Masiva marcha y paro provincial en contra de Alicia Kirchner a quien le piden la salida del gobierno

04/07 – 14:00 – La Mesa de Unidad Sindical ha movilizado a todos los gremios estatales que la componen, en una marcha masiva que se agolpó ante la casa de gobierno, donde los dirigentes de los distintos sindicatos dejaron expresado su posición en contra de la falta de gobierno, de gestión, el atraso de sueldos, jubilaciones, los descuentos brutales y arbitrarios a los maestros, la corrupción, la inactividad gubernamental, la falta de paritarias, la negación al diálogo del Ejecutivo y muchos aspectos más que tienen que ver con la segregación, la discriminación y la falta de sensibilidad política y social del gobierno en su conjunto y de la gobernadora en particular, sobre quien promueven un pedido de juicio político y le pidieron en varios tramos de los discursos, que se vaya del poder.

Desde el mediodía se congregaron en las esquina de calles Roca y San Martín en Río Gallegos gremios estatales integrantes de la Mesa de Unidad Sindical, que de allí marcharon a la casa de gobierno, pasando por la legislatura provincial. Frente al palacio gubernamental un total aproximado a las 4 mil personas realizaron un acto con oradores de los distintos sectores, quienes más allá de los temas de cada gremio en particular, abordaron temas comunes donde criticaron fuertemente a la gobernadora Alicia Kirchner por lo que consideraron un “desgobierno” y una “falta total de sensibilidad social y política” de la gobernadora al sostener el pago de los salarios atrasados, en cuotas, no fijar fecha para los aguinaldos, retrasar la jubilaciones y no dar respuestas a los sectores que reclaman a pesar de tener hace 80 días la carpa de los jubilados en la Caja de Previsión Social y en casa de gobierno, al igual que 3 meses de paro docente y carpa en la vereda de gobierno, o por casi tres meses una carpa de Judiciales frente al Tribunal Superior de Justicia.

Los docentes, por su parte, tuvieron palabras muy fuertes y contundentes con la gobernadora, toda vez que se niega a tratar el tema salarial en paritarias y fundamentalmente porque ahora que Nación le gira los fondos para pagar sueldos, ha realizado lo que el Secretario General de la ADOSAC Pedro Cormack lo catalogó de “descuentos brutales e injustos”, a los operados en los salarios docentes, habiendo quitado hasta el 50% en algunos casos, sin ningún tipo de explicación, de manera arbitraria, practicándolo “de oficio” sobre docentes que se encontraban de licencia por maternidad e inclusive en sueldos de docentes que no habían hecho paro.

El dirigente consideró como “contundente” el paro de 120 horas que lleva adelante la ADOSAC y señaló que estas actitudes son propias de “un gobierno débil e incapaz”.

Ayer, el gobierno había anunciado que el gobierno nacional “enviaría los fondos” para el pago de los sueldos docentes y que el aguinaldo, sería anunciado próximamente. Antes esto y sabiendo que Nación ya había girado 600 millones de pesos para que Alicia Kirchner procediera al pago de sueldo y aguinaldo junto, ADOSAC colocó en las redes sociales una foto del tickets de la transferencia a la provincia y a las pocas horas, el gobierno provincial no tuvo otra posibilidad que confirmar la información y prometer que “en 48 horas” hará efectivo el aguinaldo. Sin embargo, los sueldos fueron pagados con descuentos que los docentes calificaron de “salvajes”, sin dar ningún tipo de explicación. Esto, claro está, recalentó la interna con el gobierno, afianzó el paro docente y reanimó la huelga, ya que ahora hay un sector de los maestros que antes no se plegaban al paro y ahora si lo hacen.

La dirigencia de ADOSAC, por otra parte, cree que este abusivo recorte en los salarios docentes, es un hecho que propicia la propia Alicia Kirchner para quedarse con dinero nacional, con fines de campaña. “Ella descuenta nos saca nuestro dinero con la excusa de descontar los días no trabajados, pero esa plata es de la que manda Nación y no se la devuelve a Nación, se la queda ella, por lo cual este conflicto no va tener fin. Estamos en la puerta de la mayor inmoralidad política que puede propiciar el kirchnerismo y, particularmente la ADOSAC y ahora también todos los sindicatos estatales de la provincia, no se lo vamos a permitir a la señora Kirchner”, señalaron los docentes.

En la Mesa de Unidad Sindical confluyen gremios como ATE, Judiciales, Salud, Aprosa, Viales, etc, quienes en conjunto están de acuerdo con la iniciativa del sindicato judicial de iniciar las acciones para el pedido de juicio político de la gobernadora. (Agencia OPI Santa Cruz)