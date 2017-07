Macri pidió no responder al kirchnerismo

05/07 – 10:20 – En una reunión de gabinete ampliada, dijo que hay que “estar cerca de la gente” y transmitir esperanza

Por: Mariano Obarrio

En una reunión de gabinete ampliado, el presidente Mauricio Macri le bajó la línea del discurso de campaña para las elecciones del 22 de octubre a unos 1800 funcionarios de Cambiemos. Abonó la mística de “la unidad” y la “cercanía” a la gente. Y el eje será: “Juntos, estamos haciendo lo que hay que hacer”, eslogan elegido para las obras públicas.

Se apuntará a captar el voto mediante la “esperanza”, sin confrontar con el kirchnerismo, pero marcar el contraste con el discurso agresivo, la violencia y los escraches.

No se anunciaron ni se discutieron medidas. El objetivo de la reunión en el Centro Cultural Kirchner era subrayar que hay que “seguir trabajando, haciendo, y comunicar lo que hacemos”.

La estrategia de Macri no será hacer campaña con los índices económicos. Hasta ahora no son los que la Casa Rosada esperaba. El foco serán las obras, la lucha contra las mafias y la agitación del fantasma del pasado para no volver a él.

Hablaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Colombi (Corrientes), María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (CABA). No pudo llegar Alfredo Cornejo (Mendoza), pero estaba invitado.

Para escenificar “la unidad” y el “trabajo en equipo”, los ministros se sentaron mezclados entre los miles de funcionarios nacionales y de esas provincias. “Estamos todos juntos”, era el mensaje, casi como en un manual de autoayuda.

El cierre fue de Macri. “Trabajamos para la gente, esto es un servicio público”, enfatizó. “Tenemos que atender el teléfono. Es nuestro trabajo”, sorprendió. “Como ingeniero siempre me gustaron las obras, pero desde que hago política me empezaron a gustar las reacciones de la gente emocionada por el beneficio de esas obras”, adoctrinó.

“Hay que lograr que esas obras den bienestar a los argentinos. Todos tienen que tener agua potable, cloacas”, repitió. Las obras serán la vedette de la campaña oficial.

Pero advirtió: “Cuando comenzamos a caminar la provincia con Gabriela [Michetti] y María Eugenia [Vidal], tres mujeres en Florencio Varela nos dijeron que estaban maravilladas por el Metrobus en la ciudad, pero iban a votar por Julio Pereyra (intendente de ese municipio). Allí empecé a percibir que se necesita mucho tiempo para lograr el cambio cultural”.

Tanto Macri como Peña, Vidal y Rodríguez Larreta dijeron a sus funcionarios que el eje de la campaña será que “estamos haciendo lo que hay que hacer” y que hay que vender “esperanza” para que los que aún no recibieron beneficios del “cambio” sepan que “ya le llegarán”. (La Nación)