Santa Cruz a la deriva, candidatos enfrascados en su interna y el gobierno empantanado en las ayudas nacionales

03/06 – 10:15 – Hay que hacer memoria y mucho esfuerzo para recordar otro momento tan complicado y grave para Santa Cruz, tanto en lo financiero como en lo institucional. Y estamos ante una problemática mayor aún: nadie piensa en la provincia. El gobierno ya ha dado muestras de ser incapaz para gestionar y ordenarse administrativamente y la oposición dando lástima, sigue enfrascada en asuntos de orden partidario solo esperanzado que el hartazgo de la gente por lo establecido, le sea favorable en las urnas para hacerse del poder. (Por Rubén Lasagno)

Cuando digo que Santa Cruz está a la deriva lo expreso en función de ciertos estímulos que se repiten a lo largo de los meses y no tienen solución, como la falta de representatividad política real, cierta, fuerte, con peso específico en el concierto nacional; la imagen de que internamente es un gobierno debilitado, incialmente por la falta de legitimidad y luego por sus propios fracasos, el cual no puede salir de sus vicios cotidianos, incapaz de pensar más allá del día a día, no planifica, no proyecta, no produce y nadie sabe lo que piensa, por cuanto no habla, no informa, no discute ni no acepta preguntas. Hoy, la gobernadora está allí solo para pagar los salarios y como dice no tener los fondos, es dependiente del gobierno nacional hasta para cumplir con sus obligaciones mínimas.

Ahora que Macri (cautivo de Santa Cruz) le manda los fondos y le autoriza a tomar deuda, endurece su posición ante los docentes, pretendiendo congelar sus salarios porque elude la Paritaria salarial y recalienta aún más la crisis social.

Si tuviéramos que buscar una metáfora, podríamos elegir la del barco sin timón. Un barco sin fuerzas, sin motor, sin remos, a merced de las aguas y las corrientes marinas; avanza hacia donde el oleaje lo lleva. Así me figuro Santa Cruz, una provincia que para pagar los sueldos docentes, jubilados y municipios, debe recurrir al gobierno nacional, al cual critica por izquierda pero por derecha recibe mensualmente cuotas millonarias en un verdadero “paga Dios” para los santacruceños, similar a la deuda a 100 años que tomó Macri a costillas de las próximas 10 generaciones de argentinos.

La oposición no pinta mejor. El Radicalismo desangrado por una interna, primero propiciada por el propio Eduardo Costa y luego fomentada por el PRO, a partir de los audios que dio a conocer OPI donde Enrique Braun ordena ir con lista de unidad o transforma en parias políticos a los intendentes que no obedezcan las órdenes del PRO, está dividida (al menos) en dos. Los históricos de la capital provincial y los escindidos de zona norte.

El FPV sin matriz, sin nombres y sin futuro, pone sus fichas en Ana María Ianni (¿?) y Pablo Grasso, algo así como el tren fantasma pasado de moda, convertido en paseo de día para que los niños vean lo burdo y ordinario de los trucos que usaba el parque de diversiones, para asustarlos con monstruos quietos, de cartón pintado, desgastados y viejos de tanto uso y abuso.

Tomando el principio filosófico riojano “Síganme, que no los voy a defraudar”, Grasso, tratando de armar el puzzle con lo que queda del Frente para la Victoria dijo en Río Turbio que se debe votar al oficialismo para “asegurar la continuidad de lo que tanto costó construir”. No se puede digerir la frase del funcionario del IDUV, sin al menos mirar cómo está hoy Santa Cruz después de casi 30 años de administración kirchnerista. Es decir, si esto fue lo que tanto le costó construir en 30 años ¿Qué puede prometer Grasso de aquí en adelante?. Un horror y un dislate.

El resto de la oposición busca un lugar donde guarecerse para capear el temporal eleccionario. Daniel Peralta recurrió a Proyecto Sur, algo bastante alejado de su convicción peronista, más aún teniendo en cuenta que el Dr Dino Zaffrani ha sido un fuerte crítico de las políticas desplegadas por el kirchnerismo, cuando Peralta gobernaba Santa Cruz y es un gran conocedor de los personajes que han interpretado papeles estelares en la década ganada.

En el caso del PO, la izquierda sigue constante en su arremetida partidaria e insiste y persiste en presentarse una y otra vez, logrando de a poco, elevar el porcentaje de ciudadanos que le ponen un voto de confianza. Lamentablemente, como en los demás partidos, se insiste con los históricos que aún así tienen el beneficio de la duda por mantenerse más o menos coherentes con el discurso. Habrá que ver si en la función ejecutiva esa coherencia la sostienen en los hechos.

Finalmente la otra opción naciente, el Frente Renovador, hizo una alianza electoral con Unión Popular, el partido de ATE que puso a dos candidatos en las listas, invirtiendo la ecuación ya que normalmente decimos que los sindicatos se politizan, pero en este caso podríamos hablar (metafóricamente, claro) de la sindicalización del partido que lidera Sergio Massa por la ancha avenida del medio, la cual, en Santa Cruz, habrá que ver si tiene mucho tránsito.

Mientras todo esto ocurre, al provincia sigue empantanada en lo social con algunas señales de agravamiento a partir de que Alicia Kirchner entendió (y así se lo hizo saber a Frigerio) que si no recibe ayuda va a defoltear y eso a Macri le hace perder el sueño. Teniendo en cuenta que la plata va a llegar o llegar (y que las próximas generaciones se hagan cargo) la gobernadora arremete como en los torneos medievales, montada en el caballo, enfundada en su coraza y con la filosa lanza apuntando a sus enemigos, sacando una serie de medidas en contra del sector docente, entre ellas, la supresión del receso invernal, el descuento de los días de paro y la judicialización del conflicto, denunciando a ADOSAC con intención de quitarle la Personería Jurídica.

El objeto de Kirchner es doblegar al sector docente porque no quiere hablar de aumento salarial. Es decir, pretende congelar sus haberes a marzo del año 2016 y que con la puesta al día de los salarios y el aguinaldo (cosa que aún no ocurrió), ADOSAC levante la medida. Si esto sucediera, el gremio habrá hecho 3 meses de paro sin ningún tipo de conquista, lo cual es una verdadera derrota sindical a la cual es obvio que se va a resistir y lo hace con más paro; y el gobierno, inerte, incapaz, con ningún tacto político y desconocimiento total de una negociación gremial, encierra el conflicto, lo ahoga, lo lleva a la profundización; no le brinda a su enemigo ninguna posibilidad de escape y ya lo expresó el General Sun Tzu hace 500 años cuando en el Arte de la Guerra aconsejó a sus generales desembarcar y quemar las naves, de esta manera estaban obligados a pelear sin retirada posible. Hoy, Alicia le quema las naves al sector docente y de esta forma, sin salida, sin negociación y sin diálogo real y productivo, Santa Cruz se encamina a un conflicto total y permanente, que pondrá a la provincia en una recta hacia un destino incierto y peligroso. (Agencia OPI Santa Cruz)