiendo que estudio hidráulico arrojó como resultado que no se producirán afectaciones a los niveles normales del Lago Argentino y por lo tanto las consecuencias negativas están resueltas.

A raíz de todo esto, OPI consultó al Dr Mario Aguilar, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, organización que interpuso un Amparo para detener la obra. El abogado confirmó que no hay nada resuelto en el tema “Represas” y señaló “Están dando (Nación y provincia) como que la Corte Suprema de Justicia va a resolver algo y la Corte ya no es más competente, hay una jueza, dos expedientes en trámite, oposiciones por varios lados, etc. El problema está judicializado; en realidad desde el punto de vista jurídico, el tema de las represas está virtualmente detenido, por más que el Estado quiera llevar a cabo actos que pueden o no valer posteriormente, aunque pensamos que no porque no hay tiempo suficiente, no se tomaron las debidas medidas y porque no se ha hecho judicialmente. Se están manejando todo por fuera de la justicia y es en la Justicia que está todo detenido” y recalcó insistentemente que cuando la justicia interviene “es imposible salir de ella, van a tener que pasar por el juzgado donde se están tramitando las causas donde nos oponemos, de manera tal, que el gobierno puede estar elaborando cualquier relato, como lo hacía el otro gobierno, pero en la práctica todo lo que diga no sirve para nada, es nulo”, sintetizó el amparista.

Más adelante Aguilar rechazó por incompleto el nuevo Estudio de Impacto Ambiental publicado por el gobierno nacional, a su criterio sin destacar los serios riesgos que afectan al glaciar Perito Moreno, aludiendo que hay muchos estudios muy complicados y costosos que no se han realizado.

“Estas serias fallas que tiene el nuevo EIA – señaló Aguilar – van a ser cuestionadas en tiempo y forma porque esto recién ahora se hizo público, van a ir al senado de la nación, van a hacer una teleconferencia con Santa Cruz, una suerte de payasada de todo esto que es una cosa muy seria, cuando el EIA tiene que ser previo a una decisión política de hacer tremenda obra” y sobre las Audiencias Públicas publicitadas tanto por Nación y provincia “Las Audiencias es la famosa “licencia social” que no se consultó nunca; se hicieron unas simuladas ahí el 15 de diciembre, a un día de entregar el gobierno CFK, después, la última que se iba a realizar fue suspendida por la jueza, por lo cual yo le diría a la gente de Santa Cruz que no se guíe por lo que dicen los gobiernos, sino por lo que diga la justicia”.

El abogado finalizó diciendo que ninguno de los gobiernos, tanto el provincial como el nacional, están haciendo lo que dice la justicia. De acuerdo a su teoría, ambos Estados están caminando por un andarivel distinto “y hacen una puesta en escena”, interpreta el Dr Aguilar.

Es indiscutible que los grandes intereses que atraviesan las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, dejan a ambos gobiernos en medio del oscurantismo, las mentiras y el ocultamiento hacia la sociedad. Tal como ha sucedido en otros casos, por ejemplo el “Acuerdo YPF-Chevron”, Macri asumió con la intención de llegar al fondo del negocio y en la mitad de camino se encontró con sus propios intereses. Esto explica las actitudes que tiene con respecto a los mismos cuestionamientos que se le hacían al kirchnerismo, alrededor de esta obra.

Para cerrar, vamos a transcribir la frase que dijo en Córdoba Bernardo Toro, el filósofo y Director de Fundación AVINA en Colombia, la cual reproduce Perfil: “Destruimos mucha riqueza por perseguir el dinero”. Tal vez la frase aplica para esta oportunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)