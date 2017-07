Finalmente procesan a Julio De Vido y buscan encarcelar a los responsables en causa publicada por OPI en mayo del 2016

04/07 – 16:00 – OPI es el único medio que desde el año 2008 viene denunciando la corrupción en YCRT. Cuando la empresa intervenida comenzó triangular negocios con la UTN, también fuimos los primeros en darlos a conocer en sucesivas notas; lo propio sucedió con la usina de Río Turbio. Hoy, luego de tanto tiempo, un Fiscal pidió justicia y un Juez tiene la posibilidad de hacer factible el cierre de un negocio impune: YCRT y la asociación ilícita que la administró e intervino durante más de una década. Algunos medios nacionales recién descubren YCRT y el nicho de corrupción en que lo transformó el kirchnerismo. Bienvenidos a la realidad.

De acuerdo a los medios nacionales, por pedido del Fiscal Stornelli, se ha pedido el desafuero de Julio De Vido y la detención de Roberto Baratta, su mano derecha en el tema de YCRT/Río Turbio, al punto que era Baratta quien viajaba a la cuenca, junto con depetris, cada vez que se generaba un conflicto o se debía resolver un tema específico; Jorge Mayoral, ex Secretario de Minería de la Nación, Jaime Álvarez, hoy Presidente del Instituto de Energía de Alicia Kirchner, ex diputado provincial, vinculado a negocios de transporte y servicios mineros, amigo del Vicegobernador Pablo González y articulador con la UTN de los negocios entre las partes; Atanasio Pérez Ozuna, ex interventor de YCRt, actual intendente de Río Turbio, hombre que tuvo a su cargo el periodo de mayor corrupción del yacimiento, otros funcionarios de YCRT como, Miguel Angel Larregina, Coordinador General, Marta Nilda Pérez ex Gerente YCRT Buenos Aires, Juan Marcelos Vargas, ex asesor de la Intervención anterior, Fernando Lisse, ex Gerente de Explotación de YCRT, Martín Juan Goicochea, Decano de la UTN Río Gallegos y Hugo Sánchez, Presidente de la Fundación Facultad Río Gallegos de la UTN.

Los representantes de la UTN en Río Gallegos, casa de estudios convertida en una verdadera Unidad Básica por el kirchnerismo, entidad que usaban para triangular pagos, compras e inversiones con destino al yacimiento, pagando sobreprecios increíbles, inventando toda clase de proyectos millonarios para desviar fondos, entre quienes se encuentran el rector Héctor Brotto, el decano Martín Goycochea y la Fundación UTN Santa Cruz, también usada para fines ilícitos con la responsabilidad de Orlando Pastorio, Hugo Sánchez, Claudio Masson y Gustavo Maza, entre otros más sobre los que la justicia ha puesto sus ojos.

Carlos Stornelli le pidió al Juez Luis Rodríguez la indagatoria, desafuero y detención de Julio De Vido por el delito de Defraudación a la Administración Pública y Malversación de Fondos públicos, junto con 23 involucrados más entre quienes figuran los antes mencionados, todos de Santa Cruz y en algunos casos cumpliendo funciones en la UTN, unidad académica cooptada por el kirchnerismo en la provincia para desviar fondos provenientes de Planificación Federal con destino a YCRT.

En este momento en la provincia se espera la orden de detención de mucha gente involucrada en dicha denuncia. Fuentes judiciales se negaron a dar cualquier tipo de precisión al respecto, pero extraoficialmente se conocen que ya existirían órdenes al respecto y en cualquier momento podrían efectuarse allanamientos en algunas propiedades que desde hace al menos 48 horas están siendo controladas por personal de seguridad nacional.

La causa “De Vido Julio y otros/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos” investiga el desvío de más de 26 mil millones de pesos, entre los años 2005 y 2015, fue anunciada por OPI Santa Cruz el día 31 de mayo de 2016, presentada por el nuevo Interventor Omar Zeidán, nombrado por Decreto Nº 256/16 y patrocinado por los abogados Federico Novello y Jorge A Sourigues.

Allí OPI determinó los fundamentos de la causa y publicó todo el texto de la misma. Sin embargo, los antecedentes de corrupción, triangulación de fondos a través de la UTN, las inversiones ficticias en el ramal ferroviario YCRT-Loyola, el tren turístico, los desvíos de fondos y sobreprecios en el tendido de líneas ferroviarias, la compra de locomotoras obsoletas a precios increíbles en Bulgaria o la compra de insumos, frentes de explotación y herramienta en Polonia a sobreprecios escandalosos, fue una constante de las investigaciones que hizo esta Agencia, desde el año 2008, oportunidad en la que comenzamos a generar información concreta sobre la corrupción que se vivía en el yacimiento, mientras se criticaba la “era Taselli” y el kirchnerismo (con Néstor Kirchner a la cabeza y luego Cristina) hacían uso político de la desgracia de los 14 mineros fallecidos en el 2004, aprovechando el viento a favor para justificar “inversiones” y hacer buenos negocios a espaldas del pueblo.

Todo eso está escrito en decenas de notas, algunas de cuyos links agregamos al final de esta nota. Teniendo en cuenta el esfuerzo periodístico que tantas veces hemos hecho para describir en estos años lo que estaba pasando y promover que se conozca la verdad, sin que a nadie le interesara el verdadero nido de corrupción en que habían transformado a YCRT, es gratificante para nosotros, poder observar que al menos en esta oportunidad, comienza a desmantelarse lo que era evidente y palpable. Solo bastaba mirar y que un Fiscal, de los que carece Santa Cruz, se decidiera a buscar la verdad. Esta es la punta del iceberg, habrá que ver si hay voluntad judicial y política de sacar todo el témpano a la superficie o seremos espectadores de otro discurso complaciente y sin final feliz como el “Acuerdo YPF/Chevron”, por ejemplo. (Agencia OPI Santa Cruz)

